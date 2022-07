5a5849db86

Economía Política Jaime Naranjo: “Esta reforma tributaria es para invertir en la paz social de Chile” El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados se refirió al inicio de la tramitación de la iniciativa programada para este martes en el Congreso Nacional. Diario UChile Lunes 11 de julio 2022 12:32 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jaime Naranjo, se refirió a la tramitación del proyecto de Reforma Tributaria que ingresó el Gobierno al Congreso Nacional. Consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto de las modificaciones al esquema tributaria que se plantean, el diputado Naranjo afirmó que “la modificación que se ha hecho no tiene ningún impacto en los sectores medios propiamente tal. Hoy personas que tienen rentas sobre los 4 millones de pesos son clase media bastante acomodada y lo que se va a incrementar su impuesto no será una cantidad desproporcionada que pueda generar algún trastorno”. A juicio de Naranjo, esto “es una contribución solidaria de los que tienen más en favor de los que tienen menos y por eso está el impuesto al patrimonio donde llegó la hora de que de una vez por todas es necesario invertir en la paz social de Chile, porque lo que se recaude tiene un destino bastante preciso que son demandas y carencias que tiene la sociedad chilena bastante grandes”. El parlamentario agregó que “no nos podemos olvidar que nuestro país tiene un serio problema de evasión y elusión y si el día de mañana pudiéramos eliminar la elusión y la evasión probablemente no tendríamos que hacer una reforma tributaria, estaríamos recaudando sobre 10 mil millones de dólares solo por este concepto”. Respecto de la capacidad del Servicio de Impuestos Internos para poder fiscalizar este tema, el diputado socialista señaló que “hemos pedido precisión al respecto porque claramente el desafío que se ha puesto la institución de Impuestos Internos y el ministerio de Hacienda es porque se entiende que se estará en condiciones de captar todo lo que se está eludiendo y evadiendo, por lo tanto, nosotros damos por hecho cuáles son los nuevos instrumentos o la capacidad de funcionarios que existen para cumplir esta tarea“. El parlamentario criticó también a los dirigentes de derecha que han puesto en duda la capacidad recaudadora de la Reforma y señaló que “hacer una discusión respecto de si recaudará cuatro o tres puntos del PIB no tiene sentido, preferiría mejor que hablaran derechamente acerca de si quieren o no Reforma Tributaria, porque hay dos cosas donde la derecha y los grupos económicos siempre dicen que están dispuestos a conversar que son reformas constitucionales y reformas tributarias pero cuando llega el momento de las reformas siempre dicen que no es el momento”. En ese sentido, el diputado añadió que “estamos escuchando el mismo discurso histórico de la derecha y los grandes empresarios, siempre habrá una justificación para no hacer las cosas, pero creo que ha llegado el momento de hacer esta Reforma Tributaria. Ellos siempre reclaman que quieren mayor seguridad y tranquilidad, pero justamente esta Reforma Tributaria es para invertir en la paz social de Chile, para que podamos ir en auxilio de la gente que demanda por mayor justicia social”. Finalmente, respecto de la forma de determinar el patrimonio, el diputado Jaime Naranjo aclaró que “esto no significa visitar casa por casa a estos caballeros y mirar sus muebles y bienes, acá estamos hablando de cosas bien acotadas y que Impuestos Internos ya los tendría identificados, son alrededor de siete mil personas”. Por lo mismo, el parlamentario señaló que “no es necesario salir a buscar porque ya están identificados y se sabe con nombre y apellido las personas que estarían afectas a este impuesto patrimonial“. Foto: Agencia Aton.

