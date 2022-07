e996de600a

Nacional Salud Sociedad Gobierno anuncia Copago Cero: programa que establece la gratuidad en la Red Pública de Salud El beneficio a los usuarios de Fonasa representará un ahorro anual promedio de 260 mil pesos por familia y aplicará tanto para las prestaciones AUGE/GES, como también para las que no están garantizadas en las Garantías Explícitas en Salud. Joana Carvalho Miércoles 27 de julio 2022 17:15 hrs.

El presidente Gabriel Boric anunció en esta jornada el Copago Cero, una medida que permitirá que desde septiembre de 2022, las 15 millones de personas beneficiarias de Fonasa, incluidas las 6 millones de afiliadas a los tramos C y D tendrán gratuidad en todas sus atenciones en la Red Pública de Salud. El jefe de Estado detalló que la estrategia significará un ahorro anual promedio de 260 mil pesos por familia y que el beneficio aplicará tanto para las prestaciones AUGE/GES, como también para las que no están garantizadas en tales garantías de salud. “Los derechos no tienen que ser negocios. Nos la vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros para que la salud, las pensiones, las viviendas y la educación sean accesible para todos los ciudadanos de nuestra patria, e insisto, sin importar cuanta plata tengan en el bolsillo”, declaró el mandatario desde el Hospital Félix Bulnes en Cerro Navia. El Ejecutivo destacó que el Copago Cero fue posible gracias a los gobiernos anteriores y que los futuros dependerán de lo que hoy se construya en su administración. Asimismo, expuso que el diseño de esta política publica fue objeto de críticas que aseguraron que no sería posible avanzar a la gratuidad del sector público. “Ese discurso lo hemos escuchado frente a cada cambio estructural que hemos propuesto, no nosotros, sino el pueblo chileno. Siempre siempre hay alguien que dirá que no se puede y creo que es importante que veamos como sociedad las cosas positivas en las que avanzamos”, enfatizó Boric. En ese sentido, el presidente reconoció la asistencia transversal de los diferentes sectores políticos en la instancia y mencionó que “muchas veces la política esta llena de polémicas, de enfrentamientos y de discusiones”, por lo que valoro la participación de representantes de todo el espectro político. Reacciones frente al Copago Cero El presidente de la Comisión de salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Lagomarsino, (radical) manifestó su alegría frente al anuncio del Gobierno y sostuvo que el programa de Copago Cero es un gran avance también para los hospitales del país, ya que las deudas de copago en muchas ocasiones terminan siendo deudas vitalicias para las familias, debido a los altos costos de la atención en salud. “Eso va a permitir que los hospitales se gestionen mucho mejor y vamos a cumplir un anhelo que hemos tenido por muchos años, que es que los hospitales no tengan ventanilla de cobranza”, expresó el parlamentario. De la misma manera, la diputada Karol Cariola (PS), quien igualmente es parte de comisión, reiteró que la gratuidad del sector público de la salud es una lucha de muchos años y de varios gobiernos, pero que el presidente Gabriel Boric no solo lo prometió, sino que lo generó y lo cumplió. “Hoy podemos decir que la salud publica en Chile es gratuita para todos y para todas. Los profesiones, aquellos que quedaron en los tramos C y D, que tenían que pagar un copago del 10% no lo van a tener que pagar en ninguna de las prestaciones y tampoco en las canastas de medicamentos”, destacó. Asimismo, declaró que no había ninguna duda de que es un medida concreta para el fortalecimiento de la salud pública. https://www.youtube.com/watch?v=kmoWh17lJ10

