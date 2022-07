6029c12aeb

Nacional Política Senadores postergan para este miércoles discusión que rebaja de quórum a 4/7 Por acuerdo de comités, los legisladores priorizaron otros proyectos y dejaron la discusión y votación en general y en particular para este miércoles. Osciel Moya Plaza Martes 19 de julio 2022 20:38 hrs.

Aunque estaba anunciado que se votaría este martes, el proyecto de reforma constitucional sobre la rebaja del quórum de los dos tercios impulsado por los senadores de la Democracia Cristiana Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores y del independiente PPD Pedro Araya, la iniciativa se verá este miércoles 20 de julio hasta total despacho. Así lo determinó el Senado luego de la decisión de los comités que dejó como primer punto de la tabla esta reforma a la constitución que contempla la rebaja de dos tercios (2/3) y tres quintos (3/5) a uno de cuatro séptimos (4/7). Las razones de esto fue que las y los legisladores optaron por tramitar durante la jornada el proyecto del gobierno, con discusión inmediata, que entrega el bono Chile Apoya Invierno y la extensión del permiso postnatal parental. Además, se autorizó la sesión en paralelo de la Comisión de Constitución para discutir el veto sustitutivo al proyecto de Infraestructura Crítica que fue ingresado por el gobierno. La reforma constitucional que cuenta con el apoyo de la derecha, ya pasó por la Comisión de Constitución y requiere del apoyo de 33 senadores para avanzar a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite. En este contexto, la bancada socialista presentó otro proyecto de reforma constitucional que busca eliminar todos los quórums supramayoritarios presentes en la actual Carta Fundamental. Lo mismo hizo el PPD que presentó otra la reforma constitucional para rebajar los quórum de las leyes orgánicas constitucionales y las leyes interpretativas de la Constitución actual. La senadora Ximena Rincón, afirmó que el proyecto del PS va en la línea correcta. “Vamos a reformar todos los quórum especiales de la Constitución y eso es una señal clara y categórica de que tenemos que avanzar en torno a tener esa casa de todo, que nos albergue y que no sea redactada desde un sector y imponiéndosela a otro. Creo que avanzar en el camino que nos permita esa constitución, es lo correcto”, indicó la legisladora. En tanto, el senador Ricargo Lagos Weber, autor de otra de las iniciativas, afirmó que la “rebaja de los quórum, que cuesta la opinión pública seguirla, cuando tiene un cuerpo muy alto y si lo baja es más fácil llegar a un entendimiento. Con todo la composición del Senado hace que la derecha en Chile controla casi la mitad del Senado. Por lo tanto, la rebaja de quórum en la constitución es importante, pero no cierra todo el proceso. Lo que se requiere también es la capacidad de comprometerse a rebajar los quórum de las leyes orgánicas constitucionales y las leyes interpretativas de la Constitución”, puntualizó el senador. Si el proyecto es aprobado, pasará a la cámara de diputadas y diputados donde ingresará la comisión de constitución, donde su presidenta, Karol Cariola, expresó toda su disposición a tramitar la iniciativa como ha hecho con otros proyectos. De esta manera, la parlamentaria salió al paso a las acusaciones del diputado DC Eric Aedo, quien afirmó que Cariola dilataría el trámite en la comisión. “Como presidenta de la comisión de Constitución siempre he manifestado mi absoluta voluntad a poner en tramitación todos los proyectos de ley que han sido solicitados por los parlamentarios. Cuando estos son solicitados, los parlamentarios se pueden oponer, aprobar o sencillamente incluso pueden callar ante una propuesta. y frente a eso es que hemos tenido toda la voluntad de tramitar los proyectos de ley y de la misma manera lo vamos hacer con el proyecto de ley que establece una rebaja de cuatro a 4/7. No tengo ninguna volutad, ni disposición, como se me a acusado injustamente, de dilatar o postergar la tramitación de este proyecto”, dijo la jefa de la bancada del Partido Comunista, Karol Cariola. El proyecto que estará en primer punto de la tabla, alcanzaría los votos suficientes para ser despachado a la cámara de diputadas y diputados, según distintas versiones en el parlamento.

