Diputada Catalina Pérez: “Creo que el trabajo del ministro Jackson ha estado a la altura del desafío”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, abordó el resultado en el hemiciclo de los y las diputadas respecto al veto sustitutivo al proyecto de Infraestructura Crítica ingresado por el Gobierno y las repercusiones que el resultado ha tenido para su correligionario, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, a quien se le cuestionan sus capacidades de concitar los respaldos necesarios en el Congreso para efectos de viabilizar las iniciativas del Ejecutivo.

Aquilatando lo sucedido este miércoles en la Cámara, la legisladora destacó que el proyecto de infraestructura crítica no nació del actual Gobierno ni del oficialismo, sino que “fue empujado después de la revuelta popular de octubre por el gobierno Piñera”, indicó, aduciendo los motivos por los que no concitó el respaldo del sector en cuanto a su origen, pero también en torno a lo que persigue, “que es el resguardo mediante uso militar de determinada infraestructura crítica que no se esclarece dentro del proyecto”, comentó, sumando el hecho de que la medida “delega en Fuerzas Armadas labores que son de orden y seguridad”.

Pero al devenir en Ley, el Ejecutivo ingresó modificaciones mediante el veto sustitutivo para zanjar cuatro asuntos: especificar la cadena de mando y así establecer un jefe de Defensa Nacional; definir atribuciones vía reglamento; agregar la utilización de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y explicitar que las prórrogas, que son cada 60 días, podrán ser sucesivas. Ello fue visado en la Comisión de Constitución de la Cámara contando con el respaldo de Pérez, mas no de algunos de sus pares de Apruebo Dignidad que se abstuvieron en la sala.

“Lamentablemente no concitó todo el respaldo del oficialismo, creo que por las apreciaciones que existían ya respecto al proyecto de infraestructura crítica”, interpretó al respecto. Particularizando en la abstención de los diputados como Fries, Orsini y Giordano, Pérez advirtió que estos “fueron votos que tampoco estuvieron a la hora de la votación de Infraestructura Crítica, justamente”.

“Esto tendrán que responderlo los parlamentarios, pero creo que hay una percepción compartida, que a mí me parece correcta también, que no es estar de acuerdo con la implementación de infraestructura crítica como una eventual herramienta de represión por parte del Estado a determinadas comunidades, incluso en un contexto de movilización y por lo mismo la negativa a aprobar la iniciativa de infraestructura crítica no siendo un proyecto del oficialismo ni del Ejecutivo”, señaló.

En cuanto a si faltó coordinación entre el Ejecutivo y las bancadas oficialistas, Pérez consideró que si bien el contexto fue de “vorágine”, afirmó que “siempre se puede fortalecer el trabajo legislativo que se realiza con determinadas iniciativas”.”Efectivamente el veto es una herramienta de última instancia que el Ejecutivo decide usar a advertencia de otros organismos del Estado para complementar una figura, que siendo aprobada, no iba a poder ser implementada, que es la situación que nos encontramos hoy. En ese arduo trabajo, efectivamente creo que pudo haber mejorado las coordinaciones políticas, considerando el contexto de urgencia en la cual el Gobierno se vio enfrentado”, afirmó.

Un día antes de estas descoordinaciones en el Congreso, el Frente Amplio se reunió con el presidente Gabriel Boric para abordar el diálogo entre la bancada y el Gobierno, a propósito de las declaraciones que realizó el mandatario sobre una nueva Convención en el caso que se imponga el rechazo. Así todo la diputada separó lo que fue esa instancia con la coyuntura del veto.

“Efectivamente los llamados a unidad en torno a no solamente a una obediencia vacía sino que a una unidad en torno al programa, en torno a las ideas que nos llevaron a ser Gobierno, que es un llamado que hace el Presidente a nosotros como bancada frenteamplista, pero también a las bancadas de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático, me parece que son claves”.

“La conversación respecto de cómo el Gobierno se mantiene en la calle escuchando las preocupaciones, mirando a los ojos a los vecinos y vecinas, que yo creo que es el modo en que nos imaginamos gobernar, creo que son sumamente relevantes y son cosas que yo destaco de la reunión que tuvimos que me parece que son súper relevantes más allá de la coyuntura particular a la que nos vimos enfrentados estas semana”, sostuvo.

En esa línea descartó que existiera más lealtad al Gobierno de parte de Socialismo Democrático que de Apruebo Dignidad. “Le hace un flaco favor al Gobierno cuando se busca establecer una disputa entre coaliciones. Así como no dudo del compromiso de Socialismo Democrático con el programa de transformaciones del presidente Boric, no dudo del compromiso y la valentía de Apruebo Dignidad para levantar un Gobierno en un contexto de profunda crisis económica, social como la que hoy día se encuentra experimentando nuestro país”, sostuvo.

Rol de Jackson

En lo relativo a las críticas del ministro Segpres, la legisladora lo atribuyó al contexto en el que su correligionario ha debido desempeñar el cargo que radica en el puente entre el Ejecutivo y el Congreso. “Le ha tocado navegar coordinando a dos coaliciones que estamos detrás del Gobierno, le ha tocado dialogar permanentemente con una oposición férrea a este Gobierno y a nuestra agenda de transformaciones y además navegar en un contexto legislativo sumamente complejo con el proceso constituyente encima que, en algunos casos se ha tomado el debate público más allá de las fronteras de la tramitación de un proyecto legislativo en particular”, señaló al respecto.

“Por cierto siempre se puede mejorar la gestión prelegislativa, se puede adecuar de mejor manera los roles pero creo que el trabajo del ministro Jackson ha estado a la altura del desafío y las vicisitudes que ha tenido que enfrentar”, agregó Pérez.

En esa línea, afirmó que “cualquiera que asuma en esta cartera hoy día se enfrenta a las dificultades que tiene hoy este período”. Además, en su rol de jefa de bancada de Revolución Democrática, destacó que el Gobierno se abra al diálogo en torno a los comentarios e inquietudes de los y las parlamentarias tanto en el trabajo prelegislativo como en la propia tramitación de los proyectos.

“Creo que en eso, por cierto, siempre se puede avanzar en mejoras. Yo espero que el proyecto continúe escuchando a sus bancadas previo a las votaciones, en las votaciones y también para proyectar cómo se materializa en lo concreto el programa de transformaciones que tiene nuestro Presidente”.

Agenda de transformaciones