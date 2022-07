1c666ad1fb

Nacional Política Proceso Constituyente “Nunca cumplieron”: Las dudas en el mundo político tras compromiso de Chile Vamos para cambiar la Constitución “Qué difícil es creerle a una derecha que hace poco tiempo nos amenazaba con el Tribual Constitucional cuando queríamos desarrollar estas transformaciones sociales" señaló el jefe de bancada PS, Marcos Illabaca. Natalia Palma Domingo 10 de julio 2022 12:13 hrs.

Diversas reacciones han provocado en la arena política la carta que dieron a conocer partidos de Chile Vamos, en la que se comprometieron con avanzar hacia una nueva constitución, en caso de imponerse la opción de Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. En el documento, la oposición plantea “rescatar e incorporar” una serie de mínimos comunes “que respondan al anhelo de la Carta Fundamental”, tales como la idea de un Estado social y democrático de derecho, la modernización y ampliación de los derechos fundamentales, la descentralización y desarrollo solidario de las regiones, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios en el marco de un Estado unitario y multicultural, entre otros. Sobre esta propuesta, el diputado UDI, Jorge Alessandri, sostuvo que “las reformas que vendrán después de un eventual triunfo del Rechazo van tomando forma. Ese compromiso que se pedía a la centroderecha, que se va a sumar a todos aquellos de la centroizquierda que están optando por esta opción de rechazar el nuevo texto, pero de seguir un proceso constitucional, ya tiene 10 bases. Ya no es un Rechazo vacío, sino que es un Rechazo con compromisos”. En la Democracia Cristiana- colectividad que está dividida entre entre el Apruebo y el Rechazo- la senadora Ximena Rincón comentó que “nunca es tarde para poder construir ese país y esa casa de todos. Creo que el anuncio del compromiso de Chile Vamos va en esa senda y creo que recoge lo que nos había planteado ya el presidente Ricardo Lagos y el presidente Eduardo Frei. El texto constitucional que nos plantea la Convención no es suficiente, no logra reunirnos de manera unitaria a todas y a todos los chilenos”. Esta última postura contrastó diametralmente con las declaraciones del timonel de la Falange, Felipe Delpín, quien señaló que “para nosotros como Democracia Cristiana eso no lo creemos, la derecha siempre se ha comprometido con cambios, se lo prometió al presidente Aylwin Onofre Jarpa, se lo prometieron a otros senadores nuestros y nunca cumplieron. Por lo tanto, hoy día no les creemos en su nueva visión, opinión, en su nueva postura, porque la historia es la que demuestra efectivamente cuál ha sido la actitud y el comportamiento de los partidos de derecha. La derecha se mueve por intereses, no por ideales”. En la misma línea, el jefe de la bancada de diputados PS, Marcos Ilabaca, manifestó que “qué difícil es creerles a una derecha que hace poco tiempo atrás nos amenazaba con el Tribual Constitucional cuando queríamos desarrollar estas transformaciones sociales, lo cierto es que hoy día lo que tenemos que hacer es explicar lo que significa la nueva constitución a los chilenos y entregar información”. Desde la ya disuelta Convención, la ex convencional y ex coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses (MSC), expresó que “cuando de la derecha chilena se trata, el pueblo debe mirar con una justa desconfianza. Ellos y ellas se han opuesto a todos los cambios durante décadas y justo ahora cuando la democracia no juega a favor de los mismos de siempre, nuevamente están dispuestos a impugnarla”. “La propuesta de nueva constitución debemos cuidarla de las mentiras y el 4 de septiembre hay dos opciones. Nosotros estamos por una constitución justa y democrática y estoy segura que yo y la mayoría de chilenos y chilenas no creemos en la derecha corrupta. Tenemos esperanza y tomaremos esta oportunidad”, afirmó Meneses. En tanto, el ex convencional del Frente Amplio, Ignacio Achurra- respondiendo al respaldo expresado por su entonces par de Chile Vamos, Hernán Larraín- cuestionó desde su cuenta de Twitter “pero, Hernán, salvo excepciones, los representantes de esos partidos en la Convención votaron todos los derechos sociales y la propia definición de “Estado social y democrático de derecho”, en contra, ¿cambiaron de opinión en estas semanas?” Pero, Hernán, salvo excepciones, los representantes de esos partidos en la Convención votaron todos los derechos sociales y la propia definición de “Estado social y democrático de derecho”, en contra, ¿cambiaron de opinión en estas semanas? — Ignacio Achurra (@IgnacioAchurra) July 9, 2022

