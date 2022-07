0d35e33e88

Nacional Política seguridad Cámara de Diputadas y Diputados aprueba nueva prórroga de estado de excepción en el sur La discusión estuvo marcada por las críticas sobre el carácter "acotado" de la medida y el reciente despacho del proyecto de infraestructura crítica. Ahora, el Senado deberá votar la iniciativa. Natalia Palma Miércoles 13 de julio 2022 16:00 hrs.

Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 119 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones una nueva solicitud del gobierno para prorrogar por otros 15 días el estado de excepción para la Región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, debido a los hechos de violencia que aquejan a la zona. Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, el debate estuvo marcado por los reparos de algunos parlamentarios sobre el carácter “acotado” de la medida y por el proyecto de infraestructura crítica, el cual fue despachado a ley el pasado lunes sin el respaldo del Frente Amplio ni del Partido Comunista. Precisamente, con esta iniciativa el Ejecutivo podrá- mediante decreto supremo- dictaminar que las Fuerzas Armadas resguarden este tipo de instalaciones “cuando exista un peligro grave”, sin la necesidad de recurrir al estado de excepción. Al respecto, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que este proyecto “le va a permitir al Gobierno quizás pasar el calvario de hoy por última vez. El Gobierno ha tenido que sufrir el tener que venir a este Congreso cada 15 días a pedirle a sus parlamentarios que voten a favor de un estado de excepción que ellos nunca quisieron aprobar”. Mientras el diputado de Renovación Nacional, Bernardo Berger, destacó la necesidad de ampliar el estado excepción en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, además de garantizar la protección de los agricultores del sector para evitar un eventual desabastecimiento de alimentos. Sobre esto último el legislador expresó que “es imperioso evaluar el estado de excepción en el sentido de abarcar también la totalidad de los sectores rurales, para que así los agricultores puedan producir los alimentos tan necesarios para nuestro país. No creo sea necesario recordarle al gobierno que los agricultores no siembren en los caminos ni en las carreteras”. La diputada socialista y representante Mapuche, Emilia Nuyado, anticipó su voto en contra de la iniciativa, señalando que “los diversos gobiernos de la Concertación, del ex presidente Frei, el ex presidente Lagos y de derecha del ex presidente Piñera, lamentablemente dejaron en las condiciones en que hoy día se encuentra sin el diálogo, sin la confianza que debió haberse generado, sin la restitución de tierras en el territorio Wallmapu”. En tanto, la ministra del Interior, Izkia Siches, realizó un positivo balance de la aplicación del estado de excepción y afirmó que “desde nuestra perspectiva ha permitido disuadir hechos de violencia y sucesivos refuerzos que hemos contado en coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para tener patrullajes, puntos de control, y equipos de respuesta”. Asimismo, la autoridad desestimó los reparos de los legisladores sobre el carácter acotado de la iniciativa, señalando que “quiero afirmar responsablemente que este es un debate ilusorio”. Tras este resultado, será el turno del Senado de votar esta nueva prórroga del Gobierno para extender el estado de excepción en el sur del país.

