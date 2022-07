691d030685

e28da2f70d

Entrevista Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Luis Mayol (RN): “La misma gente que está llamando a aprobar para reformar se opuso a todas las reformas que propusimos en la discusión” El ex convencional planteó que una de las estrategias del sector estará enfocada en los aspectos que fueron rechazados de la propuesta constitucional y cuestionó la postura de quienes apuestan por aprobar el texto para posteriormente modificarlo. Natalia Palma Lunes 25 de julio 2022 20:11 hrs.

Compartir en

Es en medio de la preocupación por los resultados de las últimas encuestas -que muestran que las brechas entre las opciones del Apruebo y el Rechazo se van acortando- Renovación Nacional informó este lunes nuevas estrategias para abordar la campaña electoral de cara al plebiscito del 4 de septiembre. De esta forma, serán los ex convencionales quienes tomarán por estos días el protagonismo desplegándose por el territorio. Asimismo, invitaron a la sociedad civil a promover el Rechazo y aseguraron que dicha alternativa sería compartida transversalmente por las personas. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex intendente de la Araucanía y ex convencional del partido, Luis Mayol, se refirió a este proceso y señaló que “obviamente estamos con nuestra obligación y labor de informar a la ciudadanía, porque somos los que más sabemos de qué se trata y cómo se elaboró el texto y precisamente ese maquillaje que se le quiere hacer por parte de la gente del Apruebo”. En ese sentido, explicó que se enfocarán en informar sobre “cuáles fueron todas las iniciativas e indicaciones que se rechazaron, no tanto las que se aprobaron, porque eso dice mucho, cuál es el objetivo y el sentido de muchas disposiciones que hay en el texto”. El ex representante por el Distrito 23 también compartió las críticas sobre el rol de sus pares del bando adversario y dijo que “la gente del Apruebo hoy día está metiendo debajo de la alfombra a los convencionales que fueron los que echaron a perder la imagen y nos hicieron trabajar durante un año para perder una de las oportunidades que teníamos para tener una buena constitución. Entonces, una de las formas de maquillar el texto es escondiendo a quienes le formaron esa mala imagen, ahora la gente que está saliendo son los políticos y los convencionales de la izquierda están en segunda fila”. Asimismo, respaldó los cuestionamientos del ex convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez, quien afirmó en conversación con Radio Cooperativa que quienes van por “aprobar para reformar” no han precisado cuáles son los aspectos que deberán ser modificados del texto constitucional. Sobre esto, comentó que “estuve un año en un debate y la misma gente que ahora está llamando a aprobar para reformar se opusieron a todas las reformas que propusimos en la discusión. Me extraña mucho que se hayan dado cuenta ahora que el texto que elaboraron no es un buen texto, que hay que reformarlo”, agregando que el problema mayor para modificarlo es que “hay que sortear una serie de impedimentos” y que “si se llegan a cumplir todos esos quorum después hay que pedir consentimiento o autorización a los pueblos originarios”. En cuanto al resurgimiento de la figura del ex candidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ha acusado de intervencionismo electoral al Ejecutivo, sostuvo que “(Kast) está cumpliendo un papel, el sacó un 44% en la elección que no fue hace mucho tiempo atrás, así que también tiene que darle respuesta a su gente”. “Estamos haciendo una campaña distinta en que están las organizaciones sociales por delante y nosotros, los convencionales, informando. Él está en su derecho y acusa intervencionismo, pero no solamente él, lo hace mucha gente porque es algo que está patente, es bastante difícil del ocultar en este minuto porque el presidente está de jefe de campaña y así mucha gente lo está mencionando”, aseveró. Asimismo, el ex convencional Luis Mayol descartó que la aparición de la ex presidenta Michelle Bachelet en favor del Apruebo mueva la aguja en favor de esta alternativa, destacando que “parece bastante contradictorio porque ella presentó una reforma constitucional hace mucho tiempo con su firma que no tiene nada que ver con el texto que se está proponiendo aprobar ahora. Ella gobernó dos períodos con un parlamento mayoritario, pero bueno, está en su derecho. Es ciudadana y puede emitir su opinión libremente”.

Es en medio de la preocupación por los resultados de las últimas encuestas -que muestran que las brechas entre las opciones del Apruebo y el Rechazo se van acortando- Renovación Nacional informó este lunes nuevas estrategias para abordar la campaña electoral de cara al plebiscito del 4 de septiembre. De esta forma, serán los ex convencionales quienes tomarán por estos días el protagonismo desplegándose por el territorio. Asimismo, invitaron a la sociedad civil a promover el Rechazo y aseguraron que dicha alternativa sería compartida transversalmente por las personas. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex intendente de la Araucanía y ex convencional del partido, Luis Mayol, se refirió a este proceso y señaló que “obviamente estamos con nuestra obligación y labor de informar a la ciudadanía, porque somos los que más sabemos de qué se trata y cómo se elaboró el texto y precisamente ese maquillaje que se le quiere hacer por parte de la gente del Apruebo”. En ese sentido, explicó que se enfocarán en informar sobre “cuáles fueron todas las iniciativas e indicaciones que se rechazaron, no tanto las que se aprobaron, porque eso dice mucho, cuál es el objetivo y el sentido de muchas disposiciones que hay en el texto”. El ex representante por el Distrito 23 también compartió las críticas sobre el rol de sus pares del bando adversario y dijo que “la gente del Apruebo hoy día está metiendo debajo de la alfombra a los convencionales que fueron los que echaron a perder la imagen y nos hicieron trabajar durante un año para perder una de las oportunidades que teníamos para tener una buena constitución. Entonces, una de las formas de maquillar el texto es escondiendo a quienes le formaron esa mala imagen, ahora la gente que está saliendo son los políticos y los convencionales de la izquierda están en segunda fila”. Asimismo, respaldó los cuestionamientos del ex convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez, quien afirmó en conversación con Radio Cooperativa que quienes van por “aprobar para reformar” no han precisado cuáles son los aspectos que deberán ser modificados del texto constitucional. Sobre esto, comentó que “estuve un año en un debate y la misma gente que ahora está llamando a aprobar para reformar se opusieron a todas las reformas que propusimos en la discusión. Me extraña mucho que se hayan dado cuenta ahora que el texto que elaboraron no es un buen texto, que hay que reformarlo”, agregando que el problema mayor para modificarlo es que “hay que sortear una serie de impedimentos” y que “si se llegan a cumplir todos esos quorum después hay que pedir consentimiento o autorización a los pueblos originarios”. En cuanto al resurgimiento de la figura del ex candidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ha acusado de intervencionismo electoral al Ejecutivo, sostuvo que “(Kast) está cumpliendo un papel, el sacó un 44% en la elección que no fue hace mucho tiempo atrás, así que también tiene que darle respuesta a su gente”. “Estamos haciendo una campaña distinta en que están las organizaciones sociales por delante y nosotros, los convencionales, informando. Él está en su derecho y acusa intervencionismo, pero no solamente él, lo hace mucha gente porque es algo que está patente, es bastante difícil del ocultar en este minuto porque el presidente está de jefe de campaña y así mucha gente lo está mencionando”, aseveró. Asimismo, el ex convencional Luis Mayol descartó que la aparición de la ex presidenta Michelle Bachelet en favor del Apruebo mueva la aguja en favor de esta alternativa, destacando que “parece bastante contradictorio porque ella presentó una reforma constitucional hace mucho tiempo con su firma que no tiene nada que ver con el texto que se está proponiendo aprobar ahora. Ella gobernó dos períodos con un parlamento mayoritario, pero bueno, está en su derecho. Es ciudadana y puede emitir su opinión libremente”.