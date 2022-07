4a4addee73

Covid-19 Nacional Política Salud Gabriel Cavada, epidemiólogo: “Hemos tenido un desprecio por vacunarse contra el Covid” Abordando el rezago en la vacunación y el riesgo que radica en el retorno presencial a clases de niños, niñas y adolescentes Cavada afirmó que la campaña de la cuarta dosis ha fracasado y criticó a los sectores reticentes a la inoculación. Diario Uchile Martes 26 de julio 2022 9:49 hrs.

En conversación con Radioanálisis, el epidemiólogo y profesor asociado a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, abordó la situación sanitaria en torno al Covid-19 y los riesgos que puede generar para los niños, niñas y adolescentes con el retorno a clases presenciales. Si bien el especialista indicó que este grupo presenta cuadros leves de la enfermedad respiratoria, relevó que ellos pueden devenir en agentes contagiantes para sectores de riesgo, lo que consideró crítico en un contexto de baja vacunación. En ello, criticó la gestión de la autoridad sanitaria y a los sectores políticos que se han manifestado reticentes a la aplicación de nuevas dosis. Abordando el estado de la pandemia, Cavada se refirió a la recomendación del Colegio Médico al Gobierno de evaluar una quinta dosis de la vacuna contra el Coronavirus, frente a lo cual consideró prioritario reactivar los esfuerzos para la inoculación con cuarta dosis, toda vez que la cantidad de personas sin su esquema de vacunación completo ha demostrado que la campaña “desgraciadamente ha fracasado”, afirmó. “Cuando se inició la discusión de lo que era la inmunidad de rebaño se había calculado que había que tener con dosis vigente a 18 millones de personas en cifras redondas y actualmente las personas que tienen su esquema de vacunación completo, es decir cuarta dosis, es la mitad de esa cifra, por lo que en este momento tenemos una base de susceptibilidad de 9 millones de personas debido a gente que no ha completado su plan de vacunación inicial y a eso hay que agregar a todas esas personas que por edad entran al bolso de susceptible, que en general son los niños que pasaron su primer año de vida y nunca han recibido una vacuna”, sostuvo. Todo ello radica en un total de población muy proclive a un contagio cercano a las 10 millones de personas, indicó Cavada. “Eso es lo que explica que esta pandemia no haya sido completamente controlada”. Si bien el epidemiólogo indicó que el país cruza por un descenso de la ola invernal, que en términos comparativos es la misma curva epidemiológica de hace dos años, señaló que “estamos viendo cifras en términos de contagios mucho más aciagas que las que teníamos el año 2020”. “Afortunadamente lo que hemos tenido es una reducción a partir de la semana del 20 de junio donde se produjo el peak de contagios y ahí hemos tenido una reducción sistemática de contagios que esperamos que ocurra por lo menos hasta finales de agosto, para probablemente entrar a una etapa de endemia, de cantidad constante de casos, que podría esperarse hasta, probablemente, octubre, pero eso es relativamente una buena noticia porque es el transcurso natural de la enfermedad, porque teniendo vacunas disponibles esto debería estar muchísimo más controlado”, señaló. Con esa consideración, sostuvo que “lo que ha sido carente en esta autoridad sanitaria y de alguna forma también la anterior, es que ha habido una ausencia completa de educación vacunal”. A ello agregó que en “esta autoridad sanitaria hemos visto una ausencia completa de información, no solamente de vacunas sino del avance de la pandemia”. Respecto a los riesgos que presentan los menores de edad en su retorno presencial a clases y en consideración al rezago que presentan en la vacunación, Cavada informó que “en términos generales los niños y adolescentes cuando se contagian de Covid hacen una enfermedad muy leve, sin embargo eso no los excluye de ser vectores contagiantes y ellos pueden llevar este contagio a los adultos, a sus padres, abuelos”. “Ahí es donde nuevamente tenemos el problema de que justamente contagian a esta población de riesgo y es a la larga las personas que van a presentar los cursos de enfermedad grave y van a caer en las UCIS que es lo que estamos viendo en estos momentos”, añadió. En ese sentido afirmó que todas las medidas que lleven a subir la cobertura vacunal “son bienvenidas”, considerando que “las coberturas vacunales en los adolescentes están particularmente bajas”. No obstante, advirtió que no es posible vacunar en los establecimientos educacionales sin autorización de los apoderados, dado que la vacuna de Covid-19 no es de carácter obligatoria, al estar bajo el manto legal calificado como “aprobaciones de emergencia”. “Si se hubiera formado una real conciencia de la importancia que se tiene para uno mismo y en solidaridad con el prójimo el hecho de vacunar, probablemente aun cuando se tiene esta autorización de emergencia, estarían los rangos etarios sensibilizados a poder vacunar y no como ahora que tenemos incluso grupos que ponen esto en entredicho“, señaló. En esa línea criticó a sectores del parlamento que se han opuesto a la aplicación de nuevas dosis. “Nadie pone en tela de juicio que las vacunas contra la influenza hay que ponerlas una vez al año porque la carga viral de las vacunas queda obsoleta, y no ha sido distinto con el Sars- Cov 2, el virus que causa el Covid-19, que también es una familia de los virus que causan estas enfermedades respiratorias que son altamente contagiantes. Como tienen una alta capacidad de contagio, su chance de mutar es muy grande y por lo tanto esto hace necesario que tengamos vacunas actualizadas y estas vacunas por definición no van a durar al infinito sino que con suerte tienen un horizonte de inmunidad de unos 6 a 8 meses”, sostuvo. Es así que el especialista concluye que “hemos tenido un desprecio por vacunarse contra el Covid que curiosamente ha sido muchísimo más letal que cualquier otra enfermedad respiratoria”. En otras materias, Cavada abordó la alerta sanitaria a nivel mundial que ha declarado la OMS por la viruela del mono. Al respecto, el epidemiólogo indicó que el virus “no tiene potencial pandémico”, como sí sucedió con el grado de contagiosidad del Covid. “Esta enfermedad se contagia en la medida que tenga contacto con gente que está contagiada y además manipule estas pústulas virulentas que le aparecen con la viruela, por eso se ha dicho de forma inexacta, pero pedagógica que esto se puede asociar al contagio de una enfermedad de transmisión sexual, porque en el juego sexual es donde se tiene una mayor probabilidad de frotar estas pústulas”, señaló. Revisa la entrevista completa aquí. Imagen: Agencia Aton

