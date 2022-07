d72b82c572

Nacional Política Proceso Constituyente Marco Enríquez-Ominami: “Los plebiscitos muchas veces se pierden no por la pregunta, sino por la economía, por los gobiernos” La figura política sostuvo que los constituyentes omitieron un dato: de un 20% de apoyo al rechazo en el plebiscito de origen, se pasó a un 45% de apoyo a José Antonio Kast, eso lo tenían que haber leído los constituyentes y "no lo leyeron". Diario UChile Jueves 14 de julio 2022 9:27 hrs.

En conversación con Radioánalisis el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami se refirió a distintos temas de contingencia política y en particular acerca del proceso constituyente. El fundado del Partido Progresista declaró que votará por el Apruebo, que el texto de propuesta constitucional es mejor punto de partida que la constitución anterior, que votó por Gabriel Boric y que votaría 30 veces más por él, sin duda. Dicho eso, señaló el proceso tuvo problemas, “cuando lo propuse y peleamos por él queríamos que fuera más participativo y no lo fue, lo queríamos con más densidad y el espectáculo fue más malo que bueno, lo queríamos también haciéndose cargo de la realidad política de Chile y creo que los constituyentes omitieron un dato: Pasamos de un 20% de apoyo al rechazo en el plebiscito de origen, a un 45% a José Antonio Kast, eso había que leerlo y eso no lo leyeron”. Además, añadió que, a su juicio, el plebiscito no será realmente acerca del texto constitucional y de su contenido, sino más bien sobre el proceso constituyente y sobre la gestión del presidente Boric, lo que consideró que sería negativo para las votaciones. Consultado por el periodista Claudio Medrano sobre las fallas que tuvo el proceso de redacción de la Nueva Constitución, Enríquez Ominami declaró que la derecha hizo su tarea, “se dedicaron a subrayar los enormes errores de algunos constituyentes: la ducha, el disfraz de dinosaurio con la guitarra, los insultos. Alguien dirá que en el Congreso son peores y es cierto, pero lo que pasa es que ellos (los constituyentes) predicaron mucho, dijeron que eran completamente distintos, que no se repetirían los errores y se repitieron”. Respecto a lo que puede ocurrir en las próximas semanas para lograr que se consolide la opción del Apruebo, Enríquez-Ominami sostuvo que el Gobierno de Boric debería mejorar. “Los plebiscitos muchas veces se pierden no por la pregunta sino por la economía, por los gobiernos. Así fue en Colombia y así fue en Inglaterra hace poco. Creo que el Presidente a cometido un enorme error dejándose atrapar como le ha pasado otras veces, tratando de seducir y conquistar el centro”, argumentó. En ese sentido, detalló que el mandatario ha dejado de lado sus convicciones y reiteró que ha cometido errores imperdonables. “Su pacto electoral se llama Apruebo Dignidad, ahora dice que le quiere dar garantías a todo el mundo y que no va a jugársela por el Apruebo, eso no tiene ninguna lógica”, sostuvo. Por otro lado, el progresista manifestó que el Gobierno todavía no presenta la reforma tributaria, de la cual destacó que tiene buenos puntos e hizo el alcance de que es una propuesta que no es neutra porque “afecta a lo que más tienen y eso es lo que uno valora de un presidente, que proteja y para proteger no se puede ser neutro, no se es arbitro cuando uno es Presidente de la República”. “Creo que el Apruebo es el primero en casi 210 años, es el verdadero apruebo de la justicia social, apruebo al Estado laico, apruebo a la educación pública y gratuita, apruebo a la paridad entre hombres y mujeres. En fin, hay un sin número de artículos sensacionales que tienen malos acompañantes, en materia de reforma judicial, en materia de corrupción tiene errores graves”, detalló Enríquez-Ominami.

