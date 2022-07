4954cb2ffc

b81a4d2ea4

Política Proceso Constituyente Beatriz Sánchez: “Hay medios como la televisión que han estado del lado de alimentar las noticias falsas y eso es muy perjudicial” La periodista y exconvencional recalcó que "acá las encuestas no van a decir cuál es la realidad sino que será la gente el próximo 4 de septiembre y ojalá con la información maciza y real que trae la nueva Constitución". Diario UChile Martes 19 de julio 2022 13:22 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la exconvencional y periodista, Beatriz Sánchez, se refirió a la campaña por el plebiscito constitucional y la proliferación de noticias falsas y desinformación en redes sociales y medios de comunicación. “Hay una sed de información, la gente quiere y busca información independiente de la opción que prefieran. Estuvimos mucho tiempo encuevados votando en la última etapa de la Convención y la campaña por el Apruebo y difusión más amable de lo que contiene la nueva Constitución empezó hace poco”, describió la excandidata presidencial quien se encuentra en terreno participando de las campañas de difusión de la propuesta. De todas formas, para Beatriz Sánchez comenzar el proceso de difusión en este punto “era lo responsable” y agregó que “cuando tienes el texto definido puedes empezar a hacer una promoción de él y de una campaña por el Apruebo“. Respecto de la campaña por el Rechazo, la exconvencional señaló que “las mentiras, las noticias falsas o las noticias tergiversadas empezaron hace mucho tiempo, de hecho, mucho antes que se terminara el texto y llenaron un espacio donde no había un debate sobre lo que efectivamente la propuesta contiene. Lo que estamos haciendo hoy es desplegarnos para dar a conocer lo que efectivamente la propuesta lleva y eso lo estamos haciendo de forma muy intensa porque la gente necesita informarse”. La periodista reflexionó respecto de las causas que permiten la proliferación de este tipo de noticias falsas y señaló que “las noticias falsas han ocurrido siempre, creo que hoy y desde que tenemos redes sociales, se pueden amplificar en la población de una manera más grande. Por otro lado, creo que muchos medios de comunicación no han dado el ancho y han estado muy débiles a la hora de detener las mentiras falsas y aclarar, inmediatamente, que algo no es real“. “Eso que debería ser una constante y que los medios de comunicación deberían tener como un faro creo que se ha estado al debe. Hay muchos medios de comunicación masivos como la televisión que ha estado del lado de alimentar las noticias falsas y eso es muy perjudicial porque no tienes dónde mirar”, agregó Beatriz Sánchez. Respecto de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre del futuro del proceso constituyente en caso de una victoria del Rechazo, la exconvencional del Frente Amplio destacó que “creo que una elección binaria como la del 4 de septiembre yo desdramatizo. El Presidente tiene un rol que es gobernar durante cuatro años, lo que estamos haciendo con el plebiscito es una proyección del pacto social político, económico y cultural que queremos para el Chile de los próximos treinta o cuarenta años entonces creo que va por carriles separados”. En ese sentido, Beatriz Sánchez añadió que “este proceso vino de una revuelta social y lo que se busca es un cambio más estructural para Chile porque viene desde un estallido social, entonces, lo que hace el Presidente es interpretar el cambio constitucional a la Constitución del 80 que permite este proceso y ese capítulo que se agrega a la Constitución lo que dice es que la Constitución del 80 se cambia a través de una Convención Constitucional y el Presidente hace esa lectura y aprovecha también de poner presión a los que están diciendo que hay que rechazar para reformar para ver si eso efectivamente es real”. La periodista recalcó que “rápidamente, todos los sectores que están diciendo rechazar para reformar dicen inmediatamente que una nueva Convención no, pero a la hora de sacarlos a colación respecto de la forma en la cuál redactar la Constitución o preguntar si es que tiene que ser el Congreso quien lo haga todos evitan decir cómo. Digamos las cosas como son, la respuesta no existe. No hay otra alternativa. Cuando lleguemos al 4 de septiembre hay dos alternativas: aprobar o rechazar, si se aprueba comienza la implementación progresiva de la nueva Constitución y si gana el rechazo nos quedamos con la Constitución del 80, es lo único certero“. Por lo mismo, Beatriz Sánchez considera que “el rechazar para reformar no existe, es una fantasía, una suerte de compromiso y que significa pasar nuevamente el mango de la sartén a la gente que ha bloqueado los cambios en Chile en los últimos cuarenta años. Es gente que no quiere soltar el poder y eso es muy evidente”. Finalmente, la exconvencional recalcó que “hay que dejar que la ciudadanía hable el próximo 4 de septiembre. Creo que hoy lo primero que existe es que hay un plebiscito y será la gente la que decida si le gusta la propuesta o no. Hemos estado conversando demasiado tiempo respecto de lo que pasará después, sobre todo si la gente elige una de las opciones. Acá las encuestas no van a decir cuál es la realidad sino que será la gente el próximo 4 de septiembre y ojalá con la información maciza y real que trae la nueva Constitución”. Foto: Agencia Aton.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la exconvencional y periodista, Beatriz Sánchez, se refirió a la campaña por el plebiscito constitucional y la proliferación de noticias falsas y desinformación en redes sociales y medios de comunicación. “Hay una sed de información, la gente quiere y busca información independiente de la opción que prefieran. Estuvimos mucho tiempo encuevados votando en la última etapa de la Convención y la campaña por el Apruebo y difusión más amable de lo que contiene la nueva Constitución empezó hace poco”, describió la excandidata presidencial quien se encuentra en terreno participando de las campañas de difusión de la propuesta. De todas formas, para Beatriz Sánchez comenzar el proceso de difusión en este punto “era lo responsable” y agregó que “cuando tienes el texto definido puedes empezar a hacer una promoción de él y de una campaña por el Apruebo“. Respecto de la campaña por el Rechazo, la exconvencional señaló que “las mentiras, las noticias falsas o las noticias tergiversadas empezaron hace mucho tiempo, de hecho, mucho antes que se terminara el texto y llenaron un espacio donde no había un debate sobre lo que efectivamente la propuesta contiene. Lo que estamos haciendo hoy es desplegarnos para dar a conocer lo que efectivamente la propuesta lleva y eso lo estamos haciendo de forma muy intensa porque la gente necesita informarse”. La periodista reflexionó respecto de las causas que permiten la proliferación de este tipo de noticias falsas y señaló que “las noticias falsas han ocurrido siempre, creo que hoy y desde que tenemos redes sociales, se pueden amplificar en la población de una manera más grande. Por otro lado, creo que muchos medios de comunicación no han dado el ancho y han estado muy débiles a la hora de detener las mentiras falsas y aclarar, inmediatamente, que algo no es real“. “Eso que debería ser una constante y que los medios de comunicación deberían tener como un faro creo que se ha estado al debe. Hay muchos medios de comunicación masivos como la televisión que ha estado del lado de alimentar las noticias falsas y eso es muy perjudicial porque no tienes dónde mirar”, agregó Beatriz Sánchez. Respecto de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre del futuro del proceso constituyente en caso de una victoria del Rechazo, la exconvencional del Frente Amplio destacó que “creo que una elección binaria como la del 4 de septiembre yo desdramatizo. El Presidente tiene un rol que es gobernar durante cuatro años, lo que estamos haciendo con el plebiscito es una proyección del pacto social político, económico y cultural que queremos para el Chile de los próximos treinta o cuarenta años entonces creo que va por carriles separados”. En ese sentido, Beatriz Sánchez añadió que “este proceso vino de una revuelta social y lo que se busca es un cambio más estructural para Chile porque viene desde un estallido social, entonces, lo que hace el Presidente es interpretar el cambio constitucional a la Constitución del 80 que permite este proceso y ese capítulo que se agrega a la Constitución lo que dice es que la Constitución del 80 se cambia a través de una Convención Constitucional y el Presidente hace esa lectura y aprovecha también de poner presión a los que están diciendo que hay que rechazar para reformar para ver si eso efectivamente es real”. La periodista recalcó que “rápidamente, todos los sectores que están diciendo rechazar para reformar dicen inmediatamente que una nueva Convención no, pero a la hora de sacarlos a colación respecto de la forma en la cuál redactar la Constitución o preguntar si es que tiene que ser el Congreso quien lo haga todos evitan decir cómo. Digamos las cosas como son, la respuesta no existe. No hay otra alternativa. Cuando lleguemos al 4 de septiembre hay dos alternativas: aprobar o rechazar, si se aprueba comienza la implementación progresiva de la nueva Constitución y si gana el rechazo nos quedamos con la Constitución del 80, es lo único certero“. Por lo mismo, Beatriz Sánchez considera que “el rechazar para reformar no existe, es una fantasía, una suerte de compromiso y que significa pasar nuevamente el mango de la sartén a la gente que ha bloqueado los cambios en Chile en los últimos cuarenta años. Es gente que no quiere soltar el poder y eso es muy evidente”. Finalmente, la exconvencional recalcó que “hay que dejar que la ciudadanía hable el próximo 4 de septiembre. Creo que hoy lo primero que existe es que hay un plebiscito y será la gente la que decida si le gusta la propuesta o no. Hemos estado conversando demasiado tiempo respecto de lo que pasará después, sobre todo si la gente elige una de las opciones. Acá las encuestas no van a decir cuál es la realidad sino que será la gente el próximo 4 de septiembre y ojalá con la información maciza y real que trae la nueva Constitución”. Foto: Agencia Aton.