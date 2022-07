Senador Insulza y debate de los 4/7: “Vamos a darle nuestro voto pero no vamos a promover su acelerada discusión”

5a5849db86

Lunes 11 de julio 2022 15:21 hrs.

Tras la aprobación unánime en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de ley que reduce en 4/7 el quórum necesario para modificar la Constitución, senadores del Partido Socialista (PS) manifestaron su postura respecto a esta propuesta impulsada principalmente por senadores de la Democracia Cristiana (DC). Los senadores José Miguel Insulza y Juan Luis Castro conversaron con Radio y Diario Universidad de Chile respecto a la postura de la Bancada Socialista frente a esta iniciativa y mencionaron que todavía es un tema bajo análisis, ya que no quieren que sea la “tercera vía” del proceso constituyente. “En principio hay una mirada que puede ser positiva, pero no hay una decisión tomada como tal para que esto no sea interpretado como un Plan B o de alternativa al Rechazo. Por lo tanto, todo está en veremos todavía y ya sabremos en qué momento va a la sala”, declaró Castro. De la misma manera, el senador José Miguel Insulza, sostuvo que siempre se ha luchado por la modificación y rebaja de los quórum que hoy en día existen. “Esta reforma constitucional propone eso, sería un contra sentido que no votáramos a favor”, sostuvo. Sin embargo, el parlamentario señaló que este contexto en el que el país pronto votará si aprobar o rechazar una nueva Constitución, posiblemente no sea el momento adecuado. “Vamos a darle nuestro voto pero no vamos a promover su acelerada discusión”, manifestó Insulza y añadió que no cree que la posible rebaja del quórum “tenga algún efecto beneficioso o negativo para la opción del Rechazo o del Apruebo”. Por otro lado, al momento del ingreso del proyecto impulsado por la DC, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expuso su total desacuerdo de conversar una propuesta alternativa al plebiscito hasta que no se conozcan los resultados del 4 de septiembre. De la misma manera, el presidente de la bancada socialista en la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Illabaca, reconoció que la rebaja en el quórum para los cambios a la Constitución ha sido una aspiración de los parlamentarios del partido. No obstante, al igual que el senador Insulza, consideró que no es la oportunidad indicada, puesto que el objetivo actual es llevar a cabo una fuerte campaña por el Apruebo. Y a diferencia de sus pares, Illabaca opinó que el proyecto en cuestión sí puede incentivar la votación por el Rechazo.

