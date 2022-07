36c09a1b92

Economía Nacional Política Economista Eugenio Rivera: “El Banco Central ha contribuido a cierto descontrol del tipo de cambio” Este martes, la moneda norteamericana cotizó sobre los $1.010 luego de la intervención verbal anunciada el lunes por el Banco Central, sometido a fuertes críticas incluso desde el gobierno. diario UChile Martes 12 de julio 2022 11:29 hrs.

El director del área económica de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera, señaló que el Banco Central ha contribuido a cierto descontrol en el mercado cambiario, por lo que expresó sus dudas sobre la posición que ha asumido el instituto emisor respecto de intervenir sobre los movimientos especulativos en el precio del dólar. Este martes, la moneda norteamericana cotizó sobre los $1.020 luego de la intervención verbal anunciada el lunes por el Banco Central, sometido a fuertes críticas incluso desde el gobierno. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Eugenio Rivera, analizó esta nueva contingencia marcada por la permanente alza del precio del dólar, los efectos sobre la inflación y las recomendaciones del del Grupo de Política Monetaria. “Creo que fue importante que se llamara la atención ya que el Banco Central parecía ser un mero espectador respecto de este proceso de aumento del precio del dólar”, señaló Rivera sobre la intervención del BC sobre la política cambiaria. Sin embargo, indicó, “si uno analiza más de fondo el problema, uno ve que el Banco Central ha contribuido a este cierto descontrol del tipo de cambio por dos razones. Primero porque han sido muy taxativos en decir que no van a intervenir en el mercado cambiario, un poco decirle a los especuladores, que no es sólo problema de especuladores sin duda hay problema de incertidumbre. etc., -pero justamente porque hay incertidumbre el Banco Central tiene que manifestar una posición más clara” La otra razón muy perjudicial, agregó, fue devolver un crédito muy importante que había pedido al Fondo Monetario Internacional . “Cómo es posible que sólo hasta ayer llegara a sacar la voz al respecto, suave todavía. Pero por otra parte, el Banco Central había pedido un crédito muy importante al FMI para tener recursos y actuar en caso de que hubiesen problemas en el mercado cambiario. Sin embargo, hace algunas semanas el Banco Central devolvió esos recursos como diciendo: sabes que no vamos a intervenir en el mercado cambiario, como no vemos problemas, le devolvemos este crédito sin usarlo”, precisó el economista. Añadió que “esa fue una señal muy potente para que las personas que se mueven y manipulan en cierta medida el mercado cambiario, hayan dicho aquí podemos operar con cierta impunidad”. Respecto de qué es lo que habría que hacer, Rivera afirmó que “no sería conveniente una elevación muy importante de la tasa de política monetaria por una parte, y por otra, mantener solo esta advertencia quizás demasiado suave al mercado de la divisa. Creo que es necesario manifestar con más fuerza que el Banco Central va a intervenir si siguen estos movimientos especulativos y que pidiera devuelta el crédito al FMI, que es difícil que sea de la misma cantidad, pero sería una señal muy importante respecto a que se está decidido a intervenir” Además, dijo el economista, sería muy importante que el Instituto diera cuenta que la situación que estamos viviendo es muy difícil y se debería pensar en una política de intervención más sorpresiva. “No creo que sea bueno lo que venía haciendo que se fija una cantidad de dólares que se está dispuesto a vender en un determinado periodo y además, que se anuncia cuánto se va a vender cada día y a qué hora. Sería importante que el BC dijera que el momentos tan difíciles como éste, actuara de manera de sorprender a los especuladores y en ese sentido generar una cierta presión para que la gente, que está especulando y que hace subir el dólar y para que los incautos entren al mercado a comprar dólares caros entonces sacar la ganancia y en ese sentido es importante transitar hacia una política más adecuada en momentos turbulentos como éste”, puntualizó el economista. En relación a las herramientas con las que cuenta el BC y la importancia de seguir aumentando tasa de interés, el Rivera afirmó que tiene dudas respecto de subir aún más la tasa de política monetaria. “Creo que son cada vez más importantes los factores externos que están incidiendo en el aumento inflacionario. En ese sentido es necesario considerar que Chile es una economía pequeña muy abierta y estamos permanentemente impactados por lo que ocurre a nivel internacional. El Banco Central ha estado siempre buscando una meta inflacionaria en 24 meses de 3% con un cierto rango de variación, pero eso en circunstancias que la fluctuación internacional variaba entre un 2%”, dijo. Agregó que hoy día la inflación en Estados Unidos está cerca del 9%, en Gran Bretaña otro tanto, igual en la zona euro. “En ese sentido cabe preguntarse si un país pequeño como éste, puede hacer como que no existe esta mayor inflación global, hacer como que no existe la guerra de Ucrania que ha impactado en los precios de los alimentos y de energía. En ese sentido creo que habría que hacer una reflexión un poquito más profunda sobre todo porque el aumento de la tasa de política monetaria no es algo que impacte de inmediato sino que tiene ciertos rezagos. Creo que la elevación de la tasa de política monetaria debería analizarse en conjunto de qué pasa con el tipo de cambio”, señaló. Acotó que “en tres meses el tipo de cambio el cada dólar ha aumentado en 210 pesos y eso tiene influencia en los precios internos y en la inflación y en ese sentido uno se pregunta qué ha pasado, qué ha hecho el Banco Central al respecto. Hay ciertos elementos que tienen que ver con ciertos factores objetivos reales, pero ahí también uno puede observar movimientos especulativos y a uno le llama la atención que el Banco Central piense en aumentar la tasa de política monetaria y no ver qué es lo que puede hacer de una manera más fuerte respecto al mercado cambiario respecto de la caída del precio de la depreciación del peso que también está teniendo una fuerte influencia en la inflación”. Sobre los efectos que sobre la inflación podrían tener los anuncios del gobierno en relación a las ayudas sociales a los sectores más necesitados, el economista afirmó que es necesario analizarlo en el contexto de la multiplicidad de los elementos que están jugando en la difícil situación que estamos viviendo. Explicó que hay una fuerte política antiinflacionaria del BC que subió la tasa política monetaria de un 1% en junio del año pasado y estamos actualmente 9% incluso se está discutiendo si se tiene que seguir elevando. “El Gobierno ha bajado el gasto fiscal en casi un 19 – 20% . En ese sentido hay una serie de medidas que están operando para controlar la inflación. Por otra parte la lucha antiinflacionaria tiene la posibilidad también de acentuar la recepción que se asoma no solamente en Chile sino a nivel global y lo que es más importante que la población está viviendo situaciones muy difíciles”, dijo Rivera. En ese sentido, acotó que es necesario poner en la balanza por una parte la necesidad de salir en auxilio de las personas más vulnerables con el eventual efecto inflacionario de estas medidas. “Creo que el impacto inflacionario va a ser muy cercano cero, de hecho se ha estimado que sea estimado 0,2 el efecto total y en medio de esta situación es muy importante ante que las personas que están sufriendo un aumento de los precios de energía, en los precios de alimento, el pan ha subido cerca del 27% , y es muy adecuado que salga el auxilio de las personas necesitadas”, puntualizó el economista.

