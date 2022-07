0f61ac286d

Política Proceso Constituyente Presidenta del PS reconoce “decepción” por la carta del expresidente Lagos Paulina Vodanovic, se refirió a la postura adoptada por el exmandatario Ricardo Lagos respecto del plebiscito, luego que publicara este martes una carta refiriéndose a la propuesta de nueva Constitución. Diario UChile Sábado 9 de julio 2022 12:17 hrs.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la postura adoptada por el exmandatario Ricardo Lagos respecto del plebiscito, luego que publicara este martes una carta refiriéndose a la propuesta de nueva Constitución. “Tengo mucho respeto por el ex Presidente Lagos, pero creo que efectivamente su carta no aporta al debate, no es clara en cuanto a cuál es su opción, tampoco lo ha sido en las entrevistas que ha dado”, señaló Vodanovic al respecto, agregando que queda la “sensación” de que esta propuesta de nueva Constitución y la actual Carta Magna “fuera lo mismo”. Sobre la Constitución escrita en dictadura, la timonel del PS aseguró en Cooperativa que “no sólo es antidemocrática (…), entonces para mí no es lo mismo una Constitución nacida en esas condiciones, que una Constitución nacida en democracia”. Además, se refirió también al apoyo por el Rechazo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señalando que “esta no es una discusión académica, los políticos están para dar definiciones, para orientar y para buscar el bienestar o lo mejor para el país, y me parece que en ambos casos no hay una orientación clara, porque las cartas son equívocas”. Frei en uno de los puntos de su documento, advirtió que “la independencia y no politización del Poder Judicial es crucial”, a lo que la líder socialista respondió que le gustaría que “empezáramos a hablar sobre lo que dice la nueva Constitución, por ejemplo, el ex Presidente Frei habla de que se puede politizar la elección de jueces, cuántos jueces nombró él, si en Chile hoy día y toda la vida republicana los jueces lo ha nombrado el Poder Ejecutivo, entonces no digamos medias verdades, y qué más politización que esa puede haber”. Vodanovic estuvo en Europa tres días y tuvo distintas reuniones con personeros de izquierda. En ese marco, visitó en Ginebra a la expresidenta y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Respecto a la participación de la exmandataria en la franja, Vodanovic aseguró que “ella va a apoyar el proceso, lo ha dicho, pero yo no puedo señalar de qué manera, porque ella tiene sus limitantes que tenemos que entender”. Foto: Agencia Aton.

