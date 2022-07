2c200775d3

Internacional China advierte a EE.UU. Que visita de Nancy Pelosi a Taiwán dañaría gravemente sus relaciones bilaterales Sin embargo, el anunciado viaje de la líder demócrata también causa preocupación en Washington. Joe Biden señaló que los militares estadounidenses creen que una visita de la anciana política de 82 años a Taipei "no es una buena idea en este momento". Luis Hernán Schwaner Jueves 28 de julio 2022 8:16 hrs.

En Pekín, en tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa de China ,Tan Kefei, pidió a Estados Unidos que respete “su promesa de que no apoyará la independencia de Taiwán”, esto en el marco de la anunciada visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. Según la agencia Xinhua, el portavoz agregó que si la visita de Pelosi se concreta, el Ejército chino “no se cruzará de brazos y tomará medidas enérgicas”. Agregó Tan Kefei que el eventual viaje de la funcionaria “dañaría gravemente la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos”, así como “la soberanía e integridad territorial de China”, explicó, aduciendo que la visita de la líder demócrata estadounidense a Taiwán “conducirá a una mayor escalada de las tensiones en el estrecho de Formosa”. Esta no es la primera vez que altos representantes chinos advierten a Estados Unidos sobre potenciales consecuencias desde que medios estadounidenses adelantaran la posibilidad del viaje de Pelosi: ya el pasado 19 de julio, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la “firme oposición” de Pekín a “cualquier forma de intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán”. Por el momento, Nancy Pelosi y su equipo no han confirmado la gira, la que eventualmente podría realizarse en el próximo agosto, según medios estadounidenses. De producirse, sería la primera visita de un presidente de la Cámara de Representante de EE.UU. a Taiwán desde hace 25 años, cuando en 1997 Newton Gingrich visitó la isla. Taiwán es uno de los mayores puntos de conflicto entre China y Estados Unidos debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un conflicto bélico. Las tensiones se acrecentaron el año pasado, cuando aumentó el número de incursiones aéreas chinas sobre la autodefinida zona de identificación aérea (ADIZ) de Taiwán y, como respuesta, la presidenta, Tsai Ing-wen, admitió que Washington cuenta con presencia militar en la isla. En el último año, Taiwán ha recibido, además, la visita de algunos congresistas estadounidenses. Ahora que si Pelosi no va, parecerá que Estados Unidos está cediendo ante China. Y en ese punto los “halcones” del Pentágono advierten que Pekín no tiene por qué decidir a quien visita la tercera autoridad en la línea de sucesión del poder en Estados Unidos. “No más debilidad y autodisuasión” afirmó el senador de Nebraska Ben Sasse, un republicano que se distingue entre los más duros. “Pelosi debería ir a Taiwán y el presidente Biden debería dejarle muy claro al presidente Xi que no hay nada que el Partido Comunista Chino pueda hacer al respecto”, señaló. Así, los cálculos políticos internos van y vienen en estos momentos. Una visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, una figura internacional de la política doméstica estadounidense con un largo historial de críticas a Pekín especialmente en el campo de los derechos humanos, crearía una presión política extraordinaria sobre el presidente Xi Jinping para que responda en tan espinudo tema. Pero, por otra parte, el momento actual podría no ser -efectivamente- el más adecuado para desencadenar una confrontación entre estas dos superpotencias, ya que la Casa Blanca está enfrascada en una guerra de poder con Rusia en Ucrania y asediada por muchos otros desafíos. Por todo lo anterior, Nancy Pelosi debe sopesar muy bien todo el cuadro, mientras planea su próximo movimiento. Durante las próximas semanas los funcionarios de EE.UU. probablemente tendrán que tener en consideración dos preguntas: ¿hasta dónde está dispuesto EE.UU. a presionar a China… y cómo podría responder Pekín? China reclama históricamente la soberanía de la isla y considera a Taiwán como una “provincia rebelde” desde que, en 1949, los nacionalistas del Kuomintang se refugiaran allí después en la cruenta guerra civil en que fueron ampliamente derrotados por los comunistas encabezados por el histórico líder Mao Tsé-Tung, fundador de la República Popular China. Imagen de portada: RFI/ AFP- Jabin Botsford

