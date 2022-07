f1eeaf1d9e

Nacional Coordinadoras Nacionales de Comités de Vivienda se suman a la campaña del Apruebo Integrantes de organizaciones por una vivienda digna se reunieron con la coordinación del comando para comprometer su trabajo en el despliegue nacional, asegurando que el proyecto de constitución trae importantes avances en la materia. Diario Uchile Lunes 25 de julio 2022 15:03 hrs.

Una veintena de representantes de Comités de Vivienda a lo largo de Chile se reunieron este lunes en Londres #43 para entregar su apoyo a la campaña del Apruebo y debatir los principales temas de la Nueva Constitución en la temática de vivienda, destacando que la nueva carta magna es un “importante avance” en esta materia. “Han habido tantas mentiras y tantas fake news sobre lo que establece la Constitución en cuanto el derecho a la vivienda (…) lo que dice la Nueva Constitución es muy claro en el artículo 51: el derecho a la vivienda digna está garantizado, señaló Karol Cariola, coordinadora del comando. Margarita Urra, vocera de la Federación de Comités de Allegados “Los Sin Tierra” recalcó que su iniciativa popular de norma alcanzó las 22 mil firmas, siendo aprobada por el pleno: “Eso está impregnado aquí, quiénes mejores que las compañeras y compañeros que viven en hacinamiento para tener la palabra y vamos a movilizarnos por todo Chile diciendo que tenemos, por fin, derecho a la vivienda digna y adecuada, esto es nuestro y nosotros lo escribimos”. “Los pobladores y pobladoras han sufrido por años el desdén de la antigua Constitución donde no había una garantía de los derechos sociales. Aquí vamos con la reivindicación de esos derechos, este 4 de septiembre tenemos que votar apruebo, y dejar las mentiras del rechazo atrás”, comentó Giannina Jara, vocera de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores. Lidia Silva, presidenta del Comité de Vivienda de Lo Espejo entregó un contexto de lo que se vive en su comuna: “Acá no hay un terreno, somos una comuna dormitorio donde no hay dónde construir. Todos nuestros allegados no tienen vivienda porque simplemente las empresas, los terrenos son de privados y los venden a alto costo. No hay donde nuestra gente pueda irse a vivir”. “Invitamos a todos los comités de vivienda a que se sumen, que trabajen con nosotros y que se sumen a los territorios a buscar que nuestra gente, nuestros pobladores en las distintas comunas y territorios de Chile podamos trabajar y lograr el Apruebo de la nueva Constitución. Hay mucho por hacer así que de aquí para adelante no paramos hasta ganar el 4 de septiembre”, precisó Héctor Morales del Movimiento Vivienda Digna de Peñalolén.

