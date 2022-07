0f61ac286d

Política Proceso Constituyente Gaspar Domínguez: “Apruebo para ocupar esta Constitución de base y trabajar sobre esta nueva institucionalidad” El exvicepresidente de la Convención Constitucional recalcó que "no existe esa Constitución imaginaria que pueda lograr la unidad como acto automático". Diario UChile Sábado 9 de julio 2022 11:39 hrs.

En conversación con el diario El Mercurio, el exvicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, se refirió a lo que fue el proceso de redacción de la propuesta de nueva Constitución. “Lo más destacable del texto es que responde a las demandas que nos trajeron a este momento de crisis social. Todas las cosas que se planteaban al principio de la crisis, como mecanismo de democracia directa, medio ambiente, género, grupos históricamente discriminados, derechos sociales, descentralización, están presentes”, afirmó el representante de Independientes No Neutrales. Respecto de aquellos aspectos que son perfectibles de la propuesta de nueva Constitución, Domínguez afirmó que “en la medida que se empiecen a trabajar los proyectos de ley, que busquen ir implementando distintos aspectos, es posible que se defina la conveniencia de poder precisar algunos conceptos, y eso lo dará la deliberación democrática del momento”. En esa línea, agregó que “apruebo para aprobar, para ocupar esta Constitución de base y trabajar sobre esta nueva institucionalidad”. Gaspar Domínguez recalcó que la propuesta “es una buena Constitución, con un buen sistema político, con un buen catálogo de derechos, con un buen sistema de justicia y con una buena institucionalidad para poder materializar las cuestiones que aquí están escritas”. Sobre los resultados que arrojan las encuestas y la posibilidad de revertir ese escenario, Gaspar Domínguez señaló que “para las personas que hoy están más inclinadas hacia la opción del Rechazo, muchas veces la fundamentación tiene que ver con los aspectos reprochables que hubo en el proceso y en la Convención, no en el texto”. Por lo mismo, el exvicepresidente de la instancia destacó que “creo que estos dos meses que vienen nos van a dar la oportunidad para la opción Apruebo, de que crezca esta opción porque la Convención no va a estar y ahora el texto habla por sí solo”. Finalmente, respecto de las alternativas que han surgido en torno a la posibilidad de un triunfo del Rechazo, Gaspar Domínguez afirmó que “en caso de que se rechace esta propuesta, todas las próximas alternativas que tengan que barajarse serán con la Constitución vigente, que tiene las dificultades que conocemos”. Por lo mismo, el integrante de Independientes No Neutrales considera que “no existe un plan B. No existe esa Constitución imaginaria que pueda lograr la unidad como acto automático. Eso es pedirle mucho a un texto como dijo el profesor Squella. No existe un texto constitucional que por sí solo pueda lograr sanar las heridas y generar una unión automática entre todos los chilenos”.

