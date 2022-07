0d35e33e88

Justicia Nacional Política Fiscalía confirma detención en Países Bajos de exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo La ex autoridad se encontraba prófuga de la justicia desde marzo, tras ser condenada a cinco años de cárcel por el delito de fraude al fisco. Diario UChile Miércoles 13 de julio 2022 10:22 hrs.

La mañana de este miércoles la Fiscalía confirmó la detención de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se encontraba prófuga de la justicia tras ser condenada por el delito de fraude al fisco. La ex jefa comunal se fugó del país en marzo pasado, luego que la Corte Suprema rechazara los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia, dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta, que la condenó a una pena efectiva de 5 años y un día de presidio, en calidad de autora por el delito consumado de fraude al fisco, cometido entre octubre de 2015 y agosto de 2016. Por este hecho también fue condenado el ex secretario de la Corporación Municipal Eduardo Vergara a tres años y un día de libertad vigilada, por el mismo delito. El fiscal Cristián Aguilera explicó que Rojo “se encuentra privada de libertad y va a ser puesta a disposición del Tribunal de Rotterdam, en Países Bajos, para los efectos de definir su situación procesal en relación a la petición de extradición que realizó la fiscalía de Chile”. Precisamente, será ese el tribunal que resolverá las medidas cautelares de la ex alcaldesa, mientras se tramita su extradición. De momento, el persecutor dijo que aún no hay una fecha para que la ex autoridad arribe al país. En ese sentido, dijo esperar que el trámite “se realice de la forma más expedita posible”, según consignó La Tercera. A requerimiento del Fiscal Jefe #Antofagasta Cristian Aguilar Aranela @FRANTOFAGASTA @FiscaliadeChile se confirma la detención durante la madrugada de hoy en Holanda de la ex alcaldesa Karen Rojo Venegas por el delito de fraude al fisco, ocurrido entre años 2015 y 2016. pic.twitter.com/ZXAYpI3qN9 — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) July 13, 2022 Foto: Agencia Aton.

