Muere a los 53 años vocalista de La Rue Morge, Francisco Valenzuela

Este jueves falleció el vocalista de la banda nacional La Rue Morge, Francisco Valenzuela tras sufrir un derrame cerebral.

El deceso del músico de 53 años se produjo a las 07.00 horas en el Hospital Luis Tisné, donde se encontraba internado desde la semana pasada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Entre las canciones más famosas del cantante destacan los sencillos “Sigues dando vueltas” y “Blues a dos mujeres” del disco homónimo La Rue Morge (1997).

Tras este hecho, distintas personas han manifestado por redes sociales su cariño hacia el “Pancho”.

“Acaba de partir Francisco Valenzuela de La Rue Morgue. Gran músico, productor, docente y gran persona. Gracias por tantos momentos vividos a través de la música.”Sigues dando vueltas” y seguirás dando vueltas en mi cabeza y nuestros corazones por siempre. Dios te recibirá”, expresó Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Recuerdos por mil

Dime, cómo me olvido de ti? Háblame al oído y susúrrame cómo se puede olvidar algo así? Si casi me derrito cuando con esos ojitos me miras a mi.

Siéntate a mi lado y explícame cómo me olvido de ti. Francisco Valenzuela, vuela muy alto!https://t.co/5pbFTNitds

— Vannina74® (@vannina74) July 14, 2022