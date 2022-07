1c666ad1fb

Nacional Política Proceso Constituyente Camilo Escalona: “El cambio constitucional está a la vuelta de la esquina, significa el Apruebo” El secretario general PS desestimó el compromiso de Chile Vamos sobre la nueva Constitución, expresando que "la historia no nos acompaña con esa afirmación". Además, calificó como "inaceptable" la postura del expresidente Frei ante el plebiscito. Diario UChile Domingo 10 de julio 2022 14:38 hrs.

En medio del debate que se ha levantado de en torno al plebiscito de salida del 4 de septiembre, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, profundizó sobre la recta final del proceso constituyente y la postura que han manifestado diversas ex autoridades sobre la nueva Constitución y su opción de cara al evento eleccionario. En conversación con el programa Mesa Central, el también ex senador calificó como “inexplicable” la actitud del diputado Leonardo Soto, quien generó una polémica luego que en el marco de una reunión de la directiva del PS con el presidente Gabriel Boric en La Moneda afirmara estar en una “coordinación” con el mandatario “para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción del Apruebo”. En ese contexto, comentó que “yo en un cierto momento lo vi (a Soto) que tomó su aparato, su IPhone, y empezó a transmitir y yo le dije a Arturo Barrios ‘las redes nos van a matar’, porque es una costumbre que a mí me resulta inexplicable, hablar de una reunión que no se ha hecho. Por lo demás, la reunión había sido acordada entre nuestra presidenta y el jefe de gabinete del presidente Boric con un sentido especial, es la primera vez que la Mesa socialista conversa con él”, añadiendo que es “irracional e inconstitucional” dirigir desde el Estado una campaña electoral. Asimismo, dijo ver con preocupación que “se ha ido generando un espacio político muy importante para el crecimiento de extrema derecha en Chile. Los republicanos eran una expresión que no existía antes, tiene una fuerte representación parlamentaria, el candidato presidencial fue líder de ese sector, ellos han asumido un liderazgo muy fuerte que no se contrapesa desde el punto de vista parlamentario con la derecha tradicional”. Por lo que para Escalona “hay que hacer un gran esfuerzo para evitar una confrontación política que tenga un efecto incontrolable en Chile. Para nosotros, en consecuencia, es legítimo reafirmar como socialistas nuestra convicción que solo la aprobación del texto constitucional que se propone en el Apruebo es lo que permite y garantiza la estabilidad política del país futura”. En cuanto a la carta de compromiso de Chile Vamos para una nueva Constitución en caso de ganar el rechazo, expresó que “la historia no nos acompaña con esa afirmación, ellos hicieron exactamente lo mismo el ’88 y el ’89, el líder ultraconservador Don Sergio Onofre Jarpa hizo este compromiso público con Don Patricio Aylwin e inmediatamente en 1990 lo burlaron. Se volvió a repetir la experiencia en 1996 (…) Esta es la experiencia concreta de la derecha durante 40 años. Entonces, el cambio constitucional está a la vuelta de la esquina, significa el Apruebo”. Mientras que respecto a la carta del expresidente Ricardo Lagos sobre la nueva Constitución, el secretario general del PS insistió en que el ex mandatario “se equivocó”. “Él piensa que el 4 de septiembre compiten en condiciones iguales dos textos, no es así. Lo que va a pasar es que si el Apruebo se rechaza queda vigente la Constitución del ’80, no es que no quede nada como él insinúa y, en consecuencia, al dilema político e institucional que se abre a partir de ese momento Lagos no tiene respuesta”. Asimismo, dijo que de las declaraciones del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle– quien anunció que votará Rechazo en el plebiscito- “yo de verdad que tomo una gran distancia con él. Él señala que hay un peligro de dictadura en la nueva Constitución, yo creo que esa afirmación es completamente inaceptable”.

