d72b82c572

b80ba8e1e9

Genaro Arriagada y su opción por el Rechazo: “Pido una segunda discusión sobre algunos aspectos que me parecen peligrosos” En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex ministro fue categórico en señalar que "esta Constitución está muerta y no la revive ni toda la fuerza de la derecha con la ayuda de todos los poderes fácticos. No es recuperable". Diario UChile Jueves 14 de julio 2022 13:10 hrs.

Compartir en

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex ministro y ex militante de la Democracia Cristiana, Genaro Arriagada, analizó el escenario de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo. El también abogado y cientista político señaló que su decisión frente a ese día es votar rechazo, ya que existirían en el texto que se propone, riesgos para la democracia y la gobernabilidad. “Creo que la Constitución tiene cosas que son muy rescatables, pero tiene otras cosas que son muy peligrosas desde el punto de vista de la democracia y la gobernabilidad. Yo diría que mi rechazo es un rechazo que ojalá apunte a una solución posterior al plebiscito que nos dé una Constitución mejor sobre la base de recuperar cosas que hay en el actual proyecto y sobre la base de tener una profunda discusión sobre otros asuntos que me parecen muy cuestionables”. En esa linea, el ex titular de la Segpres durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, indicó que “lo esencial de una Constitución es el sistema político(…) a mí me parece que una Constitución que le entrega un poder tan grande a una asamblea, al Congreso de Diputados y Diputadas, sin que haya contrapeso, puede crear una tentación autoritaria que sabemos que existe, pero que no sabemos quien la va a aprovechar”. Al respecto, argumentó señalando que “el problema está en que si tenemos un Presidente elegido por una mayoría y a continuación ese Presidente tiene el respaldo del Congreso, puede hacer un conjunto de alteraciones en los otros poderes del Estado”. “Supongamos que una persona, como candidato presidencial, obtiene una mayoría del 56% como Presidente y obtiene 82 diputados de 140, en el Congreso de Diputados podría perfectamente bien cambiar la ley electoral, influir sobre las atribuciones del Poder Judicial, cambiar el sistema de partidos, y eso abre el camino a una tentación autoritaria. Y yo le tengo miedo a los dos extremos” agregó. Asimismo, Genaro Arriagada aseguró que “aquí podemos tener un gobierno como este por el cual yo voté y dije que votaría dos meses antes de irme del PDC, que yo entre Kast y Boric, votaba por Boric, y tengo mucho respeto por Boric y quiero que le vaya bien al Presidente Boric. Pero ¿Qué pasa si le va mal y llega un gobierno de derecha que gana abrumadoramente la Presidencia y la Cámara de Diputados y Diputadas?, en ese caso yo creo que vamos a estar muchos, juntos, para impedir una derivación de ultraderecha”. Sobre los compromisos de la derecha para reformar la carta fundamental, Arriagada señaló que “yo no voy a ser aval de la derecha en su fidelidad a sus promesas. La derecha sistemáticamente engañó al país (…) Nos prometieron que en seis meses se iban a terminar los senadores designados y no lo hicieron”, manifestó al mencionar uno de varios otros ejemplos. Finalmente, Genaro Arriagada fue categórico en señalar que “esta Constitución está muerta y no la revive ni toda la fuerza de la derecha con la ayuda de todos los poderes fácticos. Ésta Constitución no es recuperable. En consecuencia, lo que tenemos claro es que viene una nueva Constitución y yo pido una segunda discusión sobre algunos aspectos que me parecen peligrosos. Esa es mi posición”. Asimismo, el ex secretario de Estado, apuntó al escenario que se debería dar en caso que triunfe el Rechazo, resultado que, de todas maneras, advirtió que sería estrecho. “Lo lógico sería que el presidente Boric, dado que esto va a ser estrecho llamara a una nueva Convención Constituyente que se eligiera por el pueblo, donde hubiera paridad y escaños reservados y a continuación discutiéramos ya no lo que estamos de acuerdo (…) concentrémonos en cómo le hacemos al sistema político, al poder judicial y la regionalización, esa sería mi propuesta” recalcó.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex ministro y ex militante de la Democracia Cristiana, Genaro Arriagada, analizó el escenario de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo. El también abogado y cientista político señaló que su decisión frente a ese día es votar rechazo, ya que existirían en el texto que se propone, riesgos para la democracia y la gobernabilidad. “Creo que la Constitución tiene cosas que son muy rescatables, pero tiene otras cosas que son muy peligrosas desde el punto de vista de la democracia y la gobernabilidad. Yo diría que mi rechazo es un rechazo que ojalá apunte a una solución posterior al plebiscito que nos dé una Constitución mejor sobre la base de recuperar cosas que hay en el actual proyecto y sobre la base de tener una profunda discusión sobre otros asuntos que me parecen muy cuestionables”. En esa linea, el ex titular de la Segpres durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, indicó que “lo esencial de una Constitución es el sistema político(…) a mí me parece que una Constitución que le entrega un poder tan grande a una asamblea, al Congreso de Diputados y Diputadas, sin que haya contrapeso, puede crear una tentación autoritaria que sabemos que existe, pero que no sabemos quien la va a aprovechar”. Al respecto, argumentó señalando que “el problema está en que si tenemos un Presidente elegido por una mayoría y a continuación ese Presidente tiene el respaldo del Congreso, puede hacer un conjunto de alteraciones en los otros poderes del Estado”. “Supongamos que una persona, como candidato presidencial, obtiene una mayoría del 56% como Presidente y obtiene 82 diputados de 140, en el Congreso de Diputados podría perfectamente bien cambiar la ley electoral, influir sobre las atribuciones del Poder Judicial, cambiar el sistema de partidos, y eso abre el camino a una tentación autoritaria. Y yo le tengo miedo a los dos extremos” agregó. Asimismo, Genaro Arriagada aseguró que “aquí podemos tener un gobierno como este por el cual yo voté y dije que votaría dos meses antes de irme del PDC, que yo entre Kast y Boric, votaba por Boric, y tengo mucho respeto por Boric y quiero que le vaya bien al Presidente Boric. Pero ¿Qué pasa si le va mal y llega un gobierno de derecha que gana abrumadoramente la Presidencia y la Cámara de Diputados y Diputadas?, en ese caso yo creo que vamos a estar muchos, juntos, para impedir una derivación de ultraderecha”. Sobre los compromisos de la derecha para reformar la carta fundamental, Arriagada señaló que “yo no voy a ser aval de la derecha en su fidelidad a sus promesas. La derecha sistemáticamente engañó al país (…) Nos prometieron que en seis meses se iban a terminar los senadores designados y no lo hicieron”, manifestó al mencionar uno de varios otros ejemplos. Finalmente, Genaro Arriagada fue categórico en señalar que “esta Constitución está muerta y no la revive ni toda la fuerza de la derecha con la ayuda de todos los poderes fácticos. Ésta Constitución no es recuperable. En consecuencia, lo que tenemos claro es que viene una nueva Constitución y yo pido una segunda discusión sobre algunos aspectos que me parecen peligrosos. Esa es mi posición”. Asimismo, el ex secretario de Estado, apuntó al escenario que se debería dar en caso que triunfe el Rechazo, resultado que, de todas maneras, advirtió que sería estrecho. “Lo lógico sería que el presidente Boric, dado que esto va a ser estrecho llamara a una nueva Convención Constituyente que se eligiera por el pueblo, donde hubiera paridad y escaños reservados y a continuación discutiéramos ya no lo que estamos de acuerdo (…) concentrémonos en cómo le hacemos al sistema político, al poder judicial y la regionalización, esa sería mi propuesta” recalcó.