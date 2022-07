4954cb2ffc

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente seguridad “Había dudas respecto a la cadena de mando”: Gobierno confirma veto sustitutivo a proyecto de infraestructura crítica Así lo confirmó este martes el presidente Boric, quien además respondió a los emplazamientos de José Antonio Kast respecto de un supuesto "intervencionismo electoral". Diario UChile Martes 19 de julio 2022 14:57 hrs.

En el marco de sus actividades en la comuna de La Pintana, esta mañana el presidente de la República respondió los requerimientos de la prensa y abordó la acción ejercida por los parlamentarios del Partido Republicano que, junto a José Antonio Kast, concurrieron a la Contraloría para solicitar una investigación sobre un presunto intervencionismo electoral de parte del Gobierno sobre el plebiscito de salida. Allí el ex candidato presidencial acusó al mandatario de abandonar La Moneda para empezar a hacer campaña para el referéndum. “En las últimas semanas se ha visto al Presidente, sus ministros y alcaldes usando y abusando del Estado y las municipalidades para iniciar una campaña por su alternativa”, sostuvo el ex UDI. En ello afirmó que “Chile está pasando por una situación muy compleja, con una delincuencia desatada, terrorismo que avanza hacia Los Ríos y Los Lagos, una inmigración ilegal descontrolada. Para qué hablar de la economía que golpea a los chilenos, junto a la inflación que lamentablemente llegó para quedarse”. “Le pedimos a Gabriel Boric que comience a gobernar, para eso fue electo”, agregó al respecto. En respuesta el jefe de Estado aseveró que el Gobierno no renunciará a su tarea de informar a la ciudadanía sobre el referéndum. “Lo importante es que se vote conociendo el texto, por eso es que vamos a poner a disposición de chilenos y chilenas el texto de la Convención”, afirmó. “A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros, dicen, por ecología ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este? Yo me alegro de que los chilenos y chilenas estén ávidas por conocer el texto, vamos a seguir informando y bueno, no me extraña que José Antonio Kast esté de ese lado, hemos estado de lados distintos toda la vida, me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre”, añadió. Por otro lado, el Presidente se refirió al proyecto de quórum de 4/7 que se vota hoy en la sala del Senado, frente a lo cual reiteró que el Gobierno no tiene problemas respecto a la iniciativa parlamentaria, por lo que no ejercerá obstáculo alguno a la discusión. En ello, consideró positivo que “por diferentes medios se desaten todas las trabas”. Infraestrucura Crítica En otras materias, el jefe de Estado abordó el veto sustitivo que el Gobierno ingresó a la reforma constitucional despachada recientemente por el Congreso que permite al presidente de la República desplegar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica. Una medida que dispone de los militares en tareas de orden público que ha sido considerada como una alternativa al estado de excepción de emergencia decretado en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío por los hechos de violencia rural. No obstante, al analizar el proyecto junto a las ramas de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo reconoció algunos detalles que lo limitan en su implementación, en particular sobre la cadena de mando, vale decir, la estructura jerárquica a la que quedan supeditados los uniformados . Así lo sostuvo la ministra de Interior, Izkia Siches esta mañana, quien dijo esperar tener una discusión con los y las parlamentarias para aprobar este veto que se ingresó a través del Senado. Al respecto, el Presidente Boric precisó que la acción no persigue el veto del proyecto en su conjunto sino que, tal como fue aprobado, establecer algunas mejorías.“Había algunas dudas que conversamos con las Fuerzas Armadas para la implementación en caso de que sea necesario del proyecto de infraestructura crítica respecto a la cadena de mando. Esas cosas son importantes que queden claras para el esclarecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esa”, sostuvo, apelando a la buena voluntad del parlamento para mejorar este aspecto específico del proyecto. En ello enfatizó que el veto sustitutivo “tiene que ver principalmente con el establecimiento más claro de la cadena de mando, esa es la principal modificación que se hace”. “Lo revisamos con la división jurídica ayer, lo conversamos con los fiscales de las Fuerzas Armadas entonces esto es algo que está trabajado en conjunto, porque cuando trabajamos en conjunto con las FF.AA. es importante que acá haya instancias de colaboración previa y eso fue justamente lo que realizamos para este proyecto en particular”, añadió.

