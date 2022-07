0f61ac286d

Política Proceso Constituyente Alejandra Krauss, militante de la DC: “Hay que ser respetuoso de las decisiones del partido” La exministra de Trabajo fue una de las figuras de la exConcertación que firmaron una carta a favor del Apruebo en el plebiscito constituyente. Diario UChile Sábado 9 de julio 2022 16:11 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la exministra de Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, se refirió a la carta firmada por un grupo de exsecretarios y secretarias de Estado de los gobiernos de la Concertación a favor de la opción Apruebo en el plebiscito constituyente. “Frente a las declaraciones que empezaron a surgir y en nuestra permanente comunicación con distintos personeros de la exConcertación y Nueva Mayoría, decidimos convocarnos a hacer esta declaración pública a favor del Apruebo”, señaló Krauss quien agregó que “mi motivación personal surge de una larga trayectoria en el cual constaté que la Constitución del 80 no respondía a estos tiempos ni a los principios y valores que como demócrata cristianos habíamos sostenido a través de décadas”. La militante de la DC añadió que “creo que el trabajo de la Convención, con sus fortalezas, debilidad, luces, sombras o aspectos que quizás pueden no gustarnos del todo, surge de un mandato de la ciudadanía y es un proceso democrático que logra los acuerdos y se da cumplimiento a las reglas que se dieron 154 chilenos y chilenas tremendamente diversos y eso es tremendamente valorable“. Respecto de la propuesta para reducir los quórums para reformas constitucionales a la actual carta fundamental, la abogada señaló que “eso no se debe confundir con el proceso constitucional porque sin duda que uno de los grandes candados de la actual Constitución son los quórums, pero no es solo el quórum”. Alejandra Krauss añadió que “yo no puedo hacer juicios de valor sobre ningún militante. Solo decir que en mi larga trayectoria como militante de la Democracia Cristiana he dado las peleas internas y me he sometido a la decisión democrática que el partido ha tomado. Algunas veces he ganado y otras he perdido, pero siempre la decisión del partido ha sido respetada. Hay una frase de Radomiro Tomic que es tremendamente esencial: Nadie es más grande que el partido, en consecuencia, en nuestro accionar político, en nuestra relación con la ciudadanía, siempre debe operar el bien mayor que es el partido“. “Hay que ser respetuoso de las decisiones del partido y me habría gustado que personas que ejercen cargos tan importantes en el país y que representan a la Democracia Cristiana pusieran el partido y el bien del país por sobre sus legítimas y especiales decisiones”, recalcó Krauss.

