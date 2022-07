95f2ef4ee7

Plebiscito Política Pueblos originarios Francisco Undurraga y propuesta de nueva Constitución: “Más que un texto constitucional parece un programa de Gobierno” El diputado de Evópoli sostuvo que los pueblos originarios tienen el derecho de ser reconocidos en la Constitución, pero señaló que la plurinacionalidad abre paso a que el día de mañana "le entreguemos a Bolivia el norte de Chile". Diario UChile Viernes 15 de julio 2022 12:34 hrs.

En conversación con Radioánalisis el diputado por el Distrito 11 y jefe de bancada de Evópoli en la Cámara Baja, Francisco Undurraga se refirió al actual escenario de precampaña por el plebiscito de salida por una Nueva Constitución. El parlamentario manifestó que la contienda entre el Apruebo y el Rechazo será una contienda apretada y compleja que radicalizará las posiciones y que le hubiera gustado que el contexto no se desarrollara con tanta descalificación por las opiniones contrarias respecto al texto. Además, consideró que hasta el momento el tema que más ha estado en discusión eran las acusaciones por las fake news acerca de temas que, según el, debieron discutirse durante la elaboración de la propuesta constitucional. “En lo personal he hecho un esfuerzo y nosotros como partido hemos hecho un esfuerzo para hacer una detallada lectura del texto para expresar nuestras ideas, tratando de no descalificar. No siempre resulta y hay que ser honestos también con eso”, declaró Undurraga. En ese sentido, el legislador sostuvo que lo relevante en este momento era educar a la ciudadanía. “Aquí lo importante es respetar los tiempos de cada uno de los ciudadanos para que lleguen efectivamente libres e informados y concurran a las urnas el día 4 de septiembre a expresar su voto. No estamos jugando la elección de un diputado, sino que nos estamos jugando un marco constitucional para los próximos 30 – 40 años“, destacó. Consultado el director de la Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, acerca de la relevancia que tiene este encuentro electoral debido a todo lo que esta en juego, el militante de Evópoli indicó que las álgidas pasiones políticas frente a este proceso tienen un responsable claro. “El gran culpable de esto se llama Giorgio Jackson, desde antes de asumir señaló que para el éxito del gobierno del presidente Gabriel Boric se requería la aprobación de esta Constitución”, afirmó. En esa misma línea, Undurraga expuso que el actual ministro de la Segpres días previos a que comenzara la nueva administración, comenzó el debate de manera equivocada. “Parte errado y denota la crítica que nosotros le hacemos a este texto constitucional, que más que un texto constitucional parece un programa de Gobierno“, criticó. Consultado por la crítica anterior, el parlamentario manifestó que el país debe tener “un texto constitucional que no nos encasille en una sola situación, sino que nos permita movernos de situación en situación de acuerdo a la voluntad popular“. Respecto a la postura de quienes votan Rechazo, en cuanto a que la Nueva Constitución no contribuye a la unidad territorial y de la nación, argumentó que el texto “tiene una ausencia de contrapeso claro entre los poderes del Estado, hay un intervencionismo por el Ejecutivo y legislativo en los tribunales de justicia, por lo que no le hace bien al país”. En cuanto al debate sobre la definición de Chile como un Estado plurinacional en el texto constitucional, el diputado expuso que los pueblos originarios tienen el legítimo derecho de tener un reconocimiento real dentro de la Constitución, así como de tener su propio desarrollo económico, cultural y social. No obstante, señaló que desde Evópoli consideran que “este es un país multicultural compuesto por múltiples pueblos, así como los colonos alemanes, castellanos vascos, palestinos y por los italianos que llegaron a Chile”. Por esa razón, el parlamentario afirmó que discrepa que los pueblos originarios sean naciones, debido a que argumenta que la consideración del territorio nacional como un Estado plurinacional puede significar que “el día de mañana, dado la potencia de esto, le entreguemos a Bolivia el norte de Chile”.

