70f7326d71

004623e365

Nacional Política Pueblos originarios Ex convencionales de Pueblos Indígenas: “Es imposible que la plurinacionalidad permita la vulneración de la soberanía de Chile” Elisa Loncon (mapuche) e Isabel Godoy (colla) salieron al paso a las informaciones que calificaron como falsas sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la propuesta de nueva constitución. Osciel Moya Plaza Viernes 15 de julio 2022 19:14 hrs.

Compartir en

“Es imposible que la plurinacionalidad permita la vulneración de la soberanía de Chile” Así lo expresó la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien salió al paso a distintas opiniones de sectores políticos vinculados al Rechazo, en relación a que la propuesta de nueva Constitución afectaría la integridad territorial del país al reconocer la existencia de diversos pueblos originarios. En los últimos días, y como ha sido la tónica de los sectores que desaprueban la propuesta de nueva constitución, se ha difundido una serie de informaciones relativas a lo negativo que es para Chile el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Por de pronto, el diputado Francisco Undurraga señaló que la plurinacionalidad abriría paso a que el día de mañana “le entreguemos a Bolivia el norte de Chile” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la académica Elisa Loncon, explicó que “la propuesta de nueva constitución en el Artículo 5 señala que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Además, reconoce las naciones originarias Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma en que establezca la ley” Loncon agregó que la nueva constitución también “reconoce el derecho de autonomía territorial de los pueblos. El Estado además reconoce la autonomía de las regiones y el Estado Regional otorga mayores potestades de decisión a las entidades territoriales, por la vía de la autonomía, pero las autonomías deben responder a los intereses generales del país y a los principios que constan en esta nueva constitución y dentro de estos principios tenemos la indivisibilidad del territorio, el Artículo 3, que dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forman un Estado Único e Indivisible” Expresó que “el segundo principio es la soberanía del pueblo de Chile, que está en el Artículo 2 y que dice que la soberanía reside en el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. De esta forma, los pueblos concurren a la formación del Estado y eso permite consolidar la unidad del Estado con diversos pueblos en su interior” Elisa Loncon puntualizó que “bajo la lógica de respetar los principios constitucionales jamás se puede atentar contra la soberanía de Chile o generar o ceder tierra o terreno, a favor de otro Estado. Aquello sólo es posible en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados, pero esto es materia del derecho internacional y no de la Constitución” “Es imposible que la plurinacionalidad permita la vulneración de la soberanía de Chile. El respeto de los derechos indígenas no atenta contra la soberanía del Estado y esto también está dentro de los tratados internacionales: en el convenio 169 de la OIT en el artículo 34 aborda esta materia. Decir, finalmente que la plurinacionalidad es reconocer la coexistencia de los pueblos y que además está el principio de la interculturalidad que reconoce las relaciones horizontales entre los pueblos, el respeto mutuo y el diálogo. Espero que quede claro, que es imposible pensar que un pueblo le va a ceder tierra a otro país porque eso no es materia, no es parte de lo que hemos definido como plurinacionalidad”, destacó la ex presidenta de la Convención Constitucional. Por su parte, Isabel Godoy Monardez, ex convencional del pueblo Colla, expresó que cuando se habla de plurinacionalidad, no se trata de dividir al país “porque el texto constitucional dice que Chile es una nación unitaria, donde existen naciones y pueblos originarios y está reconociendo la existencia de lo que ya existe. No está dividiendo Chile, al contrario nosotros estamos por la unidad vinimos a este proceso constituyente no buscando dividirlo, ni polarizar, sino al contrario ser incluidos y aportar a nuestro país” Agregó que “soy Colla y sigo siendo chilena y se está desvirtuando un concepto que nunca fue la intención de los pueblos venir a este proceso, a una nueva relación con el Estado, a buscar ese encuentro, a reconocer y no ponernos a todos como iguales, porque no estamos iguales, somos distintos, sino reconocer esa diversidad que existe en nuestro país” La ex convencional lamentó que se estén difundiendo informaciones falsas relacionadas con la plurinacionalidad y los pueblos indígenas en el país. Indicó que la propuesta de nueva Constitución “no amenazada la integridad territorial del país, porque además de las autonomías territoriales indígenas, están comunas autónoma autónoma y las regiones y ninguna va a pasar sobre otra, porque habrá una armonía y un respeto que es lo que dice claramente el texto” Isabel Godoy indicó que el objetivo de la campaña de desinformación es “impulsar el Rechazo, que la gente crea lo que no es. Cuando a mí me cuentan algo y yo lo creo y no lo leo, estoy dándole la razón al otro, no estoy tomando conocimiento de lo que es”. Puntualizó que “la gente empieza a repetir lo que otros dicen. Por el contrario, yo les digo no me crean a mí, porque yo lo digo, lean el texto y vean lo que dice”.

“Es imposible que la plurinacionalidad permita la vulneración de la soberanía de Chile” Así lo expresó la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien salió al paso a distintas opiniones de sectores políticos vinculados al Rechazo, en relación a que la propuesta de nueva Constitución afectaría la integridad territorial del país al reconocer la existencia de diversos pueblos originarios. En los últimos días, y como ha sido la tónica de los sectores que desaprueban la propuesta de nueva constitución, se ha difundido una serie de informaciones relativas a lo negativo que es para Chile el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Por de pronto, el diputado Francisco Undurraga señaló que la plurinacionalidad abriría paso a que el día de mañana “le entreguemos a Bolivia el norte de Chile” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la académica Elisa Loncon, explicó que “la propuesta de nueva constitución en el Artículo 5 señala que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Además, reconoce las naciones originarias Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma en que establezca la ley” Loncon agregó que la nueva constitución también “reconoce el derecho de autonomía territorial de los pueblos. El Estado además reconoce la autonomía de las regiones y el Estado Regional otorga mayores potestades de decisión a las entidades territoriales, por la vía de la autonomía, pero las autonomías deben responder a los intereses generales del país y a los principios que constan en esta nueva constitución y dentro de estos principios tenemos la indivisibilidad del territorio, el Artículo 3, que dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forman un Estado Único e Indivisible” Expresó que “el segundo principio es la soberanía del pueblo de Chile, que está en el Artículo 2 y que dice que la soberanía reside en el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. De esta forma, los pueblos concurren a la formación del Estado y eso permite consolidar la unidad del Estado con diversos pueblos en su interior” Elisa Loncon puntualizó que “bajo la lógica de respetar los principios constitucionales jamás se puede atentar contra la soberanía de Chile o generar o ceder tierra o terreno, a favor de otro Estado. Aquello sólo es posible en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados, pero esto es materia del derecho internacional y no de la Constitución” “Es imposible que la plurinacionalidad permita la vulneración de la soberanía de Chile. El respeto de los derechos indígenas no atenta contra la soberanía del Estado y esto también está dentro de los tratados internacionales: en el convenio 169 de la OIT en el artículo 34 aborda esta materia. Decir, finalmente que la plurinacionalidad es reconocer la coexistencia de los pueblos y que además está el principio de la interculturalidad que reconoce las relaciones horizontales entre los pueblos, el respeto mutuo y el diálogo. Espero que quede claro, que es imposible pensar que un pueblo le va a ceder tierra a otro país porque eso no es materia, no es parte de lo que hemos definido como plurinacionalidad”, destacó la ex presidenta de la Convención Constitucional. Por su parte, Isabel Godoy Monardez, ex convencional del pueblo Colla, expresó que cuando se habla de plurinacionalidad, no se trata de dividir al país “porque el texto constitucional dice que Chile es una nación unitaria, donde existen naciones y pueblos originarios y está reconociendo la existencia de lo que ya existe. No está dividiendo Chile, al contrario nosotros estamos por la unidad vinimos a este proceso constituyente no buscando dividirlo, ni polarizar, sino al contrario ser incluidos y aportar a nuestro país” Agregó que “soy Colla y sigo siendo chilena y se está desvirtuando un concepto que nunca fue la intención de los pueblos venir a este proceso, a una nueva relación con el Estado, a buscar ese encuentro, a reconocer y no ponernos a todos como iguales, porque no estamos iguales, somos distintos, sino reconocer esa diversidad que existe en nuestro país” La ex convencional lamentó que se estén difundiendo informaciones falsas relacionadas con la plurinacionalidad y los pueblos indígenas en el país. Indicó que la propuesta de nueva Constitución “no amenazada la integridad territorial del país, porque además de las autonomías territoriales indígenas, están comunas autónoma autónoma y las regiones y ninguna va a pasar sobre otra, porque habrá una armonía y un respeto que es lo que dice claramente el texto” Isabel Godoy indicó que el objetivo de la campaña de desinformación es “impulsar el Rechazo, que la gente crea lo que no es. Cuando a mí me cuentan algo y yo lo creo y no lo leo, estoy dándole la razón al otro, no estoy tomando conocimiento de lo que es”. Puntualizó que “la gente empieza a repetir lo que otros dicen. Por el contrario, yo les digo no me crean a mí, porque yo lo digo, lean el texto y vean lo que dice”.