abd608064e

4ac95c7db9

Entrevista Nacional Plebiscito Proceso Constituyente Alcalde Maximiliano Ríos: “No vamos a abandonar los territorios, pero sí vamos a expresar cuál es nuestra sensibilidad” El jefe comunal de Lo Prado detalló la coordinación entre distintas autoridades por el Apruebo de cara al plebiscito, “respetando el dictamen de Contraloría”, y valoró los dichos de la expresidenta Michelle Bachelet sobre la propuesta constitucional. Natalia Palma Viernes 22 de julio 2022 14:55 hrs.

Compartir en

En el marco de la campaña electoral que se está desarrollando en el país, fue a través de un dictamen de la Contraloría General de La República que se ordenó a las comunas de Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal no difundir información sobre el proceso. El hecho motivó a que alcaldes de estas comunas presentaran un recurso de reposición para revertir la decisión de la entidad, aludiendo a la responsabilidad de los municipios de garantizar la participación ciudadana y descartando el uso de recursos públicos para favorecer a una determinada opción, en ese caso, del Apruebo. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), abordó esta situación y señaló que “la verdad uno no se imagina a una institución como los municipios no entregando información a la comunidad, pareciera que la misión de la Contraloría es desinformar a la comunidad y eso es tremendamente grave”. Sin embargo, comentó que “por supuesto que somos muy respetuosos de los dictámenes y fallos de la Contraloría, por lo tanto, vamos a acatar. Esperamos también que ojalá se recapacite en los próximos días y se entregue una respuesta favorable en este sentido”. “Nosotros, alcaldes y alcaldesas, somos ciudadanos, por lo tanto, después de nuestro horario de trabajo no vamos a abandonar los territorios, pero sí vamos a expresar claramente cuál es nuestra sensibilidad y nuestra opción para el plebiscito de septiembre”, señaló. En cuanto a la labor que ha desempeñado la municipalidad en el proceso constituyente, el jefe comunal expresó que “hemos estado durante harto rato entregando información sobre los temas constitucionales. Los municipios fuimos impulsores de los cabildos, de los encuentros constituyentes, de los conversatorios desde hace varios meses. Sin embargo, pareciera ser que ya no podemos seguir haciéndolo, a propósito de lo que dice Contraloría, pero eso no impide que nosotros y los funcionarios que estén por alguna sensibilidad puedan hacer su trabajo electoral, por supuesto fuera de la jornada de trabajo”. En cuanto a las desigualdades en relación al financiamiento que han recibido las campañas –donde el Rechazo acapara el 98% de los recursos- la autoridad planteó que “creo que la confusión la tienen los políticos y el empresariado. Yo como alcalde recorro el territorio y tengo plena convicción que va a ganar el Apruebo y por supuesto que falta toda la campaña”. En ese sentido, añadió que los alcaldes por el Apruebo -que reúne al Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- “estamos trabajando en forma bastante coordinada. Ayer tuvimos una reunión, conectado con el tema anterior, respetando los dictámenes la Contraloría, pero dejando todo lo que tenemos, lo que significa esto para el país para poder avanzar en el triunfo por el Apruebo”. Por otra parte, valoró las últimas declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet -quien el miércoles explicitó su respaldo a la propuesta constitucional, señalando que “no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé”– y apuntó que “creo que esto ella lo encuentra como propio porque hay que recordar que una de sus grandes reformas, que lamentablemente no vio la luz producto de la clase política, que significó en el término de su período cuando se hicieron los encuentros locales auto convocados y finalmente se desechó”. “Recordemos que la derecha al iniciar el mandato del presidente Piñera dijo claramente que no iba a avanzar en nada que significara una modificación a la Constitución del ’80. Entonces, me da la impresión de que es algo que no solo lo esperábamos, sino que es bastante obvio que la presidenta Bachelet iba a entregar su apoyo a la opción del Apruebo y estamos muy contentos por eso”, apuntó. En tanto, respecto a la evolución de la campaña, el alcalde Maximiliano Ríos sostuvo que “pensamos que esta es una oportunidad histórica por las mil razones que hay que votar por el Apruebo, no hay que quedarse solamente en los temas que tienen que ver con las mentiras que ha dicho el comando del Rechazo y un sector político particular, sino que darle un impulso distinto, de épica, de alegría, de que las cosas van a cambiar, de que las transformaciones significan futuro y en eso vamos a trabajar los alcaldes y alcaldesas”. Desde esa perspectiva, aseveró que “la ciudadanía todavía no habla, los medios de comunicación y la clase política se ha encargado de darle una chance al Rechazo, nosotros estamos convencidos de que finalmente se va a imponer algo que se estaba esperando. Por supuesto que hay que activar la campaña y presentarle a la ciudadanía lo que significa la opción Apruebo”.

En el marco de la campaña electoral que se está desarrollando en el país, fue a través de un dictamen de la Contraloría General de La República que se ordenó a las comunas de Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal no difundir información sobre el proceso. El hecho motivó a que alcaldes de estas comunas presentaran un recurso de reposición para revertir la decisión de la entidad, aludiendo a la responsabilidad de los municipios de garantizar la participación ciudadana y descartando el uso de recursos públicos para favorecer a una determinada opción, en ese caso, del Apruebo. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), abordó esta situación y señaló que “la verdad uno no se imagina a una institución como los municipios no entregando información a la comunidad, pareciera que la misión de la Contraloría es desinformar a la comunidad y eso es tremendamente grave”. Sin embargo, comentó que “por supuesto que somos muy respetuosos de los dictámenes y fallos de la Contraloría, por lo tanto, vamos a acatar. Esperamos también que ojalá se recapacite en los próximos días y se entregue una respuesta favorable en este sentido”. “Nosotros, alcaldes y alcaldesas, somos ciudadanos, por lo tanto, después de nuestro horario de trabajo no vamos a abandonar los territorios, pero sí vamos a expresar claramente cuál es nuestra sensibilidad y nuestra opción para el plebiscito de septiembre”, señaló. En cuanto a la labor que ha desempeñado la municipalidad en el proceso constituyente, el jefe comunal expresó que “hemos estado durante harto rato entregando información sobre los temas constitucionales. Los municipios fuimos impulsores de los cabildos, de los encuentros constituyentes, de los conversatorios desde hace varios meses. Sin embargo, pareciera ser que ya no podemos seguir haciéndolo, a propósito de lo que dice Contraloría, pero eso no impide que nosotros y los funcionarios que estén por alguna sensibilidad puedan hacer su trabajo electoral, por supuesto fuera de la jornada de trabajo”. En cuanto a las desigualdades en relación al financiamiento que han recibido las campañas –donde el Rechazo acapara el 98% de los recursos- la autoridad planteó que “creo que la confusión la tienen los políticos y el empresariado. Yo como alcalde recorro el territorio y tengo plena convicción que va a ganar el Apruebo y por supuesto que falta toda la campaña”. En ese sentido, añadió que los alcaldes por el Apruebo -que reúne al Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- “estamos trabajando en forma bastante coordinada. Ayer tuvimos una reunión, conectado con el tema anterior, respetando los dictámenes la Contraloría, pero dejando todo lo que tenemos, lo que significa esto para el país para poder avanzar en el triunfo por el Apruebo”. Por otra parte, valoró las últimas declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet -quien el miércoles explicitó su respaldo a la propuesta constitucional, señalando que “no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé”– y apuntó que “creo que esto ella lo encuentra como propio porque hay que recordar que una de sus grandes reformas, que lamentablemente no vio la luz producto de la clase política, que significó en el término de su período cuando se hicieron los encuentros locales auto convocados y finalmente se desechó”. “Recordemos que la derecha al iniciar el mandato del presidente Piñera dijo claramente que no iba a avanzar en nada que significara una modificación a la Constitución del ’80. Entonces, me da la impresión de que es algo que no solo lo esperábamos, sino que es bastante obvio que la presidenta Bachelet iba a entregar su apoyo a la opción del Apruebo y estamos muy contentos por eso”, apuntó. En tanto, respecto a la evolución de la campaña, el alcalde Maximiliano Ríos sostuvo que “pensamos que esta es una oportunidad histórica por las mil razones que hay que votar por el Apruebo, no hay que quedarse solamente en los temas que tienen que ver con las mentiras que ha dicho el comando del Rechazo y un sector político particular, sino que darle un impulso distinto, de épica, de alegría, de que las cosas van a cambiar, de que las transformaciones significan futuro y en eso vamos a trabajar los alcaldes y alcaldesas”. Desde esa perspectiva, aseveró que “la ciudadanía todavía no habla, los medios de comunicación y la clase política se ha encargado de darle una chance al Rechazo, nosotros estamos convencidos de que finalmente se va a imponer algo que se estaba esperando. Por supuesto que hay que activar la campaña y presentarle a la ciudadanía lo que significa la opción Apruebo”.