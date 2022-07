Plebiscito de salida: Servel dará a conocer locales y mesas de votación el próximo 13 de agosto

El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle y el director nacional del organismo, Raúl García entregaron el cronograma sobre el último trecho del proceso constituyente. El decreto que convoca a referéndum para el 4 de septiembre ya fue publicado en el Diario Oficial y será el próximo 13 de agosto el día en que la ciudadanía podrá conocer el local de votación y la mesa donde le corresponderá emitir sufragio, según informó el Servel.

Ese mismo día se publicará en la plataforma web del organismo la nómina de vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores, los que tendrán tres días para presentar excusas ante las juntas electorales correspondientes. Posteriormente, el 20 de agosto se publicarán los vocales reemplazantes.

Junto con entregar estos detalles, Tagle llamó a la ciudadanía a revisar dónde les corresponde votar. “Todas las mesas serán diferentes a las que conocíamos y muchos locales pueden haber cambiado por la implementación de la ley de acercamiento de locales de votación”, advirtió.

Además recalcó que las personas que no puedan votar deberán presentar excusas cuando sean citados a los Juzgados de Policía Local. Entre las causales para no participar en el plebiscito obligatorio está la afección de una enfermedad y encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación. En tanto, las multas por no sufragar van desde media UTM hasta tres UTM (cerca de 27 mil pesos a 170 mil pesos, respectivamente).

Campaña electoral

El presidente del Servel afirmó que el período para realizar propaganda electoral comenzará este miércoles 6 de julio -mismo día en que se dará a conocer el padrón electoral- y se extenderá hasta el 1 de septiembre. Para ello, “a partir de las 00:00 horas de hoy y hasta las 24 horas del 7 de julio estará abierto en el sitio web del Servel la inscripción de quienes pueden participar en la campaña del plebiscito constitucional de acuerdo a las instrucciones que ya fueron publicadas en la plataforma del servicio”, indicó.

Los actores que pueden participar en las campañas del plebiscito, vale decir “a hacer propaganda y publicidad, incluida la franja gratuita de televisión, recibir aportes de personas naturales y quedar sujeto al límite de gasto electoral”, acotó Tagle, son partidos políticos constituidos, los parlamentarios independientes y las organizaciones sociales sin fines de lucro, contemplando a aquellas que pueden no tener personalidad jurídica, para efectos de lo cuál se deberán identificar al menos dos de sus integrantes.

En cuando a los métodos de campaña permitidos, Tagle explicó que “se puede hacer propaganda por medio de prensa y radio, en aquellos que previamente registraron sus tarifas en el Servicio Electoral, por brigadistas en la vía pública mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos que identifiquen la opción, o la entrega de material impreso u objetos informativos; en los espacios públicos previamente autorizados por el Servicio Electoral y con letreros no mayor a dos metros cuadrados”.

También “en los espacios privados mediante carteles, afiches o letreros siempre que tenga autorización escrita del propietario del inmueble que se encuentra y que la dimensión de esta propaganda no supere los 6 metros cuadrados totales; propaganda electoral también se puede hacer en medios o plataformas digitales”, agregó.

De ese modo, no se puede realizar propaganda fuera del plazo establecido; mediante aeronaves; en bienes de propiedad privada destinados a servicios públicos o localizados en bienes de uso público. Tampoco será permitido en aquellos lugares que destruya, modifique o altere de manera irreversible los bienes inmuebles o muebles que allí se encuentran y en salas de exhibición de videos y en servicios limitados de televisión.

Por otro lado, “no se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas por cualquier medio, prensa, radio o televisión incluidos los digitales o comunicaciones a través de páginas web, redes sociales y telefonía y correos electrónicos, realizados por personas naturales en el ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido, el Servel considera además que no debe mediar un pago por la difusión de estas ideas al medio que se emitan“, agregó Tagle.

Por otro lado, el timonel del Servicio Electoral afirmó que los límites en el gasto electoral se informarán el 12 de julio. En ello, destacó que solo las personas naturales pueden hacer aportes a las campañas. En tanto, 500 UF corresponden a partidos políticos, 500 UF en total a las organizaciones sociales y 60 UF para los parlamentarios independientes.

Sobre mentiras y desinformación también habló el presidente del organismo. Respecto a ello, aseguró que el Servel continúa trabajando para combatirlas, “desmintiendo, descubriendo y aclarando la información falsa y engañosa sobre el acto electoral y el rol del Servel”.

“El ataque a los organismos electorales es una realidad a nivel mundial que busca desacreditar los procesos electorales, disminuir la participación y debilitar la democracia. Así recomendamos a la ciudadanía no compartir contenido de fuentes dudosas”, sostuvo.