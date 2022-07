e24a066774

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Estudio Datainfluye: El apruebo se impone como la opción que aportará mayor paz social y política al país en el largo plazo La encuesta dio cuenta que, de los factores que influyen a la hora de definir el voto, un 94 por ciento consideró decisivo e importante los contenidos de la nueva Constitución, mientras que un 71 por ciento el sufragar como ha votado siempre. Diario Uchile Miércoles 6 de julio 2022 15:06 hrs.

La agencia de investigación, Tuinfluyes.com, dio a conocer su estudio Datainfluye del mes de junio, que develó que un 93 por ciento de la población consultada irá a votar en el plebiscito de salida con toda seguridad. De ese total, 46 por ciento dijo que rechazará la propuesta de Constitución elaborada por la Convención, en tanto, un 41 por ciento está por aprobar el texto. Un 13 por ciento, en tanto, se declaró indeciso. En base a la zona geográfica, es en la zona sur donde se amplía la diferencia entre ambas opciones, con un 51 por ciento por el rechazo y un 37 por el apruebo. En la zona centro ambas opciones se encuentran empatadas con un 45 por ciento cada una, mientras que en la zona norte el rechazo concitó un 43 por ciento y el apruebo un 41 por ciento. Ahora bien, independientemente de la opción electoral del 4 de septiembre, un 39 por ciento señaló que el apruebo es la opción que aportará mayor paz social y política a Chile en el largo plazo, mientras que el 30 por ciento afirmó que será el rechazo. De quienes consideran que es el apruebo la que conllevará a mayor paz social y política al país, un 42 por ciento corresponde al estrato ABC1; un 46 por ciento al C2; y un 44 por ciento al C3. En el estrato D, ambas opciones empatan con un 33 por ciento cada una y en el estrato E, la opción del rechazo se impone con un 39 por ciento al apruebo que concita 28 por ciento. Por otro lado, la encuesta dio cuenta que, de los factores que influyen a la hora de definir el voto, un 94 por ciento consideró decisivo e importante los contenidos de la nueva Constitución, seguido por un 71 por ciento que señaló decisivo e importante sufragar como ha votado siempre. En seguida, un 70 por ciento indicó como decisivo e importante los hechos de violencia que hay en el país. Respecto a cómo se tiene considerado decidir el voto de cara al plebiscito, un 58 por ciento indicó que ya tiene decidido su voto. En tanto, un 28 por ciento leerá por completo la propuesta de Constitución y un 10 por ciento leerá un resumen de la propuesta. En menor medida, un 3 por ciento, señaló que se informará por medios de comunicación y redes sociales y un 1 por ciento dijo no saber lo que hará. El estudio dio cuenta además que, el 68 por ciento de las personas indecisas y que no tienen totalmente definido su voto, no reconocen a una personalidad en particular que puede influir positivamente en su definición. Luego, un 8 por ciento señaló a la expresidenta Michelle Bachelet como una influencia positiva, seguido a un 7 por ciento que indicó al expresidente Ricardo Lagos, y a un 6 por ciento que apuntó a la diputada Pamela Jiles. Otra consulta contemplada en el acápite del plebiscito fue respecto a la actitud que debe asumir el Gobierno frente al “plan B” para abrir alternativas constitucionales, lo que ha sido promovido por algunos senadores DC y la derecha. Al respecto, un 47 por ciento consideró necesario esperar los resultados definitivos de septiembre y un 26 por ciento el abrirse y explorar cuanto antes alternativas con la oposición. Respecto a la propuesta de Constitución, un 36 por ciento dijo estar muy informado de sus contenidos y un 36 por ciento indicó que está informado de lo general y lo que le interesa.

