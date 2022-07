2c200775d3

Cristián Pertuzé ratifica dichos de Micco: “Una de las condiciones para devolver la sede era que el INDH declarara que había presos políticos” El consejero indicó que a quienes participaban de la toma “se les explicó que no era posible, que era una determinación que atentaba contra la autonomía del Instituto”. Osciel Moya Plaza Jueves 28 de julio 2022 15:51 hrs.

El consejero del Instituto Nacional de los DD.HH, Cristián Pertuzé, ratificó las afirmaciones del ex director del INDH, Sergio Micco, en relación a que el organismo fue presionado para declarar que en el país había presos políticos. En lo que denominó sus siete verdades luego de haber recuperado su libertad de expresión, Micco dio a conocer una serie de opiniones por redes sociales en las que entrega los motivos por los cuales le pidieron su renuncia al cargo. Entre otras, el ex director del INDH dijo que el Consejo “fue presionado mediante paros de 60 días y una toma de 180 días para declarar que en Chile había presos políticos (presos de conciencia). Me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del instituto y dije que en Chile no los había” “A la pregunta de quienes intentaron violentar la autonomía del INDH respondo que simplemente busquen en redes sociales qué partidos políticos y organizaciones sociales apoyaron la toma del INDH por parte de una organización de ex secundarios”, señaló Micco. Al ser consultado sobre estas aseveraciones por Radio y Diario Universidad de Chile, el actual consejero, ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso y Magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, Cristián Pertuzé, indicó que “efectivamente durante el año pasado principalmente, y principios de este año, hubo presiones para que el Instituto afirmara que había presos políticos y está claro que era parte del petitorio que habían hecho las organizaciones que se tomaron la sede”. Reiteró que estas presiones eran parte del petitorio, ya que “una de las condiciones para devolver la sede era que el Instituto declarara eso y se les explicó que no era posible, que era una determinación y que atentaba contra la autonomía del INDH”. Además, fue una decisión decidida por el Consejo, acotó Pertuzé. Agregó que “entre los consejeros había opiniones, pero en términos generales diría que todos estuvieron con que no había presos políticos. Había gente que manifestaba que había presos de la revuelta que llevaban mucho tiempo y todo el debate que hubo en ese período”. Si efectivamente esto violentaba la autonomía del INDH como lo sostiene el ex director del organismo, Pertuzé señaló que “si te presionan para tomar una decisión en un sentido, esa presión atenta contra la autonomía. El Instituto y el consejo son órganos autónomos, toman sus decisiones y estas se toman en el seno del consejo”. Por otro lado, el académico rechazó las críticas sobre la real autonomía del INDH dada la composición binominal del organismo. “No sé por qué hablan de una composición binominal del Consejo. En primer término el sistema binominal ya no existe hace dos elecciones atrás. Estamos hablando de hace cinco años. En mi caso, fui designado por la Cámara de Diputados cuando no había sistema binominal. Además, el Congreso en total sólo elige a cuatro consejeros de los 11. Dos del Senado en periodos distintos y dos de la Cámara de Diputados” explicó Pertuzé. Agregó que “ni siquiera es mayoría en el Consejo. Quiero decir entonces que no podemos hablar de un binominalismo cuando ya no existe sistema binominal electoral para elegir a los consejeros y los otros dos son nombrados por el Presidente, cuatro nombrados por la sociedad civil y uno nombrado por los decanos de de la facultades de derecho de las universidades de Chile”. El académico afirmó que luego de la salida de Micco, no hay “ánimo beligerante al interior del organismo, sino complejidades como en cualquier sociedad y en cualquier organización”. Precisó que durante la gestión anterior, “las relaciones no estaban descompuestas. Hay un clima que ha sido bastante complejo desde la nominación de Sergio, porque hubo muchas críticas a su elección como director ejecutivo, después vino el estallido, la pandemia, y ha sido un clima país que ha sido muy complejo y eso ha trascendido al instituto, pero nunca hubo un rompimiento de relaciones entre los consejeros”. Tras la salida de Micco, a pedido de los propios consejeros, asumió como Directora subrogante Consuelo Contreras. Respecto de si habrá una redefinición de las políticas del INDH, Pertuzé afirmó que “no hay una línea para seguir en nada. Nosotros tenemos que ir evaluando cada una de las temáticas que se van presentando al Consejo y tomar decisiones sobre eso. No hay una política de decir esto no o esto sí. Hemos dicho que cuando se toma una decisión y si tienen nuevos antecedentes, esa misma decisión puede cambiar, en cualquier materia”.

