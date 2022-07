Rincón, Walker y Chahín se declaran en rebeldía ante definición de la Junta Nacional: “Vamos a votar rechazo”

Más temprano, el presidente de la DC, Felipe Delpin, había sostenido en la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile que “la convocatoria es a que nos sumemos todos a este acuerdo de la Junta Nacional, que respetemos la opinión mayoritaria de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Eso es ser demócrata hasta que duela cuando mi opción no es la mayoritaria”, con lo que buscaba hacer un llamando al orden de la militancia que va por el rechazo.

El emplazamiento no fue considerado por los senadores que van por la disminución del quórum para hacer reformas a la actual Constitución, como tampoco el único representante de la DC en la Convención, quien arremetió contra la directiva nacional de la Falange. “El resultado de la Junta Nacional de ayer para nosotros al menos no fue sorpresivo, toda vez que las condiciones que se generaron fueron justamente para lograr ese resultado“, indicó.

“Nosotros impulsamos que esta decisión la tomara la base militante de la Democracia Cristiana a través de un militante, un voto, luego de un proceso de discusión, de deliberación informada porque eso nos parecía completamente democrático y para nosotros al menos iba a ser vinculante. Ante la negativa del partido, junto a otros expresidentes de la Democracia Cristiana lo que hicimos fue enviarle una carta a la directiva pidiéndo que pudiésemos tener libertad de acción, lamentablemente eso ni siquiera se sometió a la Junta Nacional“, afirmó Chahín.

En ello afirmó que votarán en conciencia por el rechazo y que además, difundirán a la ciudadanía los motivos por los que están en contra de la propuesta de la Convención.”No se nos puede pedir que estemos amordazados, que sólo podemos expresar lo que nos dicte nuestra conciencia escondidos en la cámara secreta, eso es la antítesis de la democracia”, dijo.

“Así como algunos desconocieron el triunfo en primarias de la senadora Rincón como candidata presidencial, yo lo que quiero señalar, es que respetando el resultado de esta Junta, ellos mismos no nos pueden exigir a nosotros que violentemos nuestra conciencia y que no podamos votar pensando en el país y además explicar nuestra decisión“, complementó.

A su turno el, senador Walker indicó que la ciudadanía “quiere tener una Constitución que le resuelva sus problemas, no que nos genere nuevos problemas, quiere seguir defendiendo la integridad de la nación chilena y eso es un pensamiento, es una opción legítima que es la misma que vemos en la calle, en la mayoría de la gente, es la misma que vemos en todas y cada una de las encuestas de opinión pública. En consecuencia, vamos a votar rechazo y vamos a compartir con el país las razones para hacerlo”.

Por su parte, Rincón afirmó que la Constitución propuesta por la Convención divide al país, “no sólo porque hay varios sistemas de justicia, no sólo porque se debilita la institucionalidad de nuestro país. Van a haber gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, van a ser autónomos ¿Cómo se solucionan las discrepancias y las diferencias? ¿Qué va a pasar cuando se fijen obligaciones que uno no quiere reconocer respecto de otro? Eso no está resuelto y eso obviamente genera incertidumbre, genera debilidad y al final quienes pagan las consecuencias son las personas más sencillas de nuestro país”, sostuvo.

En esa línea la legisladora por el Maule señaló que tanto ella como Walker y Chahín “nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido y lo hacemos dentro del espacio de nuestra convicción, dentro de nuestra libertad de conciencia, pero obviamente como personas políticas tenemos que explicar nuestra convicción, no podemos callarla”.

“Muchos nos llaman y nos preguntan por qué pasa esto, por qué nos imponen una decisión que no corresponde cuando todavía no he tenido la posibilidad de siquiera estudiar el texto y eso es un tema grave, y además nos preguntan por qué usted toma esa decisión y una la tiene que explicar, por transparencia la tiene que explicar y no vamos a dejar de hacerlo”, agregó.

Si bien descartaron su participación en la franja de otro partido político en favor del rechazo, Rincón señaló que buscarán hacer campaña mediante otros medios, tales como organizaciones sociales, conversatorios y entrevistas. “No son los únicos espacios que existen para hacer campaña”, afirmó, respecto a las franjas.

Por último, la legisladora reiteró que no renunciará a la Democracia Cristiana. “No lo hice en momentos tremendamente dolorosos donde no se respetó la democracia, no lo voy a hacer ahora”, acotó.