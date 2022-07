El presidente de Sri Lanka huye de su residencia oficial ocupada por miles de manifestantes

Sri Lanka se sumerge en una profunda crisis política. El presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, ha huído de su residencia oficial en Colombo minutos antes de que esta fuera tomada por miles de manifestantes furiosos por la grave situación económica que atraviesa el país, con una inflación desbocada y una grave penuria de productos básicos.

La cadena privada Sirasa TV mostró imágenes de la muchedumbre irrumpiendo en el palacio presidencial, hasta ahora celosamente vigilado. Los manifestantes rompieron el perímetro de seguridad que rodeaba el edificio, en pleno centro de Colombo, a pesar de que la Policía recurrió a gases lacrimógenos para impedir la intrusión, afirmó el diario local Ada Derana, que precisó que el mandatario había previamente abandonado la zona.

Según fuentes de Defensa, Rajapaksa seguía siendo presidente del país y se encontraba en un lugar secreto protegido por el ejército.

Esto ha ocurrido horas después de que la Policía impusiera un toque de queda en Colombo y sus alrededores para tratar de contener las protestas para pedir la dimisión del presidente y del primer ministro por su incapacidad para contener la crisis económica.

Sri Lanka atraviesa la peor crisis económica desde su independencia y sufre escasez de carburante, alimentos y medicamentos debido a la falta de divisas, que se suma a una inflación galopante.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President’s office in Colombo

Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat

— NewsWire (@NewsWireLK) July 9, 2022