Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Sergio Bitar: “Necesitamos una base sobre la cual corregir lo que no nos gusta y eso es mejor que rechazar y quedarnos sin nada” El ex ministro sostuvo que la declaración de las 49 ex autoridades de la otrora Concertación- a la cual suscribió- responde a “un deber político y moral” y planteó que “todos sabemos que los procesos constitucionales no terminan en el plebiscito”. Natalia Palma Viernes 8 de julio 2022 18:37 hrs.

A través de una carta titulada “Ex ministras y ex ministros por el Apruebo” fue que 49 ex secretarios de Estado de la centroizquierda confirmaron su postura en favor de la nueva Constitución, de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Según describe el documento en un breve párrafo “las y los abajo firmantes, ex ministras y exministros de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia y Nueva Mayoría, ante el plebiscito de que se efectuará el 4 de septiembre, hemos decidido votar Apruebo a la propuesta de Nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional”. Entre ellos destacan figuras como Adriana Delpiano, Alejandra Krauss, Alberto Undurraga, Álvaro Erazo, Carolina Tohá, Enrique Correa, Francisco Vidal, Sergio Bitar, Heraldo Muñoz, Helia Molina, Nivia Palma, entre otros. Este hecho viene a contrastar con la inclinación que han manifestado también reconocidas ex autoridades del sector por la opción Rechazo, tales como los exministros Andrés Velasco, Isidro Solis, Manuel Marfán; el expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, el ex senador PPD y ex convencional Felipe Harboe y recientemente el propio expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el militante PPD y exministro de los gobiernos de los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Sergio Bitar, profundizó en esta determinación, señalando que “creo que el hecho de que un grupo importante de personas que fueron ministros, fuera de los parlamentarios, y que hemos vivido todo este período- yo fui ministro de (Salvador) Allende- he visto cómo la derecha bloqueó todos los cambios constitucionales durante la transición, influye y mucha gente oye”. Por lo mismo, consideró que “es nuestro deber político y moral decir que creemos que para tener una nueva Constitución que deje atrás la que existe, que ya está obsoleta, necesitamos una base sobre la cual corregir lo que no nos gusta y eso es mejor que rechazar y quedarnos sin nada”, recalcando que pese a los errores y sectarismos que hubo en la Convención Constitucional “ha salido un texto que permite hacer cambios y mejoras”. Esto último, en línea con lo que ha planteado el PPD bajo la premisa “Aprobar para reformar”, cuyo matiz, además, se verá expresado en la franja de parte del Socialismo Democrático, en contraposición con Apruebo Dignidad que va por un Apruebo “a secas”. En ese sentido, el también ex senador dijo sobre el sector que va por el Rechazo: “ustedes no quieren dejar las cosas como están ¿Y cómo las va a mejorar? ¿Las vamos a dejar en manos del Parlamento, en que ustedes tienen 25 senadores de 50 y no dicen nada de querer cambiar? ¿Vamos a hacer una nueva Convención? ¿Vamos a dejar esto en un grupo de expertos, reemplazando al pueblo que votó en el plebiscito 80-20? No. Los que quieren el Rechazo corren el riesgo de empantanar”. Asimismo, planteó que “todos sabemos que los procesos constitucionales no terminan en el plebiscito, empiezan después porque a esas constituciones en ponerlas en marcha, en aprobar las leyes, en hacer las reformas, en ver la opinión pública, en saber si funcionan o no, toman años. Por lo tanto, vamos a tener que ponernos de acuerdo después del 5 de septiembre un grupo más amplio de gente, los que quieren aprobar para reformar y los que dicen rechazar para reformar, cualquiera sea el resultado, para poder hacer los cambios y tener una constitución que tenga 70% de apoyo”. Respecto a la determinación que expresaron algunos personeros de la centroizquierda en favor del Rechazo, Bitar sostuvo que “respeto sus opiniones porque la decisión no es fácil. El conjunto de objeciones especialmente a la estructura del sistema político que podría arriesgar algunos de los aspectos de la democracia, hacen que algunos se inclinen a decir ‘sabe qué, no soy partidario de un proceso en el cual parlamentarios puedan decidir gastar’. Eso me parece mal también. La discusión con ellos puede ser ‘lo podemos corregir, si se necesita una reforma constitucional, la hacemos’”. Por otra parte, respaldó las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, quien, si bien no ha transparentado su intención de voto, mencionó que “no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”. En ese sentido, el exministro manifestó que “la opinión del presidente Lagos yo la entiendo como una advertencia a dos meses plazo y tiene razón. Supongamos que mañana es 5 (de septiembre) y que hoy día gana A o B ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a decir ganó el Apruebo, algunos van a decir ‘no quiero tocar nada’, otros van a decir esto es un ‘mamarracho’. Tenemos que buscar un acuerdo para que convivamos los próximos 40 años. Ganó el Rechazo ¿Vamos a quedar 50 y 50, peleando? ¿O vamos a decir que hay que tener fuerzas para empujar a un acuerdo y hacer una nueva constitución y salir de este impasse político? Porque eso puede ser un desastre para Chile”. “Tenemos que estar preparados significa que tenemos que entender que hay que ponerse de acuerdo en las reformas que hay que hacer al Apruebo o empujar que haya una nueva Constitución si se rechaza”, planteó.

