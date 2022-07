e996de600a

Política Proceso Constituyente Gaspar Domínguez: “Tenemos un deber como Estado que todas las personas puedan tener acceso a la nueva Constitución” El exvicepresidente de la Convención Constitucional recalcó que "la importancia de este proceso nos exige que independiente de quién sea el Presidente o la Presidenta cada familia en Chile tenga el texto para poder revisarlo". Diario UChile Miércoles 27 de julio 2022 12:34 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exvicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, se refirió a la campaña por el plebiscito constitucional y al debate respecto de la continuidad del proceso posterior al 4 de septiembre. “Siento que esta última semana ha empezado a subir la temperatura de cara al plebiscito y creo que es una muy buena señal”, señaló el médico rural quien agregó que “hemos visto que la diferencia en términos de algunas encuestas se va estrechando y hemos podido constatar que hay mucho entusiasmo por empujar este proceso en dirección hacia el Apruebo”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la existencia de una sensación ambiente distinta a lo que reflejan las encuestas, Gaspar Domínguez afirmó que “es un fenómeno complejo porque las encuestas son estudios que toman un grupo de personas y ese grupo busca representar al universo completo. Hay una tendencia que ya se está midiendo en las encuestas y la foto de las encuestas es la que se dio la semana pasada. Vamos a ir viendo una estrechez respecto de mediciones anteriores“. Sobre los factores que han permitido revertir la tendencia inicial de las encuestas, el exconvencional señaló que “una cuestión muy buena es que ahora tenemos el texto de la propuesta de nueva Constitución y ha pasado que al leerlo hemos podido desmentir muchos mitos. Con la presencia del libro lo que importa no es lo que diga tal o cual persona, sino que lo que está escrito”. Domínguez agregó que “tenemos un deber ciudadano y un deber como Estado de que todas las personas puedan tener acceso a tener uno de estos libros en las manos y que la discusión se base en los elementos contenidos en esta propuesta de nueva Constitución y no en ideas místicas que puedan tener sujetos de una u otra vereda”. En esa línea, el exconvencional añadió que “ha habido una cantidad brutal de desinformación con mentiras y hoy esas mentiras se han ido acabando. Creo que el tiempo ha ido haciendo que la desinformación vaya decantando y segundo la gente ha podido hablar con el texto en la mano”. Respecto del debate en torno a las eventuales reformas a la propuesta de nueva Constitución, el exvicepresidente de la Convención Constitucional señaló que “yo sostengo que hay que aprobar para avanzar o aprobar para aprobar solamente. Ahora, creo que hay cuestiones que se pueden revisar o mejorar para efectos de disminuir la ansiedad de la ciudadanía y voy a poner un ejemplo puntual: esta propuesta establece el pluralismo jurídico, es decir, que los pueblos indígenas puedan resolver problemas acotados y la Corte Suprema está arriba. Todos entendemos que no incluye las cuestiones criminales, yo ofrezco mi cabeza en que el sistema jurídico indígena no contemplará delitos o crímenes de esa envergadura, sin embargo, el hecho que no esté escrito hace que personas crean que pudiese ser así, entonces, se puede avanzar en un acuerdo para que eso quede explícito“. Finalmente, respecto de la idea de difundir el texto de propuesta constitucional y el revuelo que genera, Domínguez sostuvo que “es un rol del Estado que la ciudadanía entera se pueda empapar de este proceso y pueda participar y opinar porque esto es algo que está encima de todos nosotros. Lo que está haciendo esta generación impactará en la vida de las futuras generaciones, entonces, la importancia de este proceso nos exige que independiente de quién sea el Presidente o la Presidenta cada familia en Chile tenga el texto para poder revisarlo”. Foto: Agencia Aton.

