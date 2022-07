Nueva Convención tras un eventual Rechazo: La fórmula de Boric que tiene aún entre las cuerdas a Chile Vamos

7b114fd019

A siete semanas del plebiscito de salida, el presidente Gabriel Boric entregó una nueva definición sobre el proceso constituyente que remeció los ánimos en Chile Vamos. El pasado viernes el jefe de Estado afirmó que en el caso de que se imponga el rechazo en el referéndum, debe llamarse a una nueva elección de constituyentes, erigiendo así una nueva Convención que inicie una discusión desde cero. El conglomerado de derecha interpretó la afirmación de Boric como una constatación de que la propuesta de Constitución no es adecuada para el país y que por tanto, reafirmaba la transversalidad del rechazo. No obstante, se le criticó por dar por hecho la instalación de una Convención Constitucional. Frente a ello, el propio jefe de Estado replicó en el marco de sus actividades en la comuna de Renca. “Quedó claro que quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”, sentenció. Y es que pese a que Chile Vamos dio a conocer una carta de 10 principios a impulsar en el marco de una nueva discusión constituyente, éste se ha considerado vago e insuficiente para combatir el prontuario del sector en torno a las reformas a la Constitución. Además, se critica el hecho de que los partidos no hayan sincerado el mecanismo que impulsarán para efectos de continuar con el proceso. “Hoy día salen todos los dirigentes políticos de la derecha descolocados, criticando, diciendo que ésta no es una prerrogativa del Presidente, es decir, queda en evidencia, se desenmascara su falta de voluntad política para dejar atrás la Constitución de Pinochet y para hacer una nueva Constitución democrática y además con participación del pueblo de manera soberana”, arremetió el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Junto a ello el frenteamplista afirmó que “ese panfleto que firmaron los presidentes de partidos es muy vago, muy general, muy vacío y no refleja la voluntad política real que han tenido para hacer los cambios en el Congreso”. En esa línea, indicó que “la bancada de la derecha en la Convención Constitucional rechazó prácticamente todos lo que ellos dicen estar dispuestos a reformar, por tanto a un mes y medio del plebiscito, es muy poco creíble la palabra de la derecha”. Las declaraciones del presidente Boric sobre una nueva Convención Constitucional volvieron a ser abordadas este lunes por los timoneles de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente. El presidente de RN, Francisco Chahuán, sostuvo que “este proceso le pertenece al pueblo”, por tanto “que el presidente Boric se atribuya la facultad de convocar a un nuevo proceso que ya fracasó, nos parece que no tiene sustento“. “Creo que hay que volverle a preguntar a los chilenos si quieren una buena y nueva Constitución hecha por una Convención que fracasó o una comisión de expertos o una comisión bicameral, pero lo que no puede hacer el presidente Boric es atribuirse la voluntad del pueblo puesto que una vez rechazada esta propuesta de Convención Constitucional que no dio el ancho, la decisión vuelve al pueblo para ver cuál es el camino o el mecanismo”, abundó. Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien en entrevista con Tolerancia Cero se distanció de la opción de una nueva Convención, manifestando diferencias con el diseño de representación de los Pueblos Originarios e independientes, y complicándose a la hora extender su respaldo a la paridad de género, señaló que el sector no está cerrado a ninguna vía. “No vamos a cometer el error que comete el presidente de la República al intentar imponer un mecanismo incluso con interpretaciones jurídicas antojadizas que creo que son incorrectas”, señaló. 4/7 Para efectos de erigir una nueva Convención, se necesita de una reforma constitucional que sea visada por el Congreso. Es ahí donde el proyecto de ley que busca disminuir a 4/7 el quórum para reformas a la Constitución vigente fue sacado al pizarrón por parte de los senadores de oposición. “En esta semana se va poner a prueba el liderazgo del Presidente Boric” afirmó Chahuán aludiendo a si el mandatario no logra alinear a los senadores oficialistas que se han mostrado contrarios a la medida. Además aseguró que Boric incurrió a un error político dado que “en vez de pedirle a los chilenos y particularmente a sus parlamentarios y a su coalición que podamos terminar con los supra quórums y permitir viabilizar los 4/7 que nos permitiría abrir el canal para modificar y establecer un nuevo proceso convencional constituyente, o constituyente definitivamente, no lo está haciendo“. Por su parte, Macaya advirtió que la oposición que manifestó el senador Latorre (RD) a la votación del proyecto en la sala, puede replicarse en la Cámara. “Es un lugar donde quizás ese veto va a ser más fuerte. Lo ha dicho el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, la diputada Karol Cariola que es la presidenta de la Comisión de Constitución, va a tener que mostrar sus credenciales democráticas y si está o no legitimada para ser la próxima presidenta de la Cámara de Diputados como algunos de ellos pretenden, porque a ella le corresponderá poner en tabla este proyecto cuando llegue a la Cámara de Diputados”, sostuvo. Abordando esta materia, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que “no tenemos ningún problema con esa propuesta.”. “Hemos dicho, y lo seguimos sosteniendo, que es parte de la deliberación democrática que va a sostener el Congreso, que ya la está teniendo de hecho”, destacó. “Pueden haber distintas opiniones de los partidos, pero la verdad es que todo proyecto o reforma que habilite cambios la verdad es que no va a ser el Gobierno quien se oponga a aquello, y consideramos que el debate del Congreso es importante y que se siga desarrollando como se ha venido desarrollando hasta la fecha”, agregó la secretaria de Estado. En tanto, los presidentes de los partidos oficialistas aseguraron que la moción que se discute este martes en el Senado no fue objeto de conversación en el comité político ampliado que de forma inédita se realizó fuera del palacio de La Moneda, trasladándose a la comuna de Renca. “No se buscó ningún apoyo ni ninguna dilación al respecto. Es una tema que van a ir definiendo los mismos partidos políticos y no forma parte de una agenda común que hayamos conversado hoy día”, indicó el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Imagen: Agencia Aton.

