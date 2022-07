2d3722c83a

Análisis Entrevista Medios de comunicación Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Claudio Fuentes y las noticias falsas: “Es una estrategia que ya está establecida en el sistema político” Abordando la crisis de desinformación sobre el contenido de la nueva Convención, el académico criticó la pasividad con la que la televisión está enfrentando las noticias falsas y en ello consideró necesario fortalecer el rol educativo de los medios. Maria Luisa Cisternas Domingo 24 de julio 2022 10:39 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Claudio Fuentes, académico de la universidad Diego Portales y coordinador de plataforma Contexto, abordó el fenómeno de las noticias falsas sobre el contenido de la propuesta de Constitución. Un problema que acompañó a la Convención en su proceso de redacción de normas y que se ha agudizado con la publicación del texto oficial. De ello dio cuenta Fuentes. “Nosotros en contexto tenemos una alianza con Interpreta que es una ONG que también está haciendo seguimiento de cómo funcionan las redes sociales y efectivamente lo que vemos es un mayor nivel de notoriedad de este tipo de noticias falsas, donde se instalan en la conversación ciertos temas y a partir de ahí se generan conversaciones y eso se instala en un clima de opinión que, en este caso, es desfavorable al texto constitucional“, indicó. En base a los datos arrojados desde el inicio del proceso, el académico señaló que es el sector del Rechazo el más abierto a compartir noticias falsas, “por lo tanto se podría argumentar que ha habido un sector más proclive a generar este tipo de noticias o desinformación”, afirmó. Ahora bien, reparó en que lo indeterminado hasta el momento son las motivaciones detrás de esta acción. “Puede ser por intereses económicos detrás del cambio, puede ser por interés ideológico, pero habría que indagar en las motivaciones de los actores para generar este tipo de noticias y lo otro es ver si esto es un fenómeno intencionado, articulado, organizado o es más bien que distintos grupos crean y no necesariamente está articulado y pensado como para hacerse de ese modo”, indicó. “Acá se produce desinformación, por ejemplo, ‘te van a quitar dos casas o si tienes dos casas te van a quitar una’, ‘te la van a expropiar’, alguien lo genera y después hay replicadores de esa noticia, entonces la pregunta es si esas replicaciones son parte de una operación. Eso no lo sabemos”, precisó. Como sea, a juicio de Fuentes, es bastante el complejo de la desinformación, considerando que “es una estrategia que ya está establecida en el sistema político”, señaló. “Con ciudadanos que están expuestos a tanta desinformación se produce un riesgo para la democracia”. En cuanto a las acciones a adoptar para efectos de su superación, el académico consideró necesario saber distinguir los tipos de desinformaciones – vale decir establecer la diferencia entre entre la inexactitud y las noticias falsas- para enarbolar medidas a aplicar. Además consideró necesario pensar en algún tipo de sanciones para quienes emitan desinformación deliberada, lo que a su parecer, no deja de presentar dificultades. “Yo defiendo la libertad de expresión y por lo tanto creo que hay ahí un equilibrio que hay que cuidar porque cómo tú investigas las motivaciones que tuvo esa persona para hacerlo, entonces es un área gris bien compleja de legislar”, reparó. Otra dimensión en la que se amerita adoptar medidas, manifestó Fuentes, es en lo que respecta a los medios de comunicación, para efectos de establecer mecanismos de verificación de información. Si bien hay medios que ya lo han adoptado y puesto en funcionamiento, consideró necesaria su transversalización. “Ese tipo de mecanismos, el periodismo va a tener que incorporar dentro de la propia profesión”, señaló. En esa línea criticó la pasividad con la que los medios masivos, en particular la televisión, enfrenta las noticias falsas. “Creo que en general lo que ha pasado con los medios de comunicación y la televisión en particular es que optan por programas de debate, no son informativos, sino más bien donde se confrontan ideas. Y en esa lógica se produce pasividad respecto de alguien que está diciendo algo y el otro lo confronta, pero el periodista o el medio solamente es el moderador de dos opiniones, no interviene para señalar o contraargumentar”. “Hay algunos periodistas que sí lo han hecho en televisión y yo creo que destacan cuando empiezan a hacerlo”, acotó. En atención a ello es que consideró necesario fortalecer el rol educativo de los medios de comunicación y acelerar su tránsito hacia la adopción de verificadores de datos “Creo que hay dos dimensiones, una es cuánta educación ciudadana, democrática, tú generas a partir de los medios de comunicación que tienen una responsabilidad social también y por otra parte esta dimensión de la verificación. Entonces creo que esos dos elementos a mi juicio han estado bastante ausentes, particularmente en los medios de comunicación audiovisuales”, señaló. Abordando las principales noticias falsas que circulan en redes sociales, Fuentes señaló a las alusivas a la protección de propiedad. “Este tema de que si tienes una segunda casa te la van a expropiar, que no vas a poder heredar casas, que ya no vas a poder ser dueño de tu propiedad, ese tipo de cosas yo creo que instalan ciertas conversaciones. Por otro lado, el tema indígena, información sobre que un indígena va a poder reclamar cualquier tierra en cualquier parte del territorio nacional, cuando la Constitución establece mecanismos, establece instituciones, dice que el Congreso va a tener que aprobar normas, o sea no es algo al azar. Eso sería absurdo“.

