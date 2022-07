Presidente Boric entrega propuesta de nueva Constitución a representantes de los poderes del Estado

6478cc3628

Tras recibir la propuesta de nueva Constitución de manos de la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, y de firmar el decreto con el que se convoca a plebiscito nacional para el cuatro de septiembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió en la sede de Gobierno a los representantes de los poderes del Estado. A eso de las 12:30, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, de la Cámara de Diputados, Raúl Soto y de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, se reunieron con el mandatario en el Salón Rojo para recoger el texto elaborado por el órgano redactor. Luego de la instancia, Elizalde indicó que se abordó el acto de esta mañana, con el que “se ha dado a conocer por parte de la Convención la propuesta para nueva Constitución”. “Este es un hito republicano que es el resultado de un proceso que fue resuelto democráticamente como respuesta al estallido social“, sostuvo el legislador socialista. Junto a ello, extendió sus expectativas sobre el proceso de campaña. “Insistimos en que es muy importante que se desarrolle el debate con alturas de miras respetando las legítimas posturas para que finalmente la ciudadanía se pronuncie respecto de la propuesta específica que se ha dado a conocer esta mañana, dejando de lado las fake news, las mentiras, las campañas de desinformación y respetando las distintas visiones que existen en un proceso democrático de esta naturaleza”, señaló. Además de valorar el encuentro de los tres poderes del Estado a raíz del plebiscito de salida, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto indicó que “es necesario garantizar la imparcialidad para que este proceso eleccionario de aquí al cuatro de septiembre se realice en total normalidad, con respeto entre los chilenos y chilenas respecto a las legítimas diferencias que puedan existir en el mundo político y también en nuestra sociedad”. “Desde esa perspectiva cumpliremos nuestro rol institucional, desde el Poder Legislativo, desde la Cámara para que ojalá este proceso, esta alianza durante los próximos dos meses, culmine el día cuatro de septiembre con una gran fiesta de la democracia”, añadió el PPD. Asimismo, afirmó que “hoy es el momento de que los políticos pasemos a segundo plano, pasen a la primera línea los ciudadanos de nuestro país y centren su atención no en el devenir del Gobierno, no en las polémicas de la Convención, no en lo que vamos a estar diciendo y opinando los políticos, sino que exclusivamente en el texto constitucional“. Finalmente quiso dar “tranquilidad al país que la democracia va a continuar, que los poderes del Estado acá presentes vamos a garantizar que cualquiera sea el resultado, el 5 de septiembre nuestro país va a seguir adelante. Vamos a conducir a Chile a través de un proceso de estabilidad y gobernabilidad que los lleve a un objetivo final que todos esperamos que es paz social, justicia social, dignidad”.

