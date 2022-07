836de162f9

Proceso Constituyente La Gran Once de Chile: PNUD y organizaciones llaman a reunirse y conversar sobre la nueva Constitución La iniciativa, que busca fomentar el voto informado para el plebiscito del próximo 4 de septiembre, propone juntarse en comunidad, poner la mesa y tomar once para leer en conjunto la propuesta de Constitución. Diario UChile Sábado 23 de julio 2022 14:12 hrs.

Tomar once alimenta y abriga. Si a eso le sumamos poder informarnos sobre la propuesta de Constitución es la mezcla perfecta para el invierno. Por eso la invitación de La Gran Once de Chile es a reunirse entre el 15 y 20 de agosto y realizar onces en diversas partes de nuestro país y resolver dudas respecto a la propuesta de Constitución. “La once es un espacio familiar, de encontrarse, de conversar, y creemos que eso es muy valioso que exista en este proceso constituyente; que nos podamos sentar con otras personas a compartir puntos de vista independiente de lo que pensemos.” explica Felipe Ajenjo, Coordinador Área de Gobernanza y Territorio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile. Para esto se ha diseñado un Kit con diversas guías, material práctico y didáctico para poder ser el anfitrión de una once en tu barrio, edificio, pasaje, etc. e invitar a tus vecinos a leer la propuesta, resolver dudas, buscar información y votar informado el próximo plebiscito del 4 de septiembre “La Gran Once de Chile es una invitación a encontrarnos y compartir una rica once para conversar e informarnos de cara al Plebiscito del 4 de septiembre. La Gran Once la puedes organizar con quien tú quieras, y para eso te ayudamos con un KIT entretenido y novedoso con contenido que incluye el texto de la propuesta de Nueva Constitución, afiches informativos, elementos para preparar tu once en familia, con amigas y amigos o tus vecinas y vecinas del barrio.” explica Javier Vergara, Director Ejecutivo de Ciudad Emergente. A través de la página laonceconstituyente.cl quienes quieran pueden inscribirse para realizar una once y recibir su kit. La caja contiene la propuesta de Nueva Constitución, material gráfico, explicativo y una guía metodológica para llevar a cabo la conversación. La idea es proporcionar la mayor cantidad de información y vías de obtenerla para que las personas puedan leer la propuesta de constitución. El llamado es abierto a reunirnos y encontrar el espacio para informarnos “La once es un espacio de encuentro que está enraizado y es parte de nuestra cultura chilena. Es el espacio donde probablemente ocurren las conversaciones más importantes en las familias o grupos de amigos” Comenta Marcela Guillibrand, Coordinadora de Ahora Nos Toca Participar. La idea es que la semana del 15 al 20 de agosto sea el momento de encuentro y poder realizar la mayor cantidad de onces a lo largo de todo el país.

