e996de600a

da4168a26d

Nacional Política Proceso Constituyente Movimientos sociales por el Apruebo “Convocamos a levantarnos en todos los espacios y territorios” Los movimientos sociales lanzaron este miércoles en las principales ciudades del país, el Comando de los Movimientos sociales por el Apruebo y dieron a conocer su despliegue territorial. Osciel Moya Plaza Miércoles 27 de julio 2022 13:11 hrs.

Compartir en

En las ciudades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Osorno, Iquique, Concepción y Punta Arenas fue lanzado este miércoles, de manera simultánea, el Comando de los Movimientos Sociales por el Apruebo, que dio a conocer su su plan de despliegue territorial. Más de 100 organizaciones sociales componen los comandos y en la capital se realizó el lanzamiento en la Casa del Maestro, en el sector del Barrio Brasil. Karina Nohales, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, señaló que “nos hemos encontrado siendo muchos y muchas en las calles de todo el país exigiendo cambios y transformaciones para vivir mejor. Aprobamos el 4 de septiembre, nos organizamos para hablar porque reconocemos la urgencia de recibir sueldos que alcancen para vivir y no sólo para sobrevivir, para tener derecho a una casa digna que no se filtre con la primera lluvia, para no tener que hacer nunca más un bingo para tener que pagar la operación de un vecino o familiar; para poner fin a las pensiones de miseria que no alcanzan para pagar ni arriendo”. Añadió que también llaman a votar Apruebo para “garantizarnos al fin una vida libre de la violencia machista que tantos años no quisieron ver; para no endeudarnos toda la vida por tener que estudiar; para que el agua lo siga haciendo arrebatada por una elite que no le importa secar ríos y sacrificar territorios y comunidades. Estamos aquí porque no podríamos estar en ninguna otra parte; estamos aquí para terminar la tarea que empezamos mucho antes cuando dejamos de aguantar y de aguantar y de acallar”. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Carlos Díaz, afirmó que “damos un paso adelante, con autonomía y afirmamos en este momento nuestro compromiso con luchar hoy y mañana por las urgentes mejoras en las condiciones de vida de quienes habitamos Chile. Tenemos al frente el riesgo de que todo siga igual. Un país de abusos, de unos pocos sobre la mayoría, donde la élite política y económica que nada sabe de nuestra realidad, buscan impedir que podamos vivir mejor”. El dirigente gremial agregó que “nada nos detendrá. Vamos a levantarnos como lo hemos hecho antes, a pulso, con cariño, sin grandes recursos, pero sin cesar hasta llegar con las buenas noticias que trae esta Nueva Constitución para todas y todos”. En tanto, la vocera del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima) y ex convencional, Manuela Royo, afirmó que en esta campaña por el Apruebo “queremos dejar de manifiesto el compromiso de nuestras organizaciones por la tarea de avanzar hacia un Chile de derechos y dignidad. La voz de los movimientos ha demostrado ser ineludible e indelegable en este proceso histórico que hemos impulsado desde las calles y en la Convención Constitucional, en el primer órgano constituyente paritario de la humanidad, democrático con escaños reservados y con representación de los sectores populares e independientes. Convocamos a levantarnos en todos los espacios y territorios, cada esfuerzo es necesario. Este 4 de septiembre hacemos historia: Apruebo Nueva Constitución”. El Comando de los movimientos sociales está integrado por más de 100 organizaciones y está presente en al menos 12 regiones del país. En el caso de la Región Metropolitana, más de 30 organizaciones se desplegarán en la comunas del sector norte y sur de la capital, en lugares urbanos de composición popular, donde ha llegado menos información o información incorrecta, según detallaron. Además, realizarán volanteos diarios en las principales estaciones del Metro, recorrerán ferias libres, harán puerta a puerta, estarán presentes en las plazas entregando volantes, afiches, banderas y el texto de la Nueva Constitución. También, tienen programado un acto masivo en la comuna de Puente Alto el día 28 de agosto. Junto con presentar el plan territorial, el comando dio a conocer la actualización de su sitio web interactivo www.apruebonuevaconstitucion.cl donde se puede descargar material gráfico y otros insumos informativos didácticos. Entre las organizaciones que forman parte del Comando se encuentran la Coordinadora Feminista 8M, MODATIMA, el Colegio de Profesores y Profesoras, ANAMURI, Coordinadora Social de Magallanes, Movimiento Independientes del Norte, Coordinadora Nahuelbuta Constituyente, Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Coordinadora Nacional de Trabajadoras y trabajadores NO+AFP, Vivienda Digna y asambleas territoriales.

En las ciudades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Osorno, Iquique, Concepción y Punta Arenas fue lanzado este miércoles, de manera simultánea, el Comando de los Movimientos Sociales por el Apruebo, que dio a conocer su su plan de despliegue territorial. Más de 100 organizaciones sociales componen los comandos y en la capital se realizó el lanzamiento en la Casa del Maestro, en el sector del Barrio Brasil. Karina Nohales, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, señaló que “nos hemos encontrado siendo muchos y muchas en las calles de todo el país exigiendo cambios y transformaciones para vivir mejor. Aprobamos el 4 de septiembre, nos organizamos para hablar porque reconocemos la urgencia de recibir sueldos que alcancen para vivir y no sólo para sobrevivir, para tener derecho a una casa digna que no se filtre con la primera lluvia, para no tener que hacer nunca más un bingo para tener que pagar la operación de un vecino o familiar; para poner fin a las pensiones de miseria que no alcanzan para pagar ni arriendo”. Añadió que también llaman a votar Apruebo para “garantizarnos al fin una vida libre de la violencia machista que tantos años no quisieron ver; para no endeudarnos toda la vida por tener que estudiar; para que el agua lo siga haciendo arrebatada por una elite que no le importa secar ríos y sacrificar territorios y comunidades. Estamos aquí porque no podríamos estar en ninguna otra parte; estamos aquí para terminar la tarea que empezamos mucho antes cuando dejamos de aguantar y de aguantar y de acallar”. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Carlos Díaz, afirmó que “damos un paso adelante, con autonomía y afirmamos en este momento nuestro compromiso con luchar hoy y mañana por las urgentes mejoras en las condiciones de vida de quienes habitamos Chile. Tenemos al frente el riesgo de que todo siga igual. Un país de abusos, de unos pocos sobre la mayoría, donde la élite política y económica que nada sabe de nuestra realidad, buscan impedir que podamos vivir mejor”. El dirigente gremial agregó que “nada nos detendrá. Vamos a levantarnos como lo hemos hecho antes, a pulso, con cariño, sin grandes recursos, pero sin cesar hasta llegar con las buenas noticias que trae esta Nueva Constitución para todas y todos”. En tanto, la vocera del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima) y ex convencional, Manuela Royo, afirmó que en esta campaña por el Apruebo “queremos dejar de manifiesto el compromiso de nuestras organizaciones por la tarea de avanzar hacia un Chile de derechos y dignidad. La voz de los movimientos ha demostrado ser ineludible e indelegable en este proceso histórico que hemos impulsado desde las calles y en la Convención Constitucional, en el primer órgano constituyente paritario de la humanidad, democrático con escaños reservados y con representación de los sectores populares e independientes. Convocamos a levantarnos en todos los espacios y territorios, cada esfuerzo es necesario. Este 4 de septiembre hacemos historia: Apruebo Nueva Constitución”. El Comando de los movimientos sociales está integrado por más de 100 organizaciones y está presente en al menos 12 regiones del país. En el caso de la Región Metropolitana, más de 30 organizaciones se desplegarán en la comunas del sector norte y sur de la capital, en lugares urbanos de composición popular, donde ha llegado menos información o información incorrecta, según detallaron. Además, realizarán volanteos diarios en las principales estaciones del Metro, recorrerán ferias libres, harán puerta a puerta, estarán presentes en las plazas entregando volantes, afiches, banderas y el texto de la Nueva Constitución. También, tienen programado un acto masivo en la comuna de Puente Alto el día 28 de agosto. Junto con presentar el plan territorial, el comando dio a conocer la actualización de su sitio web interactivo www.apruebonuevaconstitucion.cl donde se puede descargar material gráfico y otros insumos informativos didácticos. Entre las organizaciones que forman parte del Comando se encuentran la Coordinadora Feminista 8M, MODATIMA, el Colegio de Profesores y Profesoras, ANAMURI, Coordinadora Social de Magallanes, Movimiento Independientes del Norte, Coordinadora Nahuelbuta Constituyente, Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Coordinadora Nacional de Trabajadoras y trabajadores NO+AFP, Vivienda Digna y asambleas territoriales.