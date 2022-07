5a5849db86

Nacional Política Senador Juan Ignacio Latorre resulta electo nuevo presidente de Revolución Democrática La lista "RD para un nuevo Chile", única que fue a disputar la directiva nacional en los comicios internos de Revolución Democrática, fue ratificada con un 88,5 por ciento de los votos. María Luisa Cisternas Lunes 11 de julio 2022 12:01 hrs.

En los comicios, que se desarrollaron este 9 y 10 de julio, la militancia definió además los integrantes del tribunal supremo, del consejo político nacional, de los frentes de acción, de las comisiones de contenido, las directivas, los tribunales regionales y los espacios basales. Esta mañana, en un punto de prensa desarrollado en la sede del partido, Juan Ignacio Latorre agradeció el respaldo de la militancia y el trabajo encabezado por la actual timonel de la colectividad, Margarita Portuguez. Además, abordó los lineamientos de la nueva Directiva, que tiene como prioridad trabajar por la campaña por el apruebo a la nueva Constitución. “Nosotros asumimos el 18 de julio, nos va a tocar la última etapa, la recta final de la campaña que es muy importante y vamos a estar de cabeza en eso. Como Directiva vamos a estar activando nuestra militancia, a todos nuestros espacios, alcaldías, concejalías, consejerías regionales, bancadas parlamentarias y toda la militancia en todos los territorios para de verdad dejar los pies en la calle y aportar nuestro grano de arena al triunfo del apruebo a la nueva Constitución”, sostuvo. Otro desafío señalado por el legislador, tiene que ver con el fortalecimiento interno del partido. “Yo soy un convencido de que RD es un partido más de cuadros que de masas. Con militancia activa y comprometida, hemos logrado muchas cosas en estos diez años y necesitamos fortalecer ese crecimiento orgánico con buenos programas de inserción y formación en todo el país, de manera descentralizada”, señaló. Cabe destacar que previo a las elecciones, en entrevista con La Tercera, el senador dijo tener dos metas estratégicas en el caso de terminar conduciendo RD: abrir la discusión de la militancia respecto a avanzar hacia una coalición única de Gobierno y sobre radicar al Frente Amplio en un solo partido. En cuanto al segundo objetivo, las dirigencias del conglomerado tomaron cierta distancia, arguyendo que su prioridad estaba puesta en el plebiscito de salida del proceso constituyente. Latorre por cartas de Lagos y Frei En otras materias requeridas por la prensa, el legislador abordó las críticas de los otroras jefes de Estado respecto a la propuesta de Constitución. Al respecto, el senador consideró que las opiniones de Lagos y Frei Ruiz Tagle “tienen una repercusión más bien en la élite política y económica”, que en el ciudadano “de a pie”. “El otro día estuvimos como equipo en Maipú, entregando información, había muy buena recepción y nadie nos hablaba de las declaraciones de Lagos o de Frei. Y creo que la gente deja un poco de lado eso o hay una distancia respecto a esas opiniones, que son válidas y legítimas, pero no sé si tienen mucho impacto en la ciudadanía de a pie. Me parece que tienen más impacto en la élite política y económica”, indicó. Junto a eso, Latorre dijo preferir las palabras de la ex presidenta Bachelet, quien a su juicio, “fue muy clara, muy sencilla en decir que ella llama a aprobar y punto”. “Ella sufrió lo que fue las contradicciones de su propia coalición y cómo gente atornilló al revés respecto al propio proceso constituyente. Ministros, concretamente el ex ministro de Interior, Jorge Burgos (…) Eso lo bajó desde el propio ministerio de Interior, Jorge Burgos entonces ella sufrió los embates y las contradicciones de su propia coalición y ella ha estado muy comprometida con el proceso constituyente y de cambios que requería Chile ya hace mucho tiempo, dejar atrás la Constitución de Pinochet, por lo tanto me quedo con las palabras de la ex presidenta Bachelet “, comentó. Imagen: Agencia Aton.

