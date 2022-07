Claudia Pizarro (DC): “Yo soy de la posición de aprobar sin reformar”

Un rostro conocido del apruebo en la Democracia Cristiana es la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. En favor de ello la edil oficializó su respaldo previo a la Junta Nacional de la Falange, instancia en la que el partido de Frei Montalva definió su postura institucional respecto al plebiscito de septiembre. En medio de tensiones y amenazas de quiebre, la DC se declaró en favor de respaldar el texto elaborado por la Convención Constitucional con 216 por el apruebo y 124 sufragios por el rechazo. Aún así, lejos de morigerar la tensión entre las huestes de la Democracia Cristiana, el resultado del cónclave sigue agudizando las diferencias en el partido.

Tal fue la magnitud de los disensos, que algunos DC vaticinaron una fuga de militantes tras la Junta Nacional, mientras que el senador Francisco Huenchumilla planteó una “disolución amigable” de la DC. Abordando estos augurios, Pizarro instó a los detractores del apruebo a replantear su continuidad dentro de la falange.

"A esa gente que piensa distinto, puede que estén equivocados de partido. Yo los llamo a reflexionar, el partido ha hablado, siempre habido diferencias dentro del partido pero hoy día estamos hablando de la Constitución de Pinochet, de un proceso Constituyente. Si todos los artículos no nos representan, puede ser que uno que otro, pero sin lugar a dudas esto es mejor que lo que hoy día tenemos, y yo llamo a jugarse por ganar este plebiscito porque desde ahí comenzarán los cambios que Chile necesita", sostuvo.

Junto a ello, reconoció que “a mí muchos me han preguntado qué hago en el partido”. No obstante aseguró que “la posición que he mantenido es una posición desde que conozco a Eduardo Frei Montalva, desde este modelo neoliberal, que no es el que nosotros nos acostumbramos a desarrollar, este modelo neoliberal donde no hay posibilidad de transformaciones profundas, de un Chile que ha sido injusto sobre todo con los más vulnerables”.

Ahora bien, respecto a la definición de la Junta Nacional, la alcaldesa exhortó a la militancia del rechazo a respetar el pronunciamiento del partido. “Hay algunos que pretendieron no llevar esta decisión a la Junta, demostramos que estaban súper equivocados y por lo tanto como lista perdedora del rechazo deben asumir la mayoría de esta Junta Nacional. La base partidaria de la Democracia Cristiana ha hablado y yo les pediría a quienes tienen otra posición, a que mantengan su libertad de conciencia sólo a la hora de votar, porque la Democracia Cristiana ha llamado a este plebiscito de salida a votar y hacer campaña por el apruebo”, enfatizó.

Abordando los contenidos de la propuesta de Constitución, que a su juicio merecen ser considerados por la ciudadanía a la hora de emitir el voto en el plebiscito de salida, Pizarro hizo hincapié en la consagración de derechos sociales. Ellos “van más allá del derecho a la salud, del derecho a la educación, sino que hoy día hablamos de dignidad, de disminución de las brechas”, relevó.

“Esta nueva Constitución habla muchas veces de la protección, de la seguridad social y también muchas veces del adulto mayor. La antigua Constitución, la que hoy día nos rige, no habla de los derechos esenciales, de los seres humanos, ni como van a ser, ni qué es lo que tenemos que garantizar, por lo tanto, mil veces es mejor esta nueva Constitución”, señaló.

En cuanto a los argumentos esgrimidos en favor del rechazo, la edil interpretó un deseo por resguardar la estructura hegemónica tal y como se conoce. “En nuestra política chilena hay personas que han estado en el poder durante bastante tiempo y defienden los intereses de ese poder, defienden intereses económicos también. Es una vergüenza que todavía en nuestro país tengamos a esas personas que son políticos, es indigno, por lo tanto yo en términos personales, como alcaldesa de La Pintana, me debo a la gente honesta y sencilla de mi comuna. Son mis únicos intereses y queremos que lleguen los derechos esenciales a las personas honestas y sencillas“, afirmó.

“Hemos visto que hay 7 familias que son dueñas del país, por lo tanto creo que no podemos seguir en esa mirada, es un Chile desigual que tiene enormes brechas”, añadió.

Ahora bien, desde el sector del apruebo en la Falange, Pizarro reconoció tener diferencias con aquellos que buscan reformar la nueva Constitución. Entre ellos, el propio presidente del partido, Felipe Delpín, quien ha dado a conocer algunos reparos sobre el texto. “Tiene cosas que no nos parecen, y creo que derechamente no me hubiera parecido que el tema del aborto quedara en la Constitución, eso es parte de la discusión, a la Democracia Cristiana efectivamente le hace un cuestionamiento”, sostuvo el alcalde de la Granja previo al cónclave de la DC.

Al respecto, la jefa comunal aseveró que “yo soy de la posición de aprobar sin reformar”. “Siento que hoy día vamos avanzando en el mundo hacia una mayor modernidad, a un abrir de mente, de conciencia también. Uno piensa que hace 20 años nunca hubiésemos estado con las tres causales”, reflexionó.

Por lo demás, señaló que “hoy día cuando se habla de aborto, tampoco es una aborto a secas, hay previas condiciones que se deben considerar. Logicamente que esto es un proceso de discusión y al momento de aprobar una ley como esa va a haber un debate y un debate que se debe dar, por lo tanto creo que no hay que temerle a las frases cortas, sino que hay que construir también la ley que nos lleve a mejorar lo que significaría un posible aborto”.

Por tanto Pizarro enfatizó que “hay definiciones que tomar más adelante, y tomar decisiones correctas pero tenemos que someternos a un debate. Hoy día la Constitución, es la Constitución, pero está por verse la norma, la ley de esta futura Constitución y hay tiempo para ir mejorando a través de una ley”.