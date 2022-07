d72b82c572

b80ba8e1e9

Internacional Caos y Estado de Emergencia en Sri Lanka: Presidente huyó del país Horas antes de escapar de su país ante las furiosas protestas en su contra, el presidente Gotabaya Rajapaksa informó este miércoles la designación del actual primer ministro, Ranil Wickremesinghe, como presidente interino y encargado de la nación. Luis Schwaner Jueves 14 de julio 2022 13:12 hrs.

Compartir en

La designación de Wickremesinghe, informada en una declaración a la prensa, llega el mismo día en que la nación esperaba que Rajapaksa hiciera efectiva su dimisión, tal como había anunciado el pasado sábado, tras también escabuillirse de su residencia oficial obligado por las masas populares que, desde entonces, ocupan el palacio presidencial y sede del ejecutivo. Las protestas multitudinarias forzaron asimismo la renuncia inmediata de tres ministros del Gobierno esrilanquesa en plena revuelta contra el execrado mandatario. “He sido informado que, en virtud del artículo 37 de la Constitución y ya que el presidente Gotabaya Rajapaksa está fuera del país, que el primer ministro Ranil Wickremesinghe fue designado para cubrir todas las funciones de ese alto cargo”, refrendó a su vez el presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardene. El citado artículo señala que “el presidente, en caso de enfermedad, ausencia, u otra razón que lo incapacite a ejercer sus funciones” puede delegar sus funciones en el primer ministro. Rajapaksa anunció el pasado sábado, después de huir de su residencia oficial obligado por una protesta multitudinaria que asaltó el palacio presidencial, que renunciaría al poder tal y como han venido exigiendo decenas de miles de ciudadanos en las calles durante los últimos meses. No obstante, haciendo uso de sus prerrogativas como presidente de la nación, el mandatario abandonó Sri Lanka este miércoles rumbo a las islas Maldivas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, en compañía de su esposa y dos guardaespaldas. Pero no presentó previamente su proclamada renuncia, o al menos el presidente del Parlamento no hizo ninguna mención acerca de su dimisión oficial, como tampoco del período de tiempo durante el cual el primer ministro Wickremesinghe asumirá las funciones de mandatario interino. Tampoco Rajapaksa se ha dirigido a la nación desde hace días a través de la radio y la televisión y, tanto su renuncia como la designación anunciada este miércoles, han sido comunicadas solamente a través de Abeywardene o Wickremesinghe, quien, sin embargo, el pasado sábado había ya había anunciado su dimisión al cargo de primer ministro debido a las protestas que también se dirigen en su contra. De este modo, y confiados en que los compromisos de dimisión de Rajapaksa y Wickremesinghe se deben cumplir, los partidos de la oposición han acordado elegir entre los miembros del Parlamento -el próximo miércoles 20 de julio- al nuevo presidente de la nación insular. Quien quiera sea el elegido, no la tendrá fácil, puesto que junto a los partidos políticos tendrá la difícil tarea de reconducir la situación y de negociar con el Fondo Monetario Internacional un programa de rescate que devuelva la estabilidad financiera al país. Como la tensión aumentará exponencialmente este miércoles Wickremesinghe ha impuesto el toque de queda en la capital nacional y Provincia Occidental del país, foco de las mayores protestas antigubernamentales. Ello, porque tras conocerse la huida del mandatario hacia Maldivas, en Colombo una nueva y violenta oleada de protestas recorrer las viejas calles de la ciudad capital. No obstante el toque de queda y el estado de emergencia declarados, así como al control y el empleo de gases lacrimógenos empleados en la represión a las manifestaciones por cuerpos de seguridad, miles de personas siguieron agolpándose en el espacio público, muchas de ellas en las afueras del despacho del primer ministro. En este contexto, la televisión estatal de Sri Lanka cortó intempestivamente este miércoles sus emisiones después que un grupo de manifestantes asaltara las instalaciones, pese al toque de queda impuesto en la capital. “Sadremos a las calles hasta que tengamos un líder que pueda resolver esta crisis. Necesitamos a alguien joven, alguien fuera de este sistema político. Son todos corruptos”, dijo a la agencia EFE Tani Abeykoon, uno de los participantes en las multitudinarias protestas, “Yo voté por este Gobierno. Vine porque los trajimos al poder, ahora tenemos que enviarlos a casa”, sentenció.

La designación de Wickremesinghe, informada en una declaración a la prensa, llega el mismo día en que la nación esperaba que Rajapaksa hiciera efectiva su dimisión, tal como había anunciado el pasado sábado, tras también escabuillirse de su residencia oficial obligado por las masas populares que, desde entonces, ocupan el palacio presidencial y sede del ejecutivo. Las protestas multitudinarias forzaron asimismo la renuncia inmediata de tres ministros del Gobierno esrilanquesa en plena revuelta contra el execrado mandatario. “He sido informado que, en virtud del artículo 37 de la Constitución y ya que el presidente Gotabaya Rajapaksa está fuera del país, que el primer ministro Ranil Wickremesinghe fue designado para cubrir todas las funciones de ese alto cargo”, refrendó a su vez el presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardene. El citado artículo señala que “el presidente, en caso de enfermedad, ausencia, u otra razón que lo incapacite a ejercer sus funciones” puede delegar sus funciones en el primer ministro. Rajapaksa anunció el pasado sábado, después de huir de su residencia oficial obligado por una protesta multitudinaria que asaltó el palacio presidencial, que renunciaría al poder tal y como han venido exigiendo decenas de miles de ciudadanos en las calles durante los últimos meses. No obstante, haciendo uso de sus prerrogativas como presidente de la nación, el mandatario abandonó Sri Lanka este miércoles rumbo a las islas Maldivas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, en compañía de su esposa y dos guardaespaldas. Pero no presentó previamente su proclamada renuncia, o al menos el presidente del Parlamento no hizo ninguna mención acerca de su dimisión oficial, como tampoco del período de tiempo durante el cual el primer ministro Wickremesinghe asumirá las funciones de mandatario interino. Tampoco Rajapaksa se ha dirigido a la nación desde hace días a través de la radio y la televisión y, tanto su renuncia como la designación anunciada este miércoles, han sido comunicadas solamente a través de Abeywardene o Wickremesinghe, quien, sin embargo, el pasado sábado había ya había anunciado su dimisión al cargo de primer ministro debido a las protestas que también se dirigen en su contra. De este modo, y confiados en que los compromisos de dimisión de Rajapaksa y Wickremesinghe se deben cumplir, los partidos de la oposición han acordado elegir entre los miembros del Parlamento -el próximo miércoles 20 de julio- al nuevo presidente de la nación insular. Quien quiera sea el elegido, no la tendrá fácil, puesto que junto a los partidos políticos tendrá la difícil tarea de reconducir la situación y de negociar con el Fondo Monetario Internacional un programa de rescate que devuelva la estabilidad financiera al país. Como la tensión aumentará exponencialmente este miércoles Wickremesinghe ha impuesto el toque de queda en la capital nacional y Provincia Occidental del país, foco de las mayores protestas antigubernamentales. Ello, porque tras conocerse la huida del mandatario hacia Maldivas, en Colombo una nueva y violenta oleada de protestas recorrer las viejas calles de la ciudad capital. No obstante el toque de queda y el estado de emergencia declarados, así como al control y el empleo de gases lacrimógenos empleados en la represión a las manifestaciones por cuerpos de seguridad, miles de personas siguieron agolpándose en el espacio público, muchas de ellas en las afueras del despacho del primer ministro. En este contexto, la televisión estatal de Sri Lanka cortó intempestivamente este miércoles sus emisiones después que un grupo de manifestantes asaltara las instalaciones, pese al toque de queda impuesto en la capital. “Sadremos a las calles hasta que tengamos un líder que pueda resolver esta crisis. Necesitamos a alguien joven, alguien fuera de este sistema político. Son todos corruptos”, dijo a la agencia EFE Tani Abeykoon, uno de los participantes en las multitudinarias protestas, “Yo voté por este Gobierno. Vine porque los trajimos al poder, ahora tenemos que enviarlos a casa”, sentenció.