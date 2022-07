10cbe4b392

Política Proceso Constituyente Subsecretaria Valeska Naranjo: “El poder constituyente es un poder que hoy está en la ciudadanía” La autoridad de Gobierno se refirió a la campaña "Chile Vota Informado" y al debate en torno a la pregunta de quién debe redactar la nueva Constitución en caso de ganar la opción Rechazo en el plebiscito de septiembre. Diario UChile Lunes 18 de julio 2022 12:24 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaria General de Gobierno, Valeska Naranjo, se refirió al desarrollo de la campaña en terreno “Chile vota informado” que fue presentada este viernes en Osorno por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. “Nosotros tenemos un mandato de prescindencia pero también un mandato de informar entonces más que un desafío nosotros lo entendemos como un plebiscito que tiene dos opciones: aprobar o rechazar, pero solo sobre un texto. Esta no es una elección normal en el sentido de que el Gobierno cuando informa, no informa solo sobre lo que está alrededor de la elección sino que en este caso hay un texto que es necesario difundir para que llegue a la ciudadanía”, señaló la subsecretaria. La autoridad de Gobierno destacó este punto tomando en cuenta la proliferación de noticias falsas y de desinformación sobre la propuesta constitucional “este es un proceso que tiene muchas diferencias y es muy adelantado en términos de profundizar la democracia, no solo en Chile sino que en el mundo. Si este texto se aprueba sería la primera constitución en el mundo que se construye y se define como paritaria y esas son condiciones que no son para esconder sino que también para difundir, no está apoyando a ninguna opción u otra sino que es parte de la realidad”. La subsecretaria Naranjo destacó además que “en los territorios se nos ha solicitado encarecidamente que por favor lleguemos con el texto porque no toda la gente tiene teléfono inteligente y hay muchas zonas donde no se puede descargar el texto final, no existe conectividad, así es que nosotros creemos necesarios imprimir el texto siempre respetando nuestra política de ser lo más ecológicos posibles, aunque eso finalmente pasa por otro lado, por tener una mirada de desarrollo diferente”. La autoridad gubernamental aclaró que “aquí Contraloría ha dictado que hay ministerios totalmente habilitados para entregar los contenidos de la nueva Constitución. Nuestro ministerio lidera la campaña “Chile Vota Informado”, pero también el ministerio Secretaría General de la Presidencia también tiene esta habilitación, la diferencia es que Segpres no tiene seremis en las regiones por lo tanto es Segegob quien está con sus seremis como punto de despliegue y también el ministerio de Desarrollo Social porque este es un proceso que tiene un fuerte acento en la consagración de los derechos sociales y eso está reconocido por el dictamen”. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las medidas que contempla el plan “Chile Vota Informado”, la subsecretaria General de Gobierno destacó que “todos estos ministerios tienen ya un link y un banner con el QR descargable del texto completo, en la página chilevotainformado.cl está el texto completo, el QR y toda la información que va a ir actualizándose en torno a la misma votación”. Respecto de la intención que hay detrás de la proliferación de noticias falsas y de las críticas al trabajo que ha hecho la Segegob informando respecto del proceso, la subsecretaria Naranjo señaló que “nosotros creemos que ha habido una circulación de noticias falsas que debe provenir de algún grupo de interés. Dentro de la campaña que estamos impulsando hay un llamado a que la gente acuda al texto y hay que señalar que el texto no es un programa de gobierno, el texto es una norma fundamental que nos orienta en una dirección para que los poderes tanto Ejecutivo como Legislativo legislen en torno a aquello que mandata ese texto”. “Los ejercicios de participación que hoy día son voluntarios deberíamos caminar hacia convertirlos en parte de los derechos consagrados de ser ciudadano, de tener incidencia en presupuestos, propuestas de ley de políticas públicas porque eso es parte de ir, como dice el Presidente, de quitar poder a los gobiernos, pero no porque los gobiernos tengan menos poder, sino que porque se transfirió ese poder a la ciudadanía y el poder constituyente es un poder que hoy está en la ciudadanía”, recalcó la subsecretaria Valeska Naranjo. Sobre el debate en torno a quién debiera redactar la nueva Constitución ante una eventual victoria del Rechazo, la subsecretaria Naranjo afirmó que “como dijo el Presidente nosotros entendemos que hay un mandato del plebiscito de entrada donde casi el 80% de la población aprobó que este proceso constituyente fuera hecho de manera democrática y no por una comisión especialista, sino que fueran electas personas para construir y proponer ese texto. Creemos que ese mandato se debe respetar como país pero sabemos que los distintos actores políticos están planteando sus diferentes propuestas pero como Gobierno consideramos importante señalar una ruta“. Finalmente, la subsecretaria Valeska Naranjo recalcó que “nuestra ruta tiene la convicción de respetar el mandato ciudadano y de respetar aquello que es post revuelta. No vamos a esperar otro estallido social para ver cuál es la solución que buscamos, hay cosas que acá han ocurrido y nuestra convicción dice que es importante respetar y, desde nuestra perspectiva, cualquier otra alternativa sería no respetar el mandato ciudadano y mayoritario del pueblo de Chile”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

