Internacional Joe Biden: “El pueblo palestino merece un Estado propio, que sea independiente, soberano, viable y contiguo” El jefe de Estado estadounidense pidió que no se "abandone" la idea de una paz israelo-palestina, pero reconoció que el terreno para las negociaciones no se encontraba "fértil". Joana Carvalho Viernes 15 de julio 2022 10:16 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó recientemente que el pueblo palestino se merece su propio Estado y prometió que seguirá trabajando para reactivar el proceso de paz entre palestinos e israelíes, pero reconoció que de momento no se daban las condiciones para reiniciar las conversaciones entre los pueblos. El jefe de Estado estadounidense hizo esas declaraciones en una rueda de prensa junto al presidente palestino, Mahmud Abbas, en la ciudad cisjordana de Belén. “El pueblo palestino merece un Estado propio, que sea independiente, soberano y viable y contiguo. Dos estados para dos pueblos. Los dos con raíces profundas en esta tierra”, manifestó Biden. A pesar de señalar que el terreno para las negociaciones no se encontraba “fértil”, el mandatario norteamericano reiteró su compromiso con la paz entre palestinos a israelíes. Además, anunció una ayuda de US$ 201 millones para el programa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, por sus siglas en inglés, la cual impulsa el desarrollo y proporciona ayuda en materia de educación, salud y servicios sociales para las y los refugiados que viven en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza. “Creo que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi administración seguirá con su diplomacia silenciosa e incansable con ese fin“, afirmó el presidente de los Estado Unidos. Así, tal apoyo se sumaría a la inversión US$ 618 millones que ha realizado Biden desde que se instaló en la Casa Blanca en enero de 2021. Igualmente, el mandatario estadounidense había estado en el hospital Augusta Victoria en Jerusalén Este, donde anunció US$ 100 millones en ayuda para la red de hospitales palestinos. En ese sentido, el presidente pidió que no se “abandone” la idea de una paz israelo-palestina y abogó por un Estado palestino “independiente” con “continuidad territorial”, junto a Israel. Cabe destacar, que su antecesor, Donald Trump, quien lideró a EE.UU. desde 2017 a 2021, detuvo los aportes a la UNRWA e hizo grandes concesiones a Israel, lo que provocó que el liderazgo palestino cortara lazos con Washington. Por otro lado, el actual mantario de la potencia norteamericana señaló que también ha conversado con Israel para que los palestinos en Cisjordania y Gaza puedan acceder a la tecnología 4G en teléfonos móviles, ya que las compañías de telecomunicación palestinas no han podido ofrecer esos servicios a sus clientes por restricciones de Israel, aunque ha habido intentos para que pueda renovarse el tipo de conexión y los palestinos puedan acceder a internet con mayor velocidad.

