f1eeaf1d9e

31b160ce82

Educación Nacional Municipalidad de Santiago adelanta acciones legales por incidentes en el Instituto Nacional La alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, rechazó las acciones de un grupo “acotado, pero muy violento” que actuó durante la mañana de este lunes en el frontis del histórico edificio de calle Arturo Prat. Diario Uchile Lunes 25 de julio 2022 14:02 hrs.

Compartir en

Un grupo de unos 30 jóvenes sería el responsable de los hechos de violencia registrados la mañana de este lunes en el frontis del Instituto Nacional de Santiago cuando los estudiantes se disponían a retornar a las clases luego del receso de invierno. El hecho provocó incluso la quema de un toldo de un local comercial de calle Arturo Prat, vía en la que se emplaza el edificio educacional a pasos de la Alameda. Luego de los incidentes, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, indicó que el municipio iniciará acciones legales en contra de los responsables de estas acciones. “Hay un grupo acotado, cerca de 30 jóvenes, que lamentablemente no tienen una valoración de la educación pública. Aquí no hay reivindicaciones, no hay demandas educativas, sino que solamente un grupo acotado que actúa de manera violenta”, precisó Hassler. La autoridad que en su condición de jefa comunal es la sostenedora del establecimiento, agregó que mantendrán las conversaciones con los estudiantes que se han sentado a plantear los problemas que tienen en el establecimiento. “Seguiremos el diálogo con la mayoría, con quienes hemos logrado resultados, pero se ven empañados por estos hechos que no tienen intención de mejorar la educación pública sino que solo perjudicarla”, comentó la alcaldesa. Durante los incidentes carabineros de Control de Orden Público detuvo a un joven de 17 años vestido con un overol blanco.

Un grupo de unos 30 jóvenes sería el responsable de los hechos de violencia registrados la mañana de este lunes en el frontis del Instituto Nacional de Santiago cuando los estudiantes se disponían a retornar a las clases luego del receso de invierno. El hecho provocó incluso la quema de un toldo de un local comercial de calle Arturo Prat, vía en la que se emplaza el edificio educacional a pasos de la Alameda. Luego de los incidentes, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, indicó que el municipio iniciará acciones legales en contra de los responsables de estas acciones. “Hay un grupo acotado, cerca de 30 jóvenes, que lamentablemente no tienen una valoración de la educación pública. Aquí no hay reivindicaciones, no hay demandas educativas, sino que solamente un grupo acotado que actúa de manera violenta”, precisó Hassler. La autoridad que en su condición de jefa comunal es la sostenedora del establecimiento, agregó que mantendrán las conversaciones con los estudiantes que se han sentado a plantear los problemas que tienen en el establecimiento. “Seguiremos el diálogo con la mayoría, con quienes hemos logrado resultados, pero se ven empañados por estos hechos que no tienen intención de mejorar la educación pública sino que solo perjudicarla”, comentó la alcaldesa. Durante los incidentes carabineros de Control de Orden Público detuvo a un joven de 17 años vestido con un overol blanco.