“Tenemos que caminar unidos para que Chile pueda caminar hacia el bien común”: Directiva de la DC se reúne con ex socios de la Concertación previo a Junta Nacional

Una reunión con los partidos de la ex Concertación sostuvo la directiva de la Democracia Cristina esta mañana, ad portas de la Junta Nacional de la falange que dirimirá entre el apruebo y el rechazo para el plebiscito de salida del proceso constituyente. A la instancia concurrió el secretario general del partido Socialista, Camilo Escalona y su símil del Partido por la Democracia, José Toro, entre otras dirigencias de Socialismo Democrático, conglomerado oficialista que se ha declarado en favor de aprobar el texto de la Convención. Con ellos Delpin dijo esperar que se retome un camino en conjunto, en favor de “la justicia social y la vida digna para cada uno de los chilenos y chilenas”. La secretaria nacional de la DC, Cecilia Valdés, señaló que “generar nuevamente los puentes hacia la centro izquierda, el lugar histórico donde ha estado la Democracia Cristiana” es un compromiso de la Directiva y por tanto agradeció al PS y al PPD “haber asistido, habernos visitado y haber conversado de este momento tan histórico en donde tenemos que caminar unidos para que Chile pueda con fuerza caminar hacia el bien común, hacia la justicia social, hacia derechos sociales garantizados por un Estado que tiene que dar respuesta a las necesidades que tiene el país y que tiene la mayor parte del pueblo de Chile”. “La instancia permite retomar relaciones y confianzas en base al país, porque entendemos que lo más importante hoy día es el proceso histórico del plebiscito”, sostuvo el secretario general del PPD, En tanto Escalona aseguró que su concurrencia es un abrazo fraterno a la Democracia Cristiana y una comprobación de que “una vez más nos une la lucha porque los cambios en Chile sean en paz, en democracia y libertad”. “Yo estoy convencido de que las fuerzas históricas de la democracia chilena, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, una fuerza nueva como es el Frente Amplio, tenemos todo el común propósito de darle a Chile una nueva institucionalidad y naturalmente se va mejorar y enriquecer con el curso del tiempo”, sostuvo. En cuanto a la Junta Nacional, el alcalde de La Granja aseveró que la instancia se ha convocado para votar apruebo o rechazo, por tanto reiteró que no cabe la libertad de acción. En ello instó a la militancia a superar la tensión que cruza al partido y a respetar la definición que adopte la mayoría, pese a que descartó sanciones por parte de la Directiva. “El llamado es a ser demócrata hasta que nos duela, si la opción que hoy en la noche se transforme en minoría, ya sea apruebo o rechazo, acatemos todos la decisión de la Junta, eso es ser demócrata. Aquí vamos a entrar en un proceso de discusión y de análisis y como partido político actuamos como una institución”, agregó. En esa línea indicó que, “si alguien piensa que lo que ha decidido la Junta Nacional, el partido Demócrata Cristiano no es lo que quiere, no es lo que le representa y que va a ir por otro camino, que lo piense, que tome sus decisiones. En los partidos políticos se está de forma voluntaria, a nadie se le impone estar en un partido político, lo que se si se pide cualquier institución política es que se actúe en consecuencia con disciplina y respetando los acuerdos de la mayoría, más aun en un partido como la Democracia Cristiana que sus elecciones son absolutamente transparentes y se adoptan todas por mayoría”. Por otro lado, descartó los supuestos que apuntan a que la decisión de la Junta representará solo a la Directiva. “Vamos a ver en la noche si había una postura sola de la mesa”, sostuvo. “Le quiero decir a los camaradas que hay 13 o 14 presidentes regionales que están en esta posición, que han apoyado la convocatoria a la Junta Nacional y manifestando una definición más cercana al apruebo y hay un número de dirigentes comunales, delegados de la Junta Nacional, alcaldes, concejales, gobernadores regionales por lo tanto creo que algunos parlamentarios deben informarse bien si hay una postura solo de la mesa o del partido”, señalo. En la eventualidad de que se imponga el apruebo en el referéndum de la DC, el edil proyectó una campaña única de la Democracia Cristiana y es que el presidente de la DC reconoció algunas diferencias con el texto de la Convención. “Tiene cosas que no nos parecen, y creo que derechamente no me hubiera parecido que el tema del aborto quedara en la Constitución, eso es parte de la discusión, a la Democracia Cristiana efectivamente le hace un cuestionamiento, eso debería estar en una ley. Nos interesa que los partidos políticos hubiesen sido relevados porque una democracia es fuerte cuando tiene partidos políticos fuertes y en esa Constitución no se considera”. Carta por el apruebo Cabe mencionar que previo a la Junta Nacional, 24 de los 54 jefes comunales falangistas y otros 30 concejales exhortaron al partido a aprobar la propuesta final de nueva Carta Magna redactada por la Convención, apelando a la coherencia del partido y el legado de históricos de exmandatarios. “Nosotros, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas sabemos que el liderazgo que necesitan nuestras comunidades es el de los que toman decisiones, no el de la cómoda posición de los que se quedan esperando a ver lo que pasa. Aspiramos a que la Democracia Cristiana, fiel a su vocación de partido de vanguardia, qué tantas veces ha demostrado a lo largo de su historia, en esta oportunidad tome una firme opción a través del Apruebo en el plebiscito de salida”, sostuvieron. Junto a eso, afirmaron que “queremos que la opción del PDC sea a favor del Apruebo por coherencia con el legado de Eduardo Frei Montalva, por continuidad con las propuestas del PDC desde la lucha contra la dictadura y desde la recuperación de la democracia, por concordancia con nuestros congresos ideológicos y con los programas presidenciales que hemos ofrecido al país”.

