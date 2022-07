2d3722c83a

Nacional Proceso Constituyente Sergio Micco y la propuesta de nueva Constitución: “Todo se le pide al Estado que lo garantice, eso no va a funcionar” “No puedo estar con este proyecto de Constitución”, recalcó el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos en entrevista con El Mercurio. Diario Uchile Domingo 24 de julio 2022 13:17 hrs.

Sobre su paso por la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el motivo de su renuncia y su mirada del actual proceso constituyente, este fin de semana conversó Sergio Micco con El Mercurio. “Yo no era una persona grata para el Poder Ejecutivo”, declaró el abogado sobre su relación con la administración de Gabriel Boric, y agregó que, desde el 18 de enero, se solicitó una reunión con el Mandatario, la cual nunca se concretó. Sobre su renuncia, Micco señaló que “partió con prejuicios en mi contra, y que terminó francamente en una cultura abiertamente de cancelación. Calculo por lo menos seis campañas de funa en contra de lo que yo representaba”. Asimismo, el abogado zanjó su postura respecto del proceso constitucional. “No puedo estar con este proyecto de Constitución. Para mí no es nada baladí que en este escrito no aparezcan los deberes. Esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales. Todo se le pide al Estado que lo garantice, eso no va a funcionar”, declaró.

