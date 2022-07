836de162f9

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Rosa Catrileo: “En el fondo lo que les molesta es que en ciertos capítulos sea la ciudadanía la que tenga la última palabra” La ex convencional del pueblo mapuche descartó que la nueva constitución contenga cerrojos para impedir cambios en la propuesta y detalló parte del despliegue territorial que están efectuado ex constituyentes en el marco de la campaña electoral. Natalia Palma Sábado 23 de julio 2022 10:08 hrs.

Faltando solo seis semanas para que se lleve a cabo el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, distintos actores siguen desplegándose en medio de la campaña electoral para promover entre la ciudadanía las razones por las cuales aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución redactada por la Convención Constitucional. Es así como se pueden apreciar matices de cara al evento eleccionario. Por una parte, los partidos de Chile Vamos apuestan por Rechazar el texto, pero con el compromiso de continuar con el proceso constituyente, planteando 10 propuestas para dichos efectos. Mientras en la vereda contraria, destacan quienes van por un Apruebo “a secas”, impulsado por el Frente Amplio y el PC, y quienes creen en un “Aprobar para reformar”, como un sector del Socialismo Democrático. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la exconvencional del pueblo mapuche y ex coordinadora de la comisión de Sistma Político, Rosa Catrileo, abordó el desarrollo de la contienda, señalando que “esta es la etapa en donde por lo menos nosotros estamos dedicados a informar con el texto en la mano, con los artículos ya definidos. Creo que esta etapa se va a centrar en eso en ir aclarando ciertas interpretaciones”. En ese sentido, proyectó que “va a ser un período bien complejo también para llegar a territorios que de repente no están considerados o que no les llega la información porque por lo menos he estado en varias comunidades, por ejemplo, de la Región de La Araucanía, donde la gente está realmente sin la información”. La abogada apuntó que “hay varios comandos ciudadanos que están siendo auto convocados, donde la estrategia es abordarlo desde las redes sociales, que no hay que abandonarlo porque mucha información está llegando a través de esos medios. Tampoco hay que abandonar los medios de comunicación masivos porque también ahí llegan a un sector de la población que no tiene acceso a las redes sociales. Por otro lado, esta campaña también se va a vivir en el puerta a puerta, en el tú a tú, en la conversación con la familia”. Sobre su caso en particular, detalló que “estamos trabajando en un comando que organizamos en Temuco. Estamos junto con Manuela Royo (MSC), con organizaciones de trabajadores de La Araucanía de distintas comunas y también por el lado de los pueblos originarios estamos con ex convencionales mapuche para distribuirnos en todo el territorio posible”. En esa línea, comentó que “junto a Adolfo Millabur, Elisa Loncón hemos estado en conversaciones, en capacitación de dirigentes para que seamos no solo nosotros, sino esta es una cuestión colectiva, un trabajo comunitario, donde el trabajo de la información no solamente está a cargo con los convencionales, sino que lo bajamos a los dirigentes de base que tienen mucha más llegada y tienen el día a día con las comunidades y organizaciones a las que pertenecen”. En cuanto a los reparos que han manifestado algunos sectores respecto del sistema político propuesto en la nueva constitución, Catrileo sostuvo que, de aprobarse, “la implementación nos irá señalando las problemáticas. Uno a veces piensa en el papel, en la teoría un sistema, pero llevado a los hechos obviamente van a tener que haber ajustes. Por eso mismo que la propuesta contiene normas que permiten las reformas constitucionales”. Así, por ejemplo, en el caso de la posibilidad de que el futuro Parlamento pueda presentar proyectos en materia de gastos, apuntó que “una de las críticas que fue transversal en las audiencias públicas, de diversos cientistas políticos, abogados constitucionalistas, políticos, era el tema de este híper presidencialismo, es decir, muchas facultades que tenía el presidente y dentro de ellas estaban las materias exclusivas de ley”. “Por ello, abrimos el campo a las leyes de concurrencia presidencial necesarias, yo creo que el riesgo que están visualizando no es tal, toda vez que, si bien los parlamentarios van a poder presentar proyectos de ley que irroguen gastos, recordar que eso va a tener que ir acompañado por una especie de certificado de factibilidad que va a tener que ser entregado por la Secretaría que se crea al efecto, en donde también va a tener que definirse de dónde sale el financiamiento”, explicó. Además, planteó que “ahí el presidente tiene la facultad de firmar, hay un plazo para ello, pero también conserva la posibilidad de retirar su patrocinio durante todo el proceso legislativo. Nosotros creíamos que era una forma de controlar que no surgieran proyectos populistas, que no fueran serios y que buscaran solamente realizar política populista con la ciudadanía. “Ahí hay un tema que seguramente la práctica nos va a señalar si estuvo bien pensado o no y para eso están las reformas constitucionales que están previstas en el proyecto también”. Por lo que descartó algún tipo de cerrojo en la propuesta, destacando “todas las constituciones han sufrido cambios porque al momento de la implementación de ellas e, incluso, con la realidad de la evolución de la misma sociedad han tenido que irse adaptando a ellas y para eso se fijaron las normas de reforma constitucional. Si quisiéramos que esto no se hubiera modificado, simplemente no hubiéramos establecido ninguna posibilidad de reforma”. “Creo que en el fondo lo que les molesta es que, en ciertos capítulos, en ciertos derechos, sea la ciudadanía la que tenga la última palabra. Eso es lo que molesta porque finalmente lo que estamos haciendo es evitar estas cocinas políticas que muchas veces se daban, en que la ciudadanía no tenía nada que decir”, comentó. Por otra parte, dijo no creer en el compromiso que expresaron partidos de Chile Vamos con continuar el proceso constituyente, manifestando que “recuerdo que varios convencionales de derecha al momento del inicio del proceso constituyente enviaron una carta a pueblos originarios, reconociendo la deuda, que iban a apoyar y resulta que si revisas las votaciones son muy contados los derechos que fueron respaldados por algunos votos de ese sector. Entonces, esas cartas, esos voladeros de luces ya los conocemos”. Además, respaldó las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre su apertura sobre un eventual “Plan B”, aunque consideró que “si bien hay que hacer este análisis, nosotros en jerga futbolera el partido se juega hasta el último minuto y he visto que hay goles a los 90 minutos que han definido el partido para un lado. Creo que estamos acercándonos a estos 90 minutos y vamos a seguir trabajando y como se dice coloquialmente ‘vamos a morir con las botas puestas’ haciendo la campaña, informando porque creemos que de verdad esta propuesta viene a cambiar la mirada de nosotros como país y es una buena instancia para que sectores que nunca habían estado considerados puedan tener alguna injerencia sobre todo en los temas de decisión”.

