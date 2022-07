“Es un invitación a trabajar en conjunto”: Gobierno lanza spot televisito “Líneas que nos unen” de la campaña “Voto Informado”

“Estamos en un proceso constituyente en el cual ustedes son las y los protagonistas”, afirmó el mandatario tras la reproducción del spot. “Están en su legítimo derecho a dudar, a hacer preguntas, a abrazar ciertas cosas, que no les gusten otras, pero lo importante es que voten informados, porque como decía el video que acabamos de ver, cada línea que ustedes hagan en cualquiera de las opciones va construyendo una historia común”. afirmó.

Junto a ello, el jefe de Estado aseveró que “Chile resuelve sus problemas con más democracia y no con menos y eso es algo de lo que estamos profundamente orgullosos y lo hace no desde reuniones a puertas cerradas, no desde comités donde entran sólo unos pocos, sino con participación en las comunas, en los barrios, en las poblaciones”.

Además volvió a hacer un llamado por enfrentar el proceso con alturas de miras, combatiendo las noticias falsas y las tergiversaciones deliberadas del contenido de la Constitución. “No permitamos que las mentiras se impongan, acá hemos escuchado muchas cosas que no tienen que ver con la realidad y por eso es importante que la gente conozca el texto, que puedan comparar respecto de lo que hay hoy y la propuesta. Si quieren un cambio o prefieren seguir con la Constitución actual, eso es totalmente legítimo pero es importante que se haga de manera informada”, sostuvo.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dio cuenta del motivo del video que desde hoy se difunde por televisión. “El sello principal son las líneas que dibujamos todos y todas las chilenas”, señaló.

“Da cuenta de la necesidad de hacer protagonistas a hombres, mujeres, habitantes de nuestra patria en el proyecto país que vamos a construir de ahora en adelante y por lo tanto es un invitación a trabajar en conjunto, a darle la relevancia histórica que tiene este proceso constituyente y por cierto lo más importante, a informarse”.

En ese sentido, enfatizó en que “necesitamos que cada una de las personas que va a votar el 4 de septiembre sepa con claridad absoluta qué es lo que está votando. Ese es nuestro desafío, nuestra obligación, nuestra responsabilidad como Gobierno y también de todos los ciudadanos y ciudadanas habitantes de nuestro país, así que la invitación es para ustedes a creerse el desafío que tienen hacia adelante porque de ustedes va a depender, no solamente el futuro de nosotros los adultos sino que principalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes que nos demandan y exigen permanentemente mayor responsabilidad histórica respecto al país que les vamos a dejar”.

Factor Bachelet

En requerimientos de la prensa, la secretaria de Estado abordó el arribo de la ex presidenta Bachelet al país y su nivel de influencia sobre la definición del 4 de septiembre. “Yo creo que es indudable el liderazgo de ella, su reconocimiento a nivel nacional e internacional y el cariño que muchas personas le tienen y que obviamente hace eco sobre la opinión que tiene sobre el proceso“, indicó.

“Sin duda que es importante su opinión, más allá de que va a votar como cualquier ciudadano y ciudadana y el voto sea de quién sea vale lo mismo al momento de sufragar el 4 de septiembre. Por cierto que es importante su liderazgo y el cariño que mucha gente le tienen en nuestro país”, adicionó.

Sobre el spot

La pieza audiovisual que tiene una duración de un minuto, “recalca la importancia de que en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro, líneas que nos unen. Tras su presentación en Peñalolén, la pieza tendrá su estreno en televisión abierta este jueves 21 de julio, en horario prime, a partir de las 20:30 horas“, se informa en una minuta del Gobierno.

“Para la grabación de la pieza audiovisual los equipos recorrieron cerca de 2.200 kilómetros. Las principales imágenes del spot fueron grabadas en San Pedro de Atacama y Calama en la Región de Antofagasta, en Santiago en la Región Metropolitana y en Puerto Montt y Chiloé en la Región de Los Lagos, con habitantes de esas zonas”, añaden.

Además, “se enmarca en la campaña Chile Vota Informado, que también incluye un despliegue audiovisual que contempla más de 100 pantallas informativas a lo largo de todo Chile para promover una participación informada de cara al plebiscito”.

“En la Región Metropolitana existe una importante presencia en las distintas líneas del Metro de Santiago. Hay más de 60 pantallas digitales en 38 estaciones con información, tanto el texto íntegro de la nueva Constitución como también de la página web. La propuesta de la nueva Constitución estará próximamente disponible en formato audiolibro a través de la aplicación Spotify y también en sistema braille”.