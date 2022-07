6f6b81ce22

Economía Nacional Política Diputada Ximena Ossandón: “Una parte de la clase media no recibirá el bono Chile Apoya de Invierno” “Lo importante es que este bono está bien. Y si va a tener un impacto en la inflación, va a ser bastante menor que es alrededor de un 0,3 % que es lo que se calcula que podría pegarle en términos de inflación”, destacó la diputada RN. Osciel Moya Plaza Miércoles 13 de julio 2022 21:55 hrs.

“La verdad que es muy difícil oponerse a un bono de estas características, dadas las circunstancias que se están viviendo por el alza del costo de la vida”, señaló la diputada Ximena Ossandón, aunque lamentó que el proyecto Chile Apoya de Invierno y Postnatal Parental aprobado en la Cámara, deje al margen a un número importante de personas de clase media. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del distrito 12 de la Región Metropolitana afirmó que si bien el tema de la inflación está muy relacionado con lo que pasa internacionalmente, de alguna manera “nosotros tenemos culpa de esta inflación por la liquidez que existió con los retiros del 10 por ciento, los IFE y efectivamente hay gente que con sus sueldos no están dando para cubrir sus necesidades más básicas” De todas maneras, dijo que “lo importante es que este bono está bien. Y si va a tener un impacto en la inflación, va a ser bastante menor que es alrededor de un 0,3 % que es lo que se calcula que podría pegarle en términos de inflación” Ossandón explicó que además, este no es solo un bono de 120 mil pesos, sino que contempla el bono postnatal parental que también “es un tema importante con las madres que están angustiadas, estamos con las UCI pediátricas bastante ocupadas, no sólo con el Covid-19 sino con los virus sincicial. Entonces se hace cargo también, quizás no en su totalidad, pero una parte de ellos. También continúa con el Seguro Protege y con el IFE laboral hasta fin de año y todo esto tiene un costo de alrededor de 1.200 millones de dólares”. No obstante esta valoración, la diputada Ossandón dijo que es “criticable que hay una clase media desprotegida que está en esta zona gris entre el 60 y el 70% del Registro Social de Hogares (RSH) que queda fuera. Y es una clase media que es difícil de ubicar porque si bien algunos tienen bienes, es por eso que quedan clasificados en ese porcentaje. En términos de remuneraciones, muchas veces son bastante más vulnerables de lo que la cifra le arroja al final. Y es un poquito injusto porque puede ser una pareja que por tener un inmueble heredado, quedan en un porcentaje superior, pero no tiene relación con los ingresos que ellos tienen” Por ello, la legisladora espera que si viene otro tipo de ayuda considerando la responsabilidad fiscal, “no deje a esta gente afuera de los beneficios, ya que es esta clase media que al final es difícil que le llegue todo”. Ossandón precisó que en estos casos, este grupo social “es parte del 70% incluso más vulnerable en el día a día, de los que están en el 60%. Además, este bono no llega al 100 por ciento del 60% de RSH sino a 7, 5 millones de personas y se calcula que el 60% real es aproximadamente 11 millones de personas”. La parlamentaria de RN explicó que esta ayuda social tiene especificidades ya que es para ciertas personas con determinadas características y por eso no llega al 100 por ciento del 60% más vulnerable. Precisó que por ejemplo, les llegará el bono a las familias que tienen niños menores de 18 años, que tengan al cuidado algún discapacitado o que tengan adultos mayores sobre los 60 años. Además, que reciba ciertos bonos en el año. “Entonces, está estratificado, es decir, no es para el 60 por ciento completo del RSH, sino para un porcentaje de ellos y el 7,5 millones de personas, corresponde a alrededor de 4 mil hogares, según lo que dijo el ministro (Mario) Marcel” puntualizó. La diputada, integrante de la Comisión del Trabajo, afirmó que se entiende que haya que ser cautelosos y que la entrega sea focalizada porque también “se nos aproxima un trimestre que según todos los vaticinios, va a ser más complicado que éste. La pregunta era: ¿Valía la pena lanzar ahora una cosa más escueta en vez de algo más robusto para enfrentar el próximo trimestre al que ya estamos ad portas o se va a dar un abono ahora y después se va a empezar a dar uno el IFE? Este tenía la gracia que de alguna forma daba cierta seguridad. Y las familias que sabían la cantidad de meses que lo iban a recibir: esas son las dudas que nos quedan y esta política puede ir cambiando en el tiempo” Respecto del Postnatal Parental, la diputada RN destacó la retroactividad (desde 21 de junio al 30 de septiembre) porque de manera simbólica abarca todo el invierno. Además, señaló que la ministra de Trabajo se comprometió a trabajar junto con su par del Ministerio de la Mujer el tema del posnatal de forma más integral, para dar respuesta a las enfermedades respiratorias que afectan a los menores entre cero y seis meses y que colapsan las UCI pediátricas. “Es un tema tremendamente caro para el país tener la UCI completa sobre todo cuando se sabe que los niños son los más susceptibles y que se agravan con estos distintos virus. Entonces, entendiendo esto, hay un compromiso a mirarlo de manera más integral y que exista una política de más de largo plazo en esta materia porque las UCI llenas, son un presupuesto bastante alto para el país”, indicó. Finalmente, la diputada de RN afirmó que si bien valora los bonos aprobados en la Sala de la Cámara, “no es suficiente, pero hay que ser creativos como lo han sido otros países, en particular los europeos porque también tenemos que saber que la inflación le pega a todos por igual” Puntualizó que algunos países han dado tarjetas para comprar comida, otros han bajado el IVA de los productos de la canasta familiar y otros han bajado los precios de los combustibles y no están pasando plata directamente. “Tenemos que ser muy creativos para el futuro y la forma en que se van a entregar las cosas, porque claramente hay que tener responsabilidad fiscal, hay que controlar el tema de la inflación, y en particular cuando estamos ad portas de una recesión y hay una responsabilidad que al menos yo, como diputada, creo que no son los minutos para los populismos, sino que tenemos que actuar con mucha cautela. Porque lo que muchas veces es pan para hoy,0 es menos pan para mañana”, acotó.

