Nacional Política Proceso Constituyente Senadora Rincón pide respaldo de La Moneda a proyecto de 4/7: “El gobierno no puede quedarse en el inmovilismo” La iniciativa será revisada durante esta jornada en la comisión de Constitución del Senado donde esperan sea aprobado de manera unánime. Chile Vamos ya adelantó que se cuadrará con la propuesta. Diario Uchile Martes 5 de julio 2022 9:58 hrs.

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, solicitó al Presidente Gabriel Boric que respalde la iniciativa que busca rebajar el quórum para realizar reformas a la actual Constitución que presentó junto a su par Matías Walker y que será revisado durante esta jornada. Acompañada del ex presidente de la DC Ricardo Hormazábal, la parlamentaria llegó a La Moneda para entregar una carta donde hace la petición al Ejecutivo, aunque dijo que la propuesta cuenta con el respaldo suficiente para seguir avanzando en el Senado. “Entendemos que el resultado del plebiscito puede perfectamente arrojar el rechazo de este texto que de acuerdo a las encuestas, mayoritariamente no gusta. Y el gobierno no puede quedarse en el inmovilismo, tiene que avanzar. Hay importantes transformaciones que requieren hombres y mujeres de nuestra patria y por lo tanto necesitamos aprobarlas en el Parlamento”, indicó Rincón. En ese sentido, precisó que “rebajar los quórums, que es algo que se anhela desde hace mucho tiempo, hoy día empieza a ver un camino de esperanza”. Sobre la postura asumida por el Presidente Boric durante la jornada de ayer donde dijo que el plebiscito del 4 de septiembre no puede considerarse como un momento de evaluación de su gobierno, Rincón planteó que se trata de una postura que se adelanta a un posible triunfo del Rechazo a la nueva constitución. “El Presidente ha sido tremendamente claro al señalarle al país que ambas opciones son legítimas, ambas son válidas. Y cuando la ciudadanía empieza a expresarse de manera mayoritaria rechazando un texto que no logró unir a todas y todos, que no recoge las demandas de la ciudadanía, obviamente el Presidente se pone en ese escenario y anticipa que hay que seguir avanzando cualquiera sea el resultado”, indicó. Respecto al consejo nacional de la DC donde se espera que se discuta la posición de la colectividad ante el plebiscito de septiembre, Rincón sostuvo que no se puede provocar un quiebre respecto a las posturas encontradas que conviven al interior de la organización sobre este tema. “Yo le he dicho al presidente del partido no una sino tres veces que no es necesario fracturar al Partido Demócrata Cristiano, que es muy importante entender que tal como lo ha dicho el Presidente Gabriel Boric, ambas posturas son legítimas y que lo más sano que este partido, que es tan parecido a este país, se pueda expresar en ambos sentidos”, subrayó la legisladora. A su juicio, la propuesta constituyente entregada este lunes por la Convención Constituyente, “no logró interpretar el sentir ciudadano. No es un texto bueno para Chile. Y por eso, la inmensa mayoría de hombres y mujeres no lo hace suyo, no lo siente suyo y el día 4 de septiembre vamos a expresar nuestro rechazo a la propuesta”. El proyecto de rebaja de 4/7 de la senadora Rincón y de Matías Walker cuenta con el respaldo de los partidos de Chile Vamos según insistieron ayer los presidentes de la UDI, Javier Macaya y Francisco Chahuán de RN, quienes coincidieron en que el Rechazo permitirá abrir un nuevo proceso constituyente. Imagen Agencia Aton

