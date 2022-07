40d8dc8724

419a11d0df

Internacional Nacional Política Francia Márquez en la Universidad de Chile: “El desafío mayor es lograr la paz para Colombia” En el encuentro Feminista Antirracista en la Casa Central, la vicepresidenta electa de ese país afirmó que el presidente Gabriel Boric ofreció a Chile para los diálogos de paz con el ELN. Osciel Moya Plaza Jueves 28 de julio 2022 22:35 hrs.

Compartir en

“Ningún país puede negar si la existencia de los pueblos afrodescendientes o indígenas, por lo menos no en América Latina y el país que lo niegue, entonces tendrá que demostrar que no existió colonización y que no existió esclavitud” Esta fue una de las frases que pronunció este jueves la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, en el Encuentro Feminista Antirracista que se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, con la participación de representantes de distintos colectivos, y la asistencia de la rectora, Rosa Devés, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, entre otras personalidades. Ante una gran asistencia de público, Francia Márquez abordó la realidad política de su país, los desafíos de los “tirapiedras” que hoy tendrán la responsabilidad de conducir un país quebrado por políticas económicas neoliberales y la violencia que históricamente ha afectado a los sectores más pobres. También destacó el ofrecimiento del gobierno de Chile, de ser sede para los diálogos de Paz con la guerrilla del ELN. La rectora Rosa Devés dio la bienvenida a Márquez a la casa de estudios y destacó su trayectoria y su compromiso con los derechos de las mujeres y los sectores marginados del continente, como también los desafíos comunes y un camino por recorrer juntas las mujeres de Colombia, de Chile y de América Latina. “Recibirla en la Universidad de Chile nos alegra y nos interpela, nos anima y nos obliga. Usted consolida simbólicamente la voluntad de dibujar un nuevo camino, reconociendo que los modelos políticos establecidos no nos ayudarán, que han alcanzado ya un límite, llevando al deterioro de nuestras condiciones de vida”, destacó Déves. La vicepresidenta electa, por su parte, agradeció a Chile por acoger a sus hermanos y hermanas colombianas, la mayoría afrodescendiente que tiene muchos problemas para acceder a derechos básicos, tema que abordó en el encuentro que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric. En su discurso, la vicepresidenta electa, que asumirá el 7 de agosto junto a Gustavo Petro, afirmó que el principal desafío es lograr la paz para Colombia. “Llegamos al gobierno para generar los cambios que permitan mejores condiciones de vida para todas las personas colombianas, pero por supuesto trabajar en articulación con los pueblos para esa construcción”, destacó. “Nos vamos a posicionar el 7 de agosto y que será un momento irruptivo para Colombia, hemos tenido una política neoliberal sistemática estructural, que no nos ha permitido salir de muchos desafíos. Nuestro principal desafío es lograr la paz en Colombia. Ese es el desafío mayor. Para mí fue muy doloroso ver en campaña a ver cómo la gente renunciaba a sus derechos económicos y sociales con el fin de vivir en paz “, dijo Márquez. “Nos decían que no nos de nada, que el Estado no nos de nada, pero que nos garantice la paz . Y es que la gente está desesperada de vivir la violencia, desesperada de tener que padecer el miedo y sobre todo sabiendo que desproporcionalmente quienes están viviendo las consecuencias de ese conflicto armado innecesario creo yo, son las poblaciones más empobrecidas, son las poblaciones étnicas afrodescendientes, palanqueros, son los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, son las mujeres es la comunidad diversa con las comunidades LGBT YQ + y por eso nuestro compromiso con el logro de la paz total”, destacó. Agregó que en ese camino, Chile jugará un papel importante porque el Presidente Boric ofreció a nuestro país “como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el ELN” En su discurso, también destacó que la Universidad de Chile tenga a la primera mujer rectora y que el conocimiento esté al servicio de las justicias en sus diversidades. En ese sentido, destacó el proceso constitucional que vive nuestro país y que reconozca los derechos de todos los sectores sociales, políticos y diversos. Afirmó que es necesario el reconocimiento de los derechos del pueblo afro chileno “sin discusiones de si son migrantes o si son nativos. Ningún país puede negar la existencia de los pueblos afro descendientes o indígenas por lo menos no en América latina. Y el país que lo niegue, entonces tendrá que demostrar que no existió colonización y que no existió esclavitud porque sí existió colonización y si existió esclavitud entonces si hay una población tanto indígena como afrodescendiente que vivió los efectos de la esclavitud del colonialismo y por tanto hoy el debate ni siquiera es que se nos reconozca”, puntualizó. Márquez destacó los espacios de representación que las mujeres van ocupando, pero “no es suficiente si no entendemos que es un espacio sólo son un medio y no hay un fin. El fin es lograr las transformaciones. Con que Francia Márquez sea hoy la segunda mujer afrodescendiente de la región vicepresidenta, no cambia la realidad de las mujeres que son más de 100 millones en la región de las mujeres afrodescendientes o de las mujeres en general no es suficiente. Entonces en ese sentido es importante esa representación, es importante que los niños y niñas, nuestros pueblos empobrecidos, de pueblos indígenas de pueblos afrodescendientes, diversidades que nos vean como referentes, pero no es suficiente con llegar hasta aquí”, señaló. Márquez también se refirió al proceso constituyente chileno y dijo que espera que los chilenos tomen una buena decisión “para que esta sociedad avance y avance de manera colectiva que no se crea que la garantía de los derechos de unos es el menoscabo de los derechos de los otros. Garantizar los derechos de todos importa y es fundamental para que una sociedad pueda avanzar entonces ahí estaremos trabajando duro mancomunadamente en Chile Colombia pues yo estuve tirando piedra por mucho tiempo. Ahora dos tirapiedras vamos a gobernar y esto será un desafío”, dijo la vicepresidenta electa. En el encuentro con Francia Márquez estuvieron presentes luchadoras sociales y políticas y representantes de organizaciones feministas como la Coordinadora 8M, además de instancias que luchan contra el racismo y abogan por la migración, como Kilombo Negrocéntricxs, Negradas y Kutusoma, quienes organizaron la cita junto al Centro de Estudios en Género y Cultura Latinoamericana de Estudios de la Facultad de Filosofía y Humanidades del plantel.

“Ningún país puede negar si la existencia de los pueblos afrodescendientes o indígenas, por lo menos no en América Latina y el país que lo niegue, entonces tendrá que demostrar que no existió colonización y que no existió esclavitud” Esta fue una de las frases que pronunció este jueves la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, en el Encuentro Feminista Antirracista que se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, con la participación de representantes de distintos colectivos, y la asistencia de la rectora, Rosa Devés, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, entre otras personalidades. Ante una gran asistencia de público, Francia Márquez abordó la realidad política de su país, los desafíos de los “tirapiedras” que hoy tendrán la responsabilidad de conducir un país quebrado por políticas económicas neoliberales y la violencia que históricamente ha afectado a los sectores más pobres. También destacó el ofrecimiento del gobierno de Chile, de ser sede para los diálogos de Paz con la guerrilla del ELN. La rectora Rosa Devés dio la bienvenida a Márquez a la casa de estudios y destacó su trayectoria y su compromiso con los derechos de las mujeres y los sectores marginados del continente, como también los desafíos comunes y un camino por recorrer juntas las mujeres de Colombia, de Chile y de América Latina. “Recibirla en la Universidad de Chile nos alegra y nos interpela, nos anima y nos obliga. Usted consolida simbólicamente la voluntad de dibujar un nuevo camino, reconociendo que los modelos políticos establecidos no nos ayudarán, que han alcanzado ya un límite, llevando al deterioro de nuestras condiciones de vida”, destacó Déves. La vicepresidenta electa, por su parte, agradeció a Chile por acoger a sus hermanos y hermanas colombianas, la mayoría afrodescendiente que tiene muchos problemas para acceder a derechos básicos, tema que abordó en el encuentro que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric. En su discurso, la vicepresidenta electa, que asumirá el 7 de agosto junto a Gustavo Petro, afirmó que el principal desafío es lograr la paz para Colombia. “Llegamos al gobierno para generar los cambios que permitan mejores condiciones de vida para todas las personas colombianas, pero por supuesto trabajar en articulación con los pueblos para esa construcción”, destacó. “Nos vamos a posicionar el 7 de agosto y que será un momento irruptivo para Colombia, hemos tenido una política neoliberal sistemática estructural, que no nos ha permitido salir de muchos desafíos. Nuestro principal desafío es lograr la paz en Colombia. Ese es el desafío mayor. Para mí fue muy doloroso ver en campaña a ver cómo la gente renunciaba a sus derechos económicos y sociales con el fin de vivir en paz “, dijo Márquez. “Nos decían que no nos de nada, que el Estado no nos de nada, pero que nos garantice la paz . Y es que la gente está desesperada de vivir la violencia, desesperada de tener que padecer el miedo y sobre todo sabiendo que desproporcionalmente quienes están viviendo las consecuencias de ese conflicto armado innecesario creo yo, son las poblaciones más empobrecidas, son las poblaciones étnicas afrodescendientes, palanqueros, son los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, son las mujeres es la comunidad diversa con las comunidades LGBT YQ + y por eso nuestro compromiso con el logro de la paz total”, destacó. Agregó que en ese camino, Chile jugará un papel importante porque el Presidente Boric ofreció a nuestro país “como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el ELN” En su discurso, también destacó que la Universidad de Chile tenga a la primera mujer rectora y que el conocimiento esté al servicio de las justicias en sus diversidades. En ese sentido, destacó el proceso constitucional que vive nuestro país y que reconozca los derechos de todos los sectores sociales, políticos y diversos. Afirmó que es necesario el reconocimiento de los derechos del pueblo afro chileno “sin discusiones de si son migrantes o si son nativos. Ningún país puede negar la existencia de los pueblos afro descendientes o indígenas por lo menos no en América latina. Y el país que lo niegue, entonces tendrá que demostrar que no existió colonización y que no existió esclavitud porque sí existió colonización y si existió esclavitud entonces si hay una población tanto indígena como afrodescendiente que vivió los efectos de la esclavitud del colonialismo y por tanto hoy el debate ni siquiera es que se nos reconozca”, puntualizó. Márquez destacó los espacios de representación que las mujeres van ocupando, pero “no es suficiente si no entendemos que es un espacio sólo son un medio y no hay un fin. El fin es lograr las transformaciones. Con que Francia Márquez sea hoy la segunda mujer afrodescendiente de la región vicepresidenta, no cambia la realidad de las mujeres que son más de 100 millones en la región de las mujeres afrodescendientes o de las mujeres en general no es suficiente. Entonces en ese sentido es importante esa representación, es importante que los niños y niñas, nuestros pueblos empobrecidos, de pueblos indígenas de pueblos afrodescendientes, diversidades que nos vean como referentes, pero no es suficiente con llegar hasta aquí”, señaló. Márquez también se refirió al proceso constituyente chileno y dijo que espera que los chilenos tomen una buena decisión “para que esta sociedad avance y avance de manera colectiva que no se crea que la garantía de los derechos de unos es el menoscabo de los derechos de los otros. Garantizar los derechos de todos importa y es fundamental para que una sociedad pueda avanzar entonces ahí estaremos trabajando duro mancomunadamente en Chile Colombia pues yo estuve tirando piedra por mucho tiempo. Ahora dos tirapiedras vamos a gobernar y esto será un desafío”, dijo la vicepresidenta electa. En el encuentro con Francia Márquez estuvieron presentes luchadoras sociales y políticas y representantes de organizaciones feministas como la Coordinadora 8M, además de instancias que luchan contra el racismo y abogan por la migración, como Kilombo Negrocéntricxs, Negradas y Kutusoma, quienes organizaron la cita junto al Centro de Estudios en Género y Cultura Latinoamericana de Estudios de la Facultad de Filosofía y Humanidades del plantel.